Tổng quan

Dự án King Crown Infinity là dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại số 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM, do Công ty BCG Land – thành viên của tập đoàn Bamboo Capital phát triển. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 1.2 ha, định hướng trở thành tổ hợp căn hộ cao cấp và thương mại – dịch vụ nổi bật ở khu vực trung tâm TP. Thủ Đức. Với quy mô 2 tòa tháp đôi cao 30 tầng, King Crown Infinity dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 800 căn hộ, officetel và shophouse với thiết kế đa dạng, không gian sống xanh đi kèm hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản.

Vị trí – Hạ tầng

Khu căn hộ King Crown Infinity tọa lạc tại trên đường Võ Văn Ngân, khu vực Ngã tư Thủ Đức – vị trí trung tâm, được ví von là “trái tim” của TP. Thủ Đức. Kế bên dự án là Vincom Plaza Thủ Đức cùng rất nhiều cửa hiệu thời trang, ẩm thực, chợ, khu văn hóa – thể thao bao quanh. Dù TP. Thủ Đức vẫn được coi là nơi còn nhiều quỹ đất để phát triển nhưng riêng với khu vực trung tâm như Ngã tư Thủ Đức, người mua và nhà đầu tư muốn tìm dự án cao cấp không có nhiều lựa chọn do đa phần các dự án thuộc phân khúc này đều tập trung ở Quận 2. Chính vì vậy, theo nhận định của chương trình " Đánh giá dự án ", sự xuất hiện của King Crown Infinity tại khu vực này đã thu hút được nhiều sự chú ý của thị trường.

Vị trí dự án King Crown Infinity cách vòng xoay Điện Biên Phủ Quận 1 khoảng 11.6km, cách Ngã tư Hàng Xanh, Bình Thạnh khoảng 15km, cách khu Thảo Điền, Quận 2 khoảng 9km. Cách dự án tầm 700m là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, quãng đường di chuyển đến Làng Đại học cũng chỉ khoảng 7,9km. Các cư dân tương lai của King Crown Infinity có thể dễ dàng đi vào trung tâm Quận 1 hay di chuyển đến Dĩ An, Bình Dương nhờ tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022. Khu căn hộ cao cấp này cách nhà ga Metro chỉ tầm 1 km nên rất thuận tiện.

Đề án xây dựng TP. Thủ Đức là tiền đề cho khu vực này được đầu tư về hạ tầng và kinh tế trong tương lai nhằm giảm bớt áp lực cho trung tâm TP.HCM. Khu vực này hiện có Khu công nghệ cao Quận 9, Khu Công nghệ phần mềm (ITP) thuộc ĐHQG TP.HCM, Làng Đại học, dự kiến sẽ còn thu hút nhiều doanh nghiệp, lực lượng lao động từ các khu vực khác cũng như các trường đại học lân cận. Dự án King Crown Infinity được phát triển ở đây đang theo đúng xu hướng dịch chuyển nơi ở từ vùng lõi đô thị ra vùng ven hiện nay.

Tiện ích

Theo phối cảnh dự án, khu căn hộ King Crown Infinity có hệ thống tiện ích nội khu “All in one”, bao gồm đầy đủ các tiện ích sinh hoạt, giải trí như trung tâm thương mại, hồ bơi, công viên, khu sinh hoạt chung phục vụ cư dân. Dự án được thiết kế 2 tầng hầm thông tầng với trung tâm thương mại trong nội khu, vườn treo diện tích 7000m2, vườn nhiệt đới 5000m2 với 90 loài cây, phố đi bộ trong nhà,… Khi hoàn thành, chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của TP. Thủ Đức, với 2 tòa tháp đôi cao nổi bật đi kèm các tiện ích được thiết kế ấn tượng.



Khu căn hộ King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới của TP. Thủ Đức

Tiến độ – Chủ đầu tư

Tham quan thực địa, Batdongsan.com.vn nhận thấy King Crown Infinity hiện vẫn còn là một khu đất đang trong thời gian xây dựng. Đơn vị thi công đang chuẩn bị khoan cọc nhồi làm kè đất bao quanh dự án. Đáng chú ý, có một gờ đất đã được xây cao lên ở ngay rìa dự án. Được biết, đây chính là vị trí xây dựng công viên xanh với thiết kế độc đáo của khu căn hộ.

Dù dự án mới đang trong giai đoạn đầu của quá trình thi công nhưng chỉ riêng việc sở hữu quỹ đất rộng tới 1,2 ha ở trung tâm TP. Thủ Đức cũng đã là một yếu tố khiến người mua có thể tin tưởng vào tiềm lực tài chính, khả năng đảm bảo tiến độ dự án của chủ đầu tư. BCG Land là một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital – công ty đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng sạch, xây dựng và thương mại, mới “lấn sân” sang phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản gần đây. Khu căn hộ King Crown Infinity là dự án bất động sản thứ tư của BCG, cũng là dự án căn hộ kết hợp thương mại đầu tiên sau loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng đã triển khai trước đó là Capri Island Phan Thiết, Hoian d’Or Quảng Nam và Casa Marina Premium Quy Nhơn.

Giá cả – So sánh

Hiện tại, các căn hộ của dự án King Crown Infinity có giá bán dự kiến là 77-90 triệu đồng/m2. Chính sách bán hàng yêu cầu người mua thanh toán 15% giá trị căn hộ cho đến ngày bàn giao, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% trong vòng 35 năm.

Đối với các nhà đầu tư, giai đoạn dự án mới bắt đầu thành hình chính là thời điểm rất quan trọng để nghiên cứu, cân nhắc đầu tư vì có cơ hội mua nhà với giá tốt nhất. Xét về yếu tố thị trường, báo cáo của Batdongsan.com.vn quý 3/2020 cho thấy mức tăng giá căn hộ chung cư ở các quận khu Đông TP.HCM vào khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khu trung tâm chỉ đạt mức tăng 5%. Trong 3 năm qua, mặt bằng giá bán căn hộ ở quận Thủ Đức cũng đã tăng 50-80%, trung bình mỗi năm tăng khoảng 20%.

Nếu dự định mua căn hộ để cho thuê lại, nhà đầu tư có thể ước tính giá cho thuê trung bình đề xuất là 5% giá trị bất động sản/năm. Như vậy, với mức giá bán dự kiến 77-90 triệu đồng/m2, một căn hộ rộng 80m2 ở dự án King Crown Infinity có thể cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng. So sánh với giá thuê năm 2020 của các căn hộ cùng phân khúc ở dọc trục đường Xa lộ Hà Nội như Masteri Thảo Điền – 15,4 triệu đồng/tháng hay Sala Quận 2 – 18,2 triệu đồng/tháng (theo số liệu tổng hợp của Batdongsan.com.vn), đây là mức giá thuê khá hấp dẫn.



Giá thuê trung bình tại một số căn hộ cao cấp dọc trục đường Xa lộ Hà Nội năm 2020

Với nhà đầu tư mua để bán lại, nên so sánh với các dự án cùng phân khúc cao cấp quanh khu vực TP. Thủ Đức. Đơn cử, dự án Masteri Thảo Điền được mở bán năm 2014 với giá từ 28 triệu đồng/m2, hiện đã tăng lên 60 triệu đồng/m2 sau 7 năm. Gần đây hơn, phân khu The Origami thuộc dự án Vinhomes Grand Park chào bán căn hộ 1 phòng ngủ với giá từ 1,7-1,9 tỷ trong đợt mở bán vào tháng 7/2020, nay đã tăng lên 2,1-2,4 tỷ. Nhà đầu tư có thể so sánh, cân nhắc để đánh giá tiềm năng sinh lời của King Crown Infinity, tính toán xem căn hộ có phù hợp với mục đích đầu tư và lợi nhuận mong muốn hay không.

Với người mua để ở, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án King Crown Infinity sẽ là lựa chọn an cư phù hợp với những người làm việc, học tập ở Thủ Đức, Quận 9, Quận 2. Nếu không ngại di chuyển với khoảng cách hơn 10km, những người làm việc ở các khu vực khác trong thành phố cũng có thể chọn mua dự án này vì mạng lưới hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp sẽ giúp việc đi lại của người dân được dễ dàng hơn. Môi trường sống với nhiều tiện ích nội, ngoại khu thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày cũng là một điểm cộng đáng cân nhắc của King Crown Infinity.

Lan Chi