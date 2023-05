La Casta Tower nằm tại lô đất ký hiệu H-CT1 thuộc khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Dự án gồm 2 tòa tháp A và B quy mô hơn 500 căn hộ, trong đó tòa A có 70% căn hộ bán cho người nước ngoài, tòa B bán cho người Việt. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hibrand Việt Nam, công ty 100% vốn Hàn Quốc có khoảng 10 năm kinh nghiệm trên thị trường. nằm tại lô đất ký hiệu H-CT1 thuộc khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Dự án gồm 2 tòa tháp A và B quy mô hơn 500 căn hộ, trong đó tòa A có 70% căn hộ bán cho người nước ngoài, tòa B bán cho người Việt. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hibrand Việt Nam, công ty 100% vốn Hàn Quốc có khoảng 10 năm kinh nghiệm trên thị trường.

Về vị trí, nằm trong khu đô thị được đầu tư bài bản nên La Casta Tower thừa hưởng hạ tầng hoàn chỉnh với đầy đủ các tiện ích về giáo dục, y tế, giải trí, mua sắm, như trường học liên cấp của quận, bệnh viện Hà Đông, bệnh viện Thiên Đức, trung tâm thương mại Lotte, trạm BRT… Dự án nằm gần các trục đường lớn như Lê Trọng Tấn, Quang Trung… giúp việc di chuyển và kết nối vùng khá thuận tiện. Xung quanh dự án là các khu biệt thự, shophouse thấp tầng nên mật độ các tòa nhà khá thoáng, không bị che chắn tầm nhìn.

Về tiện ích, một trong những lợi thế của La Casta là nằm ngay cạnh công viên lõi rộng hơn 7ha giúp dự án có nhiều không gian xanh. Dự án có vừa đủ các tiện ích nội khu của sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp: bể bơi ngoài trời, khu trung tâm thương mại, gym, nhà hàng, cafe… Ngoài ra dự án có thêm không gian sky bar trên tầng 3, bù đắp cho phần không gian sân vườn hạn hẹp. Batdongsan.com.vn đánh giá dự án đáp ứng khá tốt tiêu chí về tiện ích, điểm trừ duy nhất là sân vườn nội khu nhỏ.

Về thiết kế, hai tòa A và B có thiết kế mặt ngoài đồng nhất với 3 tòa The K-Park liền kề đã bàn giao và cư dân về sinh sống đông đúc. Ưu điểm của dự án là sử dụng công nghệ đúc bê tông nguyên khối của Hàn Quốc giúp chất lượng hoàn thiện mặt ngoài dự án khá tốt, có tính thẩm mỹ cao.

Ảnh thực tế một góc căn hộ mẫu của dự án

Các căn hộ trong dự án thiết kế theo phong cách và tiêu chuẩn chất lượng của căn hộ Hàn Quốc: ưu tiên không gian phòng khách và khu bếp, nội thất nhập khẩu. Các căn hộ đều có phòng khách rộng và logia lớn. Batdongsan.com.vn cho rằng chất lượng hoàn thiện nội thất của dự án rất tốt, căn hộ thiết kế tương đối hợp lý. Một điểm đáng lưu ý là các căn hộ không có loggia phơi quần áo, thay vào đó là một phòng giặt phơi đã có sẵn đầu chờ máy giặt và máy sấy. Phòng ngủ trong các căn hộ có diện tích khá nhỏ, cửa sổ một số căn khá nhỏ.

Về tiến độ, dự án đã cất nóc, thời điểm cuối tháng 12/2021 các căn hộ đã lắp xong cửa kính nhưng vẫn chưa hoàn thiện xong mặt ngoài. Ban đầu dự án có kế hoạch bàn giao vào cuối năm 2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch bàn giao lùi sang quý 1/2022.

Về giá bán, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn giá căn hộ La Casta Tower hiện dao động từ 30-35 triệu/m2, trung bình khoảng 33 triệu/m2. Đây là mức giá khá cao so với các dự án lân cận cũng như khu vực Hà Đông: Victoria Văn Phú (khoảng 23 triệu/căn, The K-Park khoảng 30 triệu/m2). Tuy nhiên nếu so sánh với các dự án cùng khu vực Hà Đông về chất lượng xây dựng, thiết kế và chất lượng nội thất thì mức giá này khá hợp lý.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án La Casta Tower có vị trí thuận tiện, nằm trong khu vực có hạ tầng hoàn thiện, kết nối giao thông tốt, gần nhiều tiện ích. Dự án có chất lượng xây dựng và hoàn thiện nội thất tốt, các căn hộ thiết kế hợp lý. Điểm trừ của dự án là không gian nội khu hạn hẹp, giá bán khá cao so với mặt bằng chung cư Hà Đông. Do đó dự án phù hợp với những người có tài chính khá trở lên, làm việc tại Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm… Nếu làm việc ở các vị trí xa hơn, người mua nên chọn các dự án khác vì ở tầm giá này lựa chọn khá phong phú. Ngoài ra, các căn hộ trong dự án cũng có thể xem xét mua để đầu tư cho thuê vì dự án có vị trí khá đẹp, nằm trong khu dân cư đông đúc.

Ngọc Sương