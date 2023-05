Tổng quan dự án chung cư MidTown

Khu phức hợp MidTown được triển khai trên tổng diện tích 56.331m2 tại lô M5-6-7-8, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Với mật độ xây dựng không quá lớn, chiếm 58% quỹ đất toàn khu, dự án sẽ bao gồm 4 phân khu: The Grande, The Symphony, The Signature, The Peak.

3 phân khu The Grande, The Symphony và The Signature đã hoàn thiện và bàn giao cho cư dân. Riêng phân khu The Peak đang được triển khai trên quỹ đất rộng 27.725m2 với quy mô gồm 8 block cao từ 19-27 tầng. Tổng số căn hộ tại phân khu này là 981 căn với diện tích đa dạng từ 76-259m2.

Vị trí

Khu vực triển khai dự án là nơi nối giữa khu Nam Viên với khu Thương mại Tài chính Quốc tế, phía trước mặt là sông Cả Cấm nên được đánh giá là một vị trí đắc địa cả về mặt phong thủy lẫn kết nối.

Kề bên dự án là trục đường thương mại Nguyễn Lương Bằng và đường Tân Phú, đều là các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối Quận 7 với các khu vực khác trong thành phố. Nhờ vậy, việc di chuyển về khu trung tâm từ nơi này cũng sẽ thuận tiện, song vẫn cần khá nhiều thời gian. Theo đó, cư dân sẽ mất khoảng 25 phút để di chuyển tới Quận 1, 30 phút chạy xe tới Quận 2, 15 – 20 phút để kết nối với KĐT mới Thủ Thiêm và khoảng 45 phút để di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, khu vực phía Nam Sài Gòn đang có khá nhiều kế hoạch đã và sắp được triển khai như Cầu Thủ Thiêm 4, tuyến Metro số 4, hầm chui cầu vượt Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ… Khi đó, hạ tầng giao thông phát triển sẽ có thể giúp cư dân di chuyển dễ dàng hơn.

Với vị trí như vậy, theo đánh giá của Batdongan.com.vn , dự án chung cư MidTown sẽ phù hợp với các gia đình, bạn trẻ thành đạt, sống và làm việc tại khu vực phía Tây thành phố. Ngoài ra, đây cũng sẽ là một khoản đầu tư cho thuê sinh lời tốt, hướng đến đối tượng là người nước ngoài hoặc nhân viên cấp C đang làm việc tại Quận 4, 7, Bình Chánh và khu vực Long An.



Midtown Phú Mỹ Hưng nằm ngay khu vực nối giữa khu Nam Viên với khu Thương mại Tài chính Quốc tế, phía trước mặt là sông Cả Cấm

Tiện ích

Chiếm khoảng một nửa tổng diện tích toàn dự án chung cư MidTown, phân khu The Peak vì thế cũng có nhiều quỹ đất dành cho hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu của cư dân. Tại đây, cư dân có thể sử dụng các tiện ích trong nhà lẫn ngoài trời theo nhu cầu mà không phải lo ngại vấn đề nắng mưa thất thường tại miền Nam.

Bên cạnh các tiện ích như vườn trên mái, vườn nội khu, sân chơi ngoài trời, phòng đọc sách, phòng chơi trẻ em, phòng game, gym, yoga, spa, phòng cộng đồng, hồ bơi vô cực, thác nước, kênh đào nội khu, đài phun nước trung tâm…, chủ đầu tư còn tận dụng lợi thế giáp sông của dự án để thiết kế công viên Hoa anh đào đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Đây được xem là một điểm nhấn của The Peak nói riêng và toàn bộ dự án MidTown.

Tiến độ

Về tiến độ, hai phân khu The Grande, The Symphony đều đã bàn giao trong năm 2019; The Signature bàn giao trong tháng 7-8/2020. Trong khi đó, The Peak đã hoàn thiện sơn mặt ngoài, tháo giàn giáo. Hệ thống cảnh quan tại khu vực tầng trệt cũng như chi tiết bên trong căn hộ cũng đã được hoàn thiện. Tính đến hết tháng 11/2020, tiến độ xây dựng của phân khu này đạt 80%.

Dự kiến, dự án sẽ tiếp tục duy trì tốt tiến độ và sẽ bàn giao trong quý 4/2021 – quý 1/2022.

Những dự án được thực hiện trước đó của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cũng chỉ được bàn giao khi đã hoàn thiện đầy đủ các hạng mục công trình. Đây có thể coi như một điểm cộng cho dự án khi cư dân có thể yên tâm dọn về sinh sống và được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ – tiện ích sẵn có ngay nội khu.



Nếu đảm bảo đúng tiến độ cam kết, phân khu The Peak thuộc MidTown sẽ hoàn thiện và bàn giao bàn giao trong quý 4/2021 – quý 1/2022

Chủ đầu tư uy tín – Pháp lý rõ ràng

Phú Mỹ Hưng là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn và ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Với hơn 27 năm kinh nghiệm, chủ đầu tư này đã phát triển thành công nhiều dự án lớn và đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xây dựng, pháp lý minh bạch và tiến độ, ngân hàng bảo lãnh… Hiện Phú Mỹ Hưng chỉ tập trung phát triển 1 khu phức hợp duy nhất là MidTown.

Đối tác trong dự án lần này của Phú Mỹ Hưng đều là những đơn vị uy tín, có tên tuổi trên thị trường như DaiwaHouse Group, Nomura Real Estate Group & Sumitomo Forestry Group. Đây có thể coi như một điểm cộng của dự án giúp người mua để ở lẫn nhà đầu tư có thể an tâm về tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Về pháp lý, theo thông tin từ chủ đầu tư, mọi giấy tờ pháp lý cũng như thủ tục liên quan đều đã được hoàn tất trước khi mở bán dự án. Chủ đầu tư cũng cam kết hỗ trợ hoàn thành giấy chủ quyền từ 6 tháng kể từ ngày bàn giao.

So sánh giá với các dự án lân cận

Giá căn hộ tại phân khu The Peak thuộc MidTown hiện đang ở mức 78 triệu/m2 (chưa gồm VAT). Như vậy, để sở hữu 1 căn hộ tại đây, người mua cần bỏ ra từ 6-8 tỷ đồng. Mức giá này không hề rẻ, thậm chí cao hơn rất nhiều so với các dự án khác tại quận 7, có thể kể đến như:

The Grande 57 triệu/m2, Nam Phúc Le Jardin 50 triệu/m2, Hưng Phúc Premier 54 triệu/m2, The Ascentia Phú Mỹ Hưng 65 triệu/m2, Golden King 56 triệu/m2, Sunshine City SG 56 triệu/m2, The Infiniti Riviera Point 50 triệu/m2, Riviera Point 41 triệu/m2…

Tuy nhiên, với vị trí ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng và những ưu điểm về tiện ích, uy tín của chủ đầu tư, pháp lý, chất lượng công trình cũng như cộng đồng cư dân thì đây là một mức giá tương xứng.

Với quỹ tài chính từ 6-8 tỷ, The Peak thuộc tổ hợp MidTown là lựa chọn các nhà đầu tư hoặc gia đình có thể cân nhắc khi dự án đang sở hữu quỹ đất cuối cùng trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nơi có hạ tầng, quy hoạch, tiện ích đồng bộ nhất nhì TP.HCM nên khả năng đầu tư cho thuê cũng rất khả quan. Mức giá cho thuê các phân khu tại chung cư MidTown đăng trên Batdongsan.com.vn dao động trong khoảng 13-25 triệu/tháng cho căn hộ 1-2PN. Với căn hộ 3PN, giá cho thuê lên đến 30-40 triệu/tháng. Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, nhu cầu cho thuê tại KĐT Phú Mỹ Hưng luôn ở mức khá cao, mặt khác quỹ đất trống tại đây không còn nên khả năng tăng giá thường rơi vào 5-10%/năm.

Phương Hà