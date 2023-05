Tổng quan

Dự án PiCity High Park là khu căn hộ chung cư tọa lạc trên khu đất có diện tích lên tới hơn 8,6ha, thuộc phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM. Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư – một thành viên của Tập đoàn PiGroup làm chủ đầu tư. Tổng thể dự án PiCity High Park bao gồm 5 phân khu căn hộ: Park 1, Park 2, Park 3A & 3B, Park 4 và Park 5, có chiều cao từ 15-18 tầng. Với tổng diện tích đất khoảng 8,6ha, PiCity High Park được biết đến là dự án căn hộ chung cư có quy mô lớn nhất Quận 12 hiện tại. Theo thiết kế, dự án sẽ cung ứng cho thị trường 2446 căn hộ và 135 căn shophouse. Dù sở hữu quỹ đất khá lớn, mật độ xây dựng tại dự án chỉ chiếm 23%, còn 77% diện tích đất còn lại dành cho các mảng xanh, đường nội bộ và hệ thống 25 tiện ích nội khu. Đáng chú ý, chủ đầu tư PiGroup còn được phép xây cầu bắc qua sông Vàm Thuật để giao thông đi lại được dễ dàng hơn.

Vị trí – Hạ tầng – Tiện ích

Khu căn hộ PiCity High Park có địa chỉ tại số 9A, đường Thạnh Xuân 13, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM. Vị trí dự án PiCity chỉ cách Quốc lộ 1 khoảng 500m, cách nhà ga của tuyến Metro Tham Lương khoảng 1km. Từ dự án đến Ngã 5 Chuồng Chó – trung tâm quận Gò Vấp mất khoảng 15km, đến chợ Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức khoảng 7,5km, cách cửa ngõ Bình Dương khoảng 9km. Xung quanh PiCity High Park là khu dân cư khá đông đúc, nhộn nhịp với nhiều tiện ích hiện hữu như siêu thị, chợ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại. Trong bán kính 10km từ dự án có Mega Market Hiệp Phú (2,5km), chợ An Phú Đông (3,8km), bệnh viện Quận 12 (4,7km), UBND Quận 12 (5km), trường Đại học Công nghiêp TP.HCM (8km), sân bay Tân Sơn Nhất (10km)… Ngoài ra, Thạnh Xuân ngay gần Thới An – nơi đặt nhiều cơ quan hành chính, công ty, nhà máy sản xuất lớn nên Batdongsan.com.vn đánh giá dự án PiCity High Park sẽ là một lựa chọn an cư đáng cân nhắc cho những ai làm việc ở khu vực này.

Chủ đầu tư PiGroup cũng chú trọng đầu tư cho PiCity High Park một hệ thống tiện ích nội khu đa dạng theo chuẩn resort, có hồ bơi tràn bờ, hồ bơi chiều dài chuẩn Olympic, khu vui chơi trẻ em, trường tiểu học, trường mầm non, sân thể thao đa năng,… để cư dân không phải đi đâu xa mà vẫn được trải nghiệm cuộc sống như đi nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Thiết kế

Trong số 5 phân khu của dự án căn hộ PiCity High Park, Park 1 được coi là tòa “hoa hậu” vì có vị trí, quy mô và thiết kế nổi bật nhất dự án. Phân khu Park 2 kế bên cũng rất đáng chú ý. Hai phân khu này được chủ đầu tư “ưu ái” làm mô hình sa bàn riêng, sẽ mở bán trong quý II/2021. Quan sát sa bàn, có thể thấy tòa Park 1 có view rất đẹp với 3 mặt sông, vị trí ngay sát cầu, gần đường chính và cổng vào dự án. Ngay dưới chân tháp căn hộ này là các tiện ích nội khu như trường học, trung tâm thương mại, công viên,… Phân khu Park 2 có view tương tự nhưng các tiện ích bên dưới thiên về thể thao, khu café, công viên cũng nhỏ hơn Park 1.

Căn hộ mẫu của tòa tháp Park 1, Park 2 có thiết kế nội thất khá ấn tượng với phong cách Indochine vừa cổ điển, vừa sang trọng. Các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ, diện tích từ 48-79m2, thiết kế khá tương đồng với kiểu bố trí bếp ngay cửa vào, thông ra phòng khách. Các không gian “tĩnh” như phòng ngủ được đặt về một phía để giảm thiểu tiếng ồn từ phòng khách và bếp. Các căn hộ PiCity đều không có ban công, chỉ có bồn để trồng hoa, cây cảnh. Nếu muốn hóng gió, chủ nhân của căn hộ có thể ra lô gia. Vì không có ban công nên lô gia được thiết kế dài, rộng hơn thông thường để chủ nhân bố trí khu giặt phơi hoặc kê bàn ghế để ngồi chơi, thư giãn đều được.



Nội thất căn hộ mẫu 2 phòng ngủ tại dự án PiCity High Park theo phong cách Indochine ấn tượng

Batdongsan.com.vn đánh giá thiết kế căn hộ PiCity High Park đang tập trung tối ưu hóa diện tích sử dụng, hạn chế không gian chết. Vì vậy, nếu không quen với kiểu thiết kế này, nhiều người có thể cảm thấy căn hộ không được rộng rãi lắm. Tuy nhiên, các gợi ý décor từ chủ đầu tư sẽ giúp khỏa lấp vấn đề này. Hơn thế nữa, một căn hộ ấm cúng, thiết kế nội thất đẹp mắt, diện tích vừa phải, không tốn nhiều thời gian dọn dẹp cũng là một gợi ý hay cho những người bận rộn.

Tiến độ – Chủ đầu tư

Tại thời điểm ghi hình đánh giá dự án , công trường thi công căn hộ PiCity High Park vẫn đang hoạt động tối đa công suất. Tòa tháp 3A & 3B đã được xây đến tầng 11, tòa Park 5 đã lên tầng 8. Hai khu đất của tòa Park 1, Park 2 dự kiến cũng sẽ sớm được động thổ khởi công vì pháp lý dự án đã hoàn thiện, có giấy phép xây dựng tầng hầm, phần thân và ra sổ hồng cho cư dân.

Được thành lập từ năm 2008, chủ đầu tư PiGroup là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển bất động sản và tư vấn thiết kế. PiGroup từng ghi dấu ấn trên thị trường với các dự án bất động sản chất lượng, đa dạng về loại hình như đất nền, khu dân cư cao tầng, biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự liền kề. Khu căn hộ PiCity High Park hiện là dự án quy mô lớn nhất của PiGroup nên rất được chú trọng.

Giá cả – So sánh

Căn hộ PiCity High Park có giá bán dự kiến khoảng trên 42 triệu/m2 – mức giá khá cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc tại khu vực Quận 12 như Happy One Premier (49 – 70 triệu/m2), Stown Tham Lương (50 -70 triệu/m2) hay The Parkland (51,7 – 106,44 triệu/m2). Nhìn rộng ra quận Gò Vấp, các dự án căn hộ cùng phân khúc với PiCity không có nhiều mà giá bán cũng cao hơn, đơn cử như Dream Home Residence (50 -78 triệu/m2), Masterie M-One (49 – 90 triệu/m2), CityLand Park Hills (45 -120 triệu/m2).

Bên cạnh đó, Quận 12 là liền kề quận Gò Vấp – quận lớn và đông dân thứ hai tại TPHCM nên mật độ giao thông ở đây khá cao, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Vì thế, nếu lựa chọn mua nhà ở đây, bạn cần tính đến các phương án di chuyển để không mất quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, đổi lại, bạn sẽ có hệ thống tiện ích nội khu và tiện ích lân cận khá tiện lợi vì khu vực này đã phát triển.

Với người mua đầu tư cho thuê lại, Batdongsan.com.vn khuyên bạn nên xác định đối tượng cho thuê mình hướng tới trước rồi mới chọn phân khu trong dự án. Theo nhận định của Batdongsan.com.vn, mỗi phân khu lại phù hợp với từng đối tượng người ở khác nhau. Căn hộ tòa Park 1 phù hợp cho các gia đình đa thế hệ, muốn thuận tiện đưa đón con đi học, chăm sóc cha mẹ già cũng như mua sắm, giải trí. Trong khi đó, phân khu Park 2 phù hợp với giới trẻ, người độc thân, nhân viên văn phòng có lối sống năng động, thích thể thao và thư giãn. Trong bán kính 7km từ dự án có khá nhiều công ty, nhà máy lớn nên đối tượng thuê tiềm năng có thể là nhân viên văn phòng, người làm việc tại khu công nghiệp. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, giá thuê căn hộ tại Quận 12 hiện nay vào khoảng 6 triệu/tháng. Bạn hãy tính toán kỹ để lựa chọn căn hộ phù hợp với tầm tài chính và đạt được lợi nhuận cho thuê mong muốn.

Lan Chi