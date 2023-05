Tổng quan

Dự án Shantira Beach Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng được triển khai với quy mô 8,6ha trên mặt đường Lạc Long Quân, thuộc xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dự án nằm tiếp giáp mặt biển An Bàng – bãi biển nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng, từng lọt top những bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN và TripAdvisor bình chọn. Shantira cũng sở hữu bãi biển riêng, cư dân chỉ mất vài bước chân là ra đến biển. Toàn khu nghỉ dưỡng bao gồm 2 khối tháp căn hộ resort với tổng cộng 497 căn, 1 tháp khách sạn, 69 căn biệt thự biển và hệ thống tiện ích. Dự án do tập đoàn Royal Capital Group làm chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành là Wyndham Hotels & Resorts.

Vị trí – Hạ tầng– Tiện ích

Khu nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa tọa lạc trên mặt tiền đường Lạc Long Quân, giáp biển An Bàng, Hội An. Đây chính là tuyến đường huyết mạch giao thông nối liền Đà Nẵng và Hội An, quy tụ nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Vị trí dự án Shantira Beach nằm ở cửa ngõ vào phố cổ Hội An, cách trung tâm phố cổ chỉ khoảng 6km. Khu vực này từ lâu đã được khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế yêu thích, lựa chọn làm nơi lưu trú vì vị trí vừa sát biển An Bàng, vừa gần phố cổ, rất thuận tiện để tắm biển cũng như tham quan, khám phá ẩm thực và mua sắm ở Hội An.

Dự án Shantira Beach Resort & Spa được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu cao cấp với hồ bơi, spa trị liệu, khu vực BBQ, sân tennis, câu lạc bộ biển, nhà hàng Thái,… Shantira cũng sở hữu bãi tắm riêng với bãi cát trải dài ôm trọn cung dự án, hầu hết biệt thự và căn hộ resort đều có tầm nhìn hướng ra biển rất thoáng đãng. Bên cạnh đó, nhờ vị trí thuận lợi, việc tiếp cận các tiện ích ngoại khu xung quanh dự án cũng khá dễ dàng, thuận tiện cho du khách khám phá phố cổ Hội An (6km), danh thắng Ngũ Hành Sơn (11,9km), làng rau Trà Quế (3,1km) hoặc di chuyển ra sân bay Đà Nẵng (23,6km), cảng Cửa Đại (8,8km),…

Thiết kế

Với quy mô 8,6ha, khu nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa có 69 biệt thự biển và 497 căn hộ nghỉ dưỡng. Các căn biệt thự đơn lập được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ, sở hữu không gian thoáng, tầm view đẹp và độ riêng tư cao nhờ hàng rào bằng cây xanh bao xung quanh. Bước vào bên trong biệt thự mẫu, Batdongsan.com.vn nhận thấy không gian sinh hoạt chung và phòng ngủ tách biệt bởi cầu thang và hành lang để đảm bảo yên tĩnh, riêng tư. Tầng trệt bao gồm 2 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, có phòng tắm riêng và tầm view hồ bơi, bãi biển. Đặc biệt, phòng ngủ master có bồn tắm được bố trí giữa phòng. Kiểu thiết kế này có thể khiến những người có tính cách truyền thống cảm thấy không được thoải mái, tự nhiên lắm. Tuy nhiên, đây cũng là một thiết kế khá thú vị, khuyến khích khách lưu trú hoàn toàn thư giãn, hòa mình với thiên nhiên, đúng với tinh thần của một bất động sản nghỉ dưỡng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Ngoài ra, ban công cũng được thiết kế chéo với mục đích nâng cao sự riêng tư, đảm bảo từ ban công mỗi biệt thự sẽ không nhìn thấy hồ bơi của các biệt thự xung quanh.

Thiết kế phòng ngủ master trong biệt thự mẫu của dự án Shantira Beach Resort & Spa

Tham quan căn hộ resort mẫu, có thể thấy không gian căn hộ khá rộng rãi, thông thoáng, nội thất sang trọng, tiện nghi. Các tháp căn hộ được thiết kế theo hình chữ V để lấy view biển tối đa cho từng căn. Đặc biệt, căn hộ resort sở hữu ban công rộng, thích hợp để ngắm cảnh, thư giãn hoặc tổ chức những bữa tiệc ấm cúng. Tương tự như biệt thự, các căn hộ đều sẽ được chủ đầu tư bàn giao với nội thất hoàn thiện.



Căn hộ mẫu dự án Shatira Beach Resort & Spa sở hữu ban công rộng và thoáng

Giá bán – Tiến độ

Hiện tại, các sản phẩm căn hộ resort dạng studio ở dự án Shantira Beach có giá từ 1,6-2 tỷ, căn hộ 1 phòng ngủ giá từ 2,5 tỷ, căn 2 ngủ giá từ 3-4 tỷ. Toàn khu chỉ có 4 căn hộ 4 phòng ngủ, được bán với giá 9-10 tỷ. Với biệt thự đơn lập, các căn biệt thự sở hữu view mặt biển có giá bán dao động từ 40-50 tỷ, các căn còn lại giá mềm hơn đáng kể, chỉ từ 17-25 tỷ. Chủ đầu tư cam kết chia sẻ lợi nhuận 40% với chủ sở hữu biệt thự và 45% với chủ sở hữu căn hộ resort.

Về tiến độ thi công, hai khối tháp căn hộ resort hiện đã được cất nóc, dự kiến bàn giao vào tháng 9/2021. Các căn biệt thự đã xây xong phần thô và đang tiếp tục hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong quý III năm nay. Hệ thống tiện ích nội khu cũng đang dần thành hình.

Đánh giá tiềm năng

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án Shantira Beach Resort & Spa có điểm mạnh là sở hữu vị trí đẹp, hạ tầng tốt, nhiều tiềm năng thu hút du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư Royal Capital Group là đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh, uy tín cao với nhiều năm kinh nghiệm vận hành khách sạn tại Hội An. Bên cạnh đó, khi đánh giá dự án bất động sản nghỉ dưỡng, đơn vị vận hành cũng là một yếu tố khách hàng cần lưu ý. Khu nghỉ dưỡng Shantira được tư vấn vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts – đơn vị quản lý, vận hành khách sạn hàng đầu thế giới. Với những lợi thế này, dự án Shantira Beach Resort & Spa là lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, ngôi nhà thứ hai ở khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến thực tế rằng đa phần khách lưu trú ở Hội An là khách quốc tế. Với tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay, lượng khách suy giảm, ảnh hưởng doanh thu là điều khó tránh khỏi. Mặc dù vậy, chủ sở hữu biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng đã được cam kết lợi nhuận từ chủ đầu tư nên có thể yên tâm rằng chủ đầu tư và đơn vị vận hành sẽ có trách nhiệm nghiên cứu các chiến lược marketing, kích cầu, thu hút khách hàng để đảm bảo doanh thu. Khi các chương trình tiêm chủng vắc-xin được triển khai rộng rãi giúp kiểm soát dịch, ngành du lịch được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ. Các nhà đầu tư đặt niềm tin vào viễn cảnh tươi sáng này, muốn đón đầu khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc hoàn toàn có thể cân nhắc “xuống tiền” ngay từ bây giờ.

Lan Chi