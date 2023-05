Nếu bạn đang quan tâm đến dự án căn hộ Sunshine City Sài Gòn, hãy cùng số #26 của chuỗi chương trình “Đánh giá dự án” từ Batdongsan.com.vn đến tham quan dự án này để tìm hiểu, cập nhật tình hình thực tế cũng như đưa ra những đánh giá cần thiết trước khi “xuống tiền” nhé!

Tổng quan

Dự án căn hộ Sunshine City Sài Gòn do chủ đầu tư Sunshine Group phát triển tại khu đất rộng hơn 9ha thuộc phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. Quy mô dự án bao gồm 9 tòa tháp căn hộ chung cư cao từ 26 – 38 tầng, được sắp xếp xen kẽ hình cánh quạt mở ra để đón gió và ánh sáng vào bên trong từng căn hộ. Các tòa tháp có thiết kế riêng theo phong cách châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, mang đến nhiều lựa chọn căn hộ tùy theo sở thích của khách hàng. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung ứng cho thị trường 3455 căn hộ cao cấp, thiết kế từ 2-4 phòng ngủ.

Vị trí – Hạ tầng

Khu căn hộ Sunshine City Sài Gòn nằm ngay mặt tiền đường Phú Thuận, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, cách đường lớn Huỳnh Tấn Phát khoảng 500m. Với mật độ giao thông không quá đông đúc, không tắc đường thì di chuyển từ chợ Bến Thành đến đây bằng xe máy sẽ chỉ mất khoảng 20 phút. Nếu muốn đi về thành phố Thủ Đức, cư dân tại dự án có thể đi qua cầu Phú Mỹ nối Quận 2 cũ, cách chừng 3km.

Đáng chú ý, dự án Sunshine City Sài Gòn nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng với hàng loạt tiện ích như trung tâm thương mại, siêu thị, trường quốc tế, trường đại học,… Cư dân cũng có thể di chuyển sang phía đường Huỳnh Tấn Phát để tiếp cận các tiện ích sẵn có như trường học, phòng khám, siêu thị điện máy, nhà hàng, quán ăn,… Xung quanh khu căn hộ Sunshine City Sài Gòn còn có khá nhiều tòa nhà văn phòng như Mapletree, SECC, Parkson Paragon, IPC, Crescent Plaza,…

Hạ tầng giao thông khu vực Quận 7 với hàng loạt dự án xây cầu, nâng cấp đường đã được quy hoạch, triển khai và dần hoàn thiện cũng là yếu tố thu hút sự quan tâm của người mua nhà đối với các dự án bất động sản ở đây. Các dự án hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe, giúp kết nối Quận 7 với trung tâm TP.HCM và các vùng lân cận dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Đơn cử, khi cầu Thủ Thiêm 4 thông xe nối Quận 7 và Quận 2, dự kiến hoàn thành năm 2024 – gần với thời điểm bàn giao dự án Sunshine City Sài Gòn – thì việc di chuyển từ đường Nguyễn Tất Thành lên Quận 1, Quận 4 có thể sẽ “dễ thở” hơn hiện tại nhiều. Bên cạnh đó, dự án xây cầu Thủ Thiêm 3 nối liền Quận 4 với Quận 2 dự kiến sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực lân cận do thành phố có kế hoạch di dời các cảng xung quanh ra Nhà Bè.

Thiết kế

Với quy mô 9 block cao từ 26-38 tầng, dự án Sunshine City Sài Gòn sẽ cung ứng cho thị trường 3455 căn hộ có thiết kế 2, 3, 4 phòng ngủ. Mỗi căn hộ đều nhận được gió và ánh sáng tự nhiên nhờ các block được sắp xếp xen kẽ theo hình cánh quạt mở ra. Toàn bộ 9 tòa tháp căn hộ được kết nối với nhau thông qua cầu đi bộ liên tòa. Đặc biệt, các tòa đều có phong cách thiết kế riêng, phù hợp với sở thích đa dạng của người tìm nhà. Cụ thể, tòa S2, S3, S4 theo phong cách châu Âu; tòa S5, S6 mang đặc trưng của phong cách Hàn Quốc; còn tòa S7, S8 được thiết kế cho những người yêu thích phong cách Nhật Bản. Các tòa căn hộ của dự án Sunshine City Sài Gòn được trang bị hệ thống đèn LED phát sáng, lắp full mặt kính bên ngoài, vừa chống tia UV, vừa làm mát nhà, đồng thời ứng dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng, tạo ấn tượng sang trọng, hiện đại cho tổng thể dự án.



Trình chiếu ánh sáng tại tòa S1 của dự án Sunshine City Sài Gòn

Tham quan nhà mẫu và căn hộ thật đã bàn giao của dự án, có thể thấy các căn hộ của dự án Sunshine City Sài Gòn được phát triển theo mô hình căn hộ thông minh ứng dụng công nghệ 4.0. Mỗi căn hộ đều có cửa chống cháy 90 phút, khóa cửa có thể mở bằng cơ học, thẻ từ, mật mã, vân tay hoặc thông qua app. Nhờ các hệ thống thông minh, gia chủ có thể dùng app để khóa cửa, tắt điện, nước ngay cả khi đã ra khỏi nhà hoặc chủ động mở đèn, điện, điều hòa 10 phút trước khi về để khi bước vào nhà là không gian đã mát mẻ. Khách hàng yêu thích công nghệ hẳn sẽ ấn tượng với việc có thể điều khiển nhiều thiết bị trong nhà bằng giọng nói, thông qua bộ điều khiển để kiểm soát lượng tiêu thụ điện, nước mỗi ngày, hoặc thử xem các khu tiện ích dùng chung như hồ bơi có nhiều người đang sử dụng không,…

Khi bàn giao, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ hoàn thiện cơ bản với nội thất cao cấp, khách hàng chỉ cần mua thêm đồ nội thất rời là vào ở được ngay. Đặc biệt, một số thiết bị, chi tiết nội thất được mạ vàng 18K. Đây cũng là yếu tố tạo điểm nhấn cho căn hộ Sunshine City Sài Gòn, thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Một điểm cần lưu ý nữa trong thiết kế căn hộ Sunshine City Sài Gòn là các căn hộ không có ban công mà sẽ được bọc kính toàn bộ, ngoại trừ tòa S1 đã xây trước, hoàn thành và bàn giao vẫn có ban công. Với những khách hàng băn khoăn vấn đề phơi đồ, chủ đầu tư gợi ý nên dùng máy giặt sấy trong nhà để không phải phơi đồ, tránh làm mất thẩm mỹ chung của tổng thể dự án cao cấp.

Tiến độ – Chủ đầu tư

Tham quan thực địa, Batdongsan.com.vn nhận thấy công trường dự án đang hoạt động tích cực. Hiện tại tòa S1 đã được hoàn thiện và bàn giao căn hộ cho khách hàng, các tòa khác vẫn đang trong quá trình thi công. Khu tiện ích cũng đang dần thành hình, cho thấy quy mô khá rộng, loại hình đa dạng với khu vui chơi trẻ em, phòng gym, phòng Yoga, vườn thiền, vườn trà đạo, S-plus café,…



Công trường thi công dự án Sunshine City Sài Gòn tháng 3/2021

Chủ đầu tư Sunshine Group hiện được coi là một ông lớn trong ngành đầu tư, phát triển bất động sản dù chỉ mới gia nhập thị trường được 5 năm. Trước Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Group đã “trình làng” nhiều dự án cao cấp, tọa lạc ở những vị trí đắc địa trên cả nước. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Sunshine Riverside, Sunshine Center, Sunshine Garden, Sunshine Green Iconic ở Hà Nội hay Sunshine Diamond River, Sunshine Horizon ở TP.HCM. Dự án Sunshine City Sài Gòn được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sự thành công của loạt dự án chất lượng mang thương hiệu Sunshine.

Giá cả – So sánh

Các căn hộ tại dự án Sunshine City Sài Gòn hiện đang được bán với giá dao động từ 55-65 triệu/m2, ở khoảng giữa so với 2 dự án cùng khu vực Quận 7 là tòa The Infiniti của Riviera Point (47-51 triệu/m2) và phân khu The Peak của khu phức hợp Midtown (70 triệu/m2). Bạn có thể cân nhắc giá cả, thiết kế và tiện ích để lựa chọn dự án phù hợp nhất với nhu cầu và tầm tài chính của mình.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, dự án căn hộ Sunshine City Sài Gòn sẽ phù hợp với những ai đang làm việc tại Quận 7, đặc biệt là khu Phú Mỹ Hưng. Nếu mua nhà ở đây, khách hàng sẽ thuận tiện đi làm hàng ngày và sử dụng các tiện ích có sẵn như siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi,… Ngoài người mua ở thực, nhà đầu tư cho thuê lại cũng có thể cân nhắc lựa chọn dự án này vì khu vực lân cận có rất nhiều công ty nước ngoài, trường quốc tế, đại học quốc tế nên nhóm khách thuê là người nước ngoài, giảng viên, sinh viên sẽ khá đông và ổn định. Cộng đồng người Hàn ở đây cũng là nhóm khách thuê tiềm năng mà chủ căn hộ có thể hướng tới.

Lan Chi