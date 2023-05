Hãy cùng đến trải nghiệm thực tế và đánh giá dự án Sunwah Pearl quận Bình Thạnh với Batdongsan.com.vn để xem các căn hộ ở đây có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không nhé!

Tổng quan

Dự án Sunwah Pearl là khu phức hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh, ngay chân cầu Thủ Thiêm. Sunwah Pearl có 1 tòa văn phòng cao 30 tầng và 3 tòa căn hộ cao 45 tầng, được ví là “tiểu khu Hồng Kông” bên bờ sông Sài Gòn. Dự án cung ứng cho thị trường 1250 căn hộ cao cấp với 80% số căn sở hữu view sông thoáng đãng.

Vị trí

Dự án căn hộ Sunwah Pearl nằm trên đường lớn Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc địa phận quận Bình Thạnh nhưng giáp ranh Quận 2, ngay sát sông Sài Gòn, dưới chân cầu Thủ Thiêm. Đây là một trong số ít vị trí vàng còn sót lại trong nội đô TP.HCM có view sông, cách đường Lê Thánh Tôn và Tôn Đức Thắng Quận 1 chỉ khoảng 2km. Từ Sunwah Pearl, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển sang trung tâm Quận 1, Quận 2 hoặc xung quanh Bình Thạnh để làm việc, vui chơi, mua sắm, tiếp cận các tiện ích nổi bật nhất thành phố trong bán kính 3km trở lại. Đối với đường Nguyễn Hữu Cảnh, tình trạng kẹt xe và ngập nước là nỗi ám ảnh cố hữu của người dân thường xuyên đi qua con đường này. Tuy nhiên, sau khi dự án chống ngập hoàn thành vào tháng 4/2021, nền đường đã được nâng cao hơn, các lô cốt cũng được tháo dỡ hết nên đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện nay thông thoáng hơn trước khá nhiều.



Dự án Sunwah Pearl nằm ngay sát sông Sài Gòn, kế bên cầu Thủ Thiêm

Chủ đầu tư

Dự án căn hộ Sunwah Pearl do Tập đoàn Sunwah Hong Kong đầu tư phát triển. Đây là dự án căn hộ cao cấp thứ ba của chủ đầu tư này tại TP.HCM, tiếp nối thành công của Sunwah Tower Quận 1 và Saigon Pearl Bình Thạnh. Với 64 năm kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản cao cấp trên thế giới, Sunwah HongKong được biết đến là một trong những chủ đầu tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Thiết kế

Dự án Sunwah Pearl có 3 tòa căn hộ với tên lần lượt là Goldhouse, Silverhouse và Whitehouse, cung ứng tổng cộng 1250 căn hộ diện tích từ 52,5-133m2, thiết kế từ 1-3 phòng ngủ. Đối với ekip Đánh giá dự án, điểm gây ấn tượng đầu tiên trong thiết kế căn hộ Sunwah Pearl chính là các căn hộ đều rất rộng và thoáng. Căn hộ 1 phòng ngủ ở đây có diện tích 55m2, rộng hơn đáng kể so với diện tích chỉ vào khoảng dưới 50m2 cho căn loại này ở nhiều dự án khác. Trong khi đó, căn 2 phòng ngủ rộng tới 110m2, thoải mái cho chủ nhân sinh hoạt. Căn hộ Sunwah Pearl được thiết kế cửa kính từ sàn tới trần, giúp lấy sáng tối đa cũng như ngắm cảnh sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm và một phần thành phố.



Thiết kế cửa kính lấy full view của căn hộ Sunwah Pearl



Căn hộ bàn giao thực tế đã có sẵn nội thất cơ bản từ các thương hiệu cao cấp



Phòng ngủ căn hộ Sunwah Pearl có sẵn sàn gỗ, thiết kế cửa sổ rộng lấy ánh sáng và view.

Chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ Sunwah Pearl kèm theo nội thất cao cấp liền tường đến từ các thương hiệu uy tín như Bosch, Hafele, Kohler. Phòng khách có máy lạnh âm trần, phòng ngủ sẵn sàn gỗ, phòng bếp cũng đầy đủ tủ bếp trên, dưới, máy hút mùi nên chủ nhân căn hộ sẽ chỉ cần sắm thêm đồ rời là vào ở được ngay.

Tiện ích

Các tiện ích nội khu dự án Sunwah Pearl Bình Thạnh tập trung ở tầng 6, với hạng mục nổi bật nhất là hồ bơi chân mây rộng 1000m2, view sông Sài Gòn. Cư dân của dự án được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt, tập thể dục, giải trí với các tiện ích cao cấp như phòng gym hướng sông, spa, khu việc BBQ, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em. Đặc biệt, Sunwah Pearl còn có sân đậu trực thăng để phục vụ những cư dân thuộc giới thượng lưu sở hữu chuyên cơ. Nội khu dự án Sunwah Pearl cũng được đánh giá cao về an ninh và tính riêng tư khi chỉ dành cho cư dân, người ngoài không tùy ý vào được.



Một góc tiện ích nội khu Sunwah Pearl, nổi bật là hồ bơi chân mây 1000m2

Giá bán

Căn hộ Sunwah Pearl Bình Thạnh được ra mắt năm 2017, với mức giá giới thiệu khoảng 50 triệu/m2. Đến nay, theo dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn, giá bán căn hộ Sunwah Pearl dao động từ 82-120 triệu/m2, vào khoảng 4,5 tỷ cho căn 1 phòng ngủ 55m2, khoảng 9,5 tỷ cho căn 2 phòng ngủ 100m2 và từ 11,5 tỷ cho căn 3 phòng ngủ 125m2. Nếu so sánh với 3 dự án nổi bật nhất có view vòng cung sông Sài Gòn, hướng ra những tòa nhà biểu tượng của TP.HCM là Empire City (130 triệu/m2), The Metropole Thủ Thiêm (160 triệu/m2) và The River Thủ Thiêm (150 triệu/m2) thì view từ căn hộ Sunwah Pearl có thể không hoành tráng bằng nhưng cũng rất đẹp, hiếm có mà giá bán cũng “mềm” hơn.

Đánh giá tiềm năng

Với tầm giá dưới 100 triệu/m2 cho căn hộ cao cấp trong nội thành, có view sông Sài Gòn, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án Sunwah Pearl là lựa chọn đáng cân nhắc vì chủ nhân căn hộ sẽ được hưởng những lợi thế không thua kém nhiều so với các dự án bên Quận 1 và Quận 2 với giá phải chăng hơn. Môi trường sống tiện nghi, trong lành ven sông sẽ là nơi an cư phù hợp cho mọi gia đình. Về tiềm năng cho thuê, chủ nhân căn hộ Sunwah Pearl có thể tìm kiếm khách thuê là người nước ngoài, chuyên gia, nhân viên cấp cao, giảng viên, bác sĩ làm việc tại Quận 1, 2, Bình Thạnh, với mức giá thuê hiện tại ở mức 15-35 triệu/tháng. Căn hộ Sunwah Pearl cũng cho thấy mức tăng giá tốt so với thời điểm mở bán lần đầu năm 2017. Trong dài hạn, dự án này còn tiềm năng tăng giá nhờ quy hoạch hạ tầng – giao thông của khu vực ngày càng nâng cấp, đồng bộ, nhất là khi Metro số 1 hoàn thiện và đi vào vận hành.

Lan Chi