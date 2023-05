Dự án The 6Nature Đà Nẵng do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông đầu tư phát triển. Trên quỹ đất gần 4000m2, The 6Nature là một khối nhà gồm hai phần: phía trước là khối khách sạn 5 sao do Crowne Plaza thuộc Intercontinental Hotel Group vận hành; phần còn lại là khối căn hộ do Savills Việt Nam vận hành. Dự án bao gồm 1 tầng hầm và 40 tầng nổi, trong đó từ tầng hầm đến tầng 4 là bãi đỗ xe, từ tầng 5 đến tầng 37 là khu căn hộ, hệ thống tiện ích tập trung trên sân thượng tầng 38. Đáng chú ý, pháp lý dự án đã hoàn chỉnh, đủ điều kiện mở bán theo quy định. The 6Nature được biết đến là một trong những dự án có pháp lý vững vàng nhất thị trường căn hộ Đà Nẵng hiện tại. Hãy cùng Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The 6Nature Đà Nẵng xem các căn hộ ở đây có thực sự cao cấp, tiện nghi, xứng đáng để “xuống tiền” hay không nhé!

Về vị trí, dự án The 6Nature nằm trên mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, tại góc ngã ba giao với đường Lê Thước, thuộc địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Với vị trí này, cả khu căn hộ và khách sạn của dự án đều có hướng view trực diện biển. So với hai dự án gần đó là Soleil Ánh Dương và Đà Nẵng Timesquare nằm đối diện quảng trường biển, vị trí dự án The 6Nature không đắc địa bằng, nhưng khoảng cách cũng chỉ 700m, không quá chênh lệch. Dự án cách cầu Rồng, sông Hàn khoảng 3km, cách sân bay Đà Nẵng 6,4km, khoảng 15km đến bán đảo Sơn Trà, 19km đến phố cổ Hội An,… Hơn nữa, từ The 6Nature chỉ cần đi duy nhất một trục đường Võ Nguyên Giáp là đến tất cả các địa điểm kể trên.

Về tiện ích, ngoài các tiện ích cơ bản thường gặp ở hầu hết các dự án căn hộ hiện nay như nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng tập gym, spa, The 6Nature còn có sky bar, hồ bơi vô cực và đặc biệt là cigar lounge (quầy xì gà) ở tầng 38. Đây cũng là dự án đầu tiên ở Đà Nẵng có tiện ích này. Ngay ở TP.HCM cũng chỉ có một vài dự án cao cấp khu Thảo Điền xuất hiện cigar lounge mà thôi. Bên cạnh đó, các slot đỗ xe trong bãi đỗ của The 6Nature đều được định danh theo chủ nhân, người khác không thể đỗ vào. Có thể nói hệ thống tiện ích nội khu The 6Nature khá nổi bật, vượt trội so với mặt bằng chung ở thị trường Đà Nẵng.

Về thiết kế, dự án The 6Nature Đà Nẵng có 486 căn hộ cao cấp với thiết kế đa dạng, trong đó nổi bật là dòng sản phẩm căn hộ Dualkey – kiểu căn hộ chung lối vào, sau đó có hai lối đi dẫn tới hai căn hộ độc lập bên trong. Căn hộ Dualkey tại The 6Nature có một phần là studio với ban công riêng, bếp, thiết bị vệ sinh đầy đủ. Phần còn lại gồm 2 phòng ngủ và 2 toilet. Nhiều căn hộ ở sở hữu view trực diện biển Mỹ Khê cực đẹp, thu trọn vào tầm mắt cung đường biển “tỷ đô” của Đà Nẵng. Mỗi sàn chỉ có 13 căn hộ nhưng có tới 6 thang máy, hành lang rộng, thoáng, đảm bảo cho cư dân di chuyển thuận lợi, nhanh chóng. Để khách hàng cảm nhận chân thực nhất thiết kế căn hộ và view biển, chủ đầu tư Minh Đông đã đặt căn hộ mẫu ngay tại tầng 18 của tòa chung cư The 6Nature thực tế. Bước vào căn hộ mẫu, có thể thấy không gian bên trong khá rộng rãi, thiết kế nội thất theo phong cách Ý sang trọng. Chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ được trang bị nội thất cơ bản với sàn lát gạch granite, trần thạch cao có sẵn hệ thống đèn led và máy lạnh âm trần, tủ bếp trên, dưới, bếp điện, hút mùi, bồn rửa, tủ quần áo âm tường, thiết bị vệ sinh nhập khẩu từ Đức. Các căn hộ có ban công khá rộng, thích hợp để ngắm cảnh biển, xem pháo hoa, thư giãn hoặc tổ chức những bữa tiệc nhỏ.



Nội thất căn hộ mẫu The 6Nature Đà Nẵng

Về giá bán, các căn hộ The 6Nature hiện có giá từ 50-90 triệu/m2, tùy theo diện tích và hướng view. Mức giá này không hề thấp nhưng so với những lợi thế như vị trí sát biển, pháp lý minh bạch, căn hộ có sổ hồng sở hữu lâu dài và đội ngũ phát triển – vận hành uy tín thì cũng là “đắt xắt ra miếng”. Nếu cân nhắc đầu tư căn hộ cao cấp ở khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam, dự án The 6Nature có thể là một “ứng viên” sáng giá. Tuy nhiên, người mua cần có tầm tài chính tốt để đảm bảo khả năng thanh toán vì căn hộ dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Tiến độ thanh toán 75% trong vòng 7 tháng là khá nặng, người mua nên tính toán, cân nhắc để không bị “hụt hơi”.

Lan Chi