Hãy cùng Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn đến trải nghiệm nội, ngoại khu và đánh giá dự án The MarQ Quận 1 nhé!

Tổng quan

Dự án The MarQ là khu căn hộ hạng sang do Tập đoàn Hongkong Land và Tập đoàn Hoa Lâm đầu tư phát triển tại phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. Nằm trên quỹ đất hơn 5000m2, dự án căn hộ The MarQ gồm 2 tòa tháp cao 26 tầng liền nhau, cung ứng cho thị trường 515 căn hộ cao cấp với tầm view hiếm có tại khu vực trung tâm Quận 1. Các căn hộ ở đây có diện tích linh hoạt từ 45-250m2, với từ 1- 4 phòng ngủ, trong đó một số căn 3, 4 phòng ngủ và penthouse có sảnh thang máy riêng.

Căn hộ The MarQ được phát triển với mục tiêu tạo lập không gian sống thượng lưu dành cho chủ sở hữu là những doanh nhân thành đạt, những chuyên gia, nhân viên cấp cao muốn tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi và riêng tư nhất.

Vị trí

Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu, The MarQ là dự án căn hộ hiếm hoi nằm giữa những tòa tháp văn phòng, khu biệt thự cổ tại trung tâm Quận 1. Chính vì vậy, căn hộ The MarQ sẽ có tầm view “triệu đô” nhìn toàn cảnh Quận 1, Quận 3, quận Bình Thạnh. Từ dự án căn hộ cao cấp này chỉ 2,9km là đến chợ Bến Thành, 1,9km đến nhà thờ Đức Bà, 1,8km đến Dinh Độc Lập, 2,6km đến Bitexco.

Theo quy hoạch vùng lõi đô thị đã được chính quyền TP.HCM phê duyệt, dự án căn hộ The MarQ nằm trong phân khu 4 với chức năng là khu dân cư, văn hóa, giáo dục và thương mại thấp tầng, hạn chế các công trình cao tầng nên The MarQ thuộc nhóm “hàng hiếm”. Về kết nối giao thông, các tuyến Metro số 2, 3, 4 chạy qua đường Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai và Hai Bà Trưng trong phân khu 4 sẽ giúp cư dân The MarQ đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.

The MarQ là dự án căn hộ hiếm hoi tại trung tâm Quận 1, giữa những tòa văn phòng và khu biệt thự cổ.

Chủ đầu tư

Căn hộ The MarQ là dự án của Hongkong Land – một trong những tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu châu Á, có trụ sở tại Hồng Kông. Tập đoàn này chuyên phát triển những dự án nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp, với các công trình tiêu biểu như: Marina Bay Financial Center ở Singapore, Central Porfolio ở Hồng Kông, World Central ở Indonesia. The MarQ là dự án căn hộ hạng sang thứ 7 trong suốt lịch sử hoạt động hơn 130 năm qua của Hongkong Land tại châu Á. Ở Việt Nam, chủ đầu tư Hongkong Land còn được biết đến với các dự án cao cấp như tòa nhà 63 Lý Thái Tổ tại Hà Nội, Thủ Thiêm River Park, The Nassim Thảo Điền, Gateway Thảo Điền tại TP.HCM.

Thiết kế

Tương tự như nhiều dự án khác của chủ đầu tư Hongkong Land, thiết kế chung cư The MarQ Quận 1 sử dụng tông màu nâu làm chủ đạo, đại diện cho sức mạnh, sự bền vững và ổn định, tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp. Mặt ngoài chung cư The MarQ chủ yếu là kính Low-E, giúp căn hộ vừa có tầm view rộng mở, vừa làm dịu ánh nắng mặt trời, lọc tia UV, cách nhiệt và giảm ồn.

Ekip Đánh giá dự án đã đến trải nghiệm căn hộ mẫu 4 phòng ngủ của dự án The MarQ bằng thang máy riêng dẫn thẳng lên căn hộ. Đây chính là tiện ích đặc quyền, thể hiện địa vị xã hội, đồng thời đảm bảo sự riêng tư mà cộng đồng cư dân tinh hoa rất coi trọng. Trần căn hộ The MarQ cao tới 3,2m, hơn hẳn mức 2,7m thường thấy ở các dự án chung cư hiện nay.



Phòng khách căn hộ mẫu 4 phòng ngủ tại dự án The MarQ.

Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ The MarQ bao gồm nội thất cơ bản liền tường: trần, tường, sàn, cửa chống cháy, thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu cao cấp như Hansgrohe, Duravit, Kuppersbusch, Toto. Đặc biệt, căn hộ The MarQ được bàn giao kèm gương thông minh – smart mirror hoạt động như một chiếc máy tính bảng, giúp chủ sở hữu căn hộ điều khiển các thiết bị điện trong nhà, kiểm tra camera an ninh, xem phim giải trí,… Gương thông minh này có thể kết nối với điện thoại qua wifi để cư dân quan sát và điều khiển thiết bị trong nhà từ xa.

Phòng bếp trong căn hộ The MarQ được chia thành 2 khu, gồm bếp khô và bếp ướt. Trong đó, bếp khô dùng để sơ chế thực phẩm trước khi nấu hoặc nấu những món nhẹ mùi. Bếp ướt dành cho các món ăn sử dụng nhiều gia vị, có mùi đặc trưng, nhiều khói và hơi nước bốc lên như thịt, cá kho. Bếp ướt được bố trí ở góc khuất hơn, giữa 2 bếp có cửa ngăn mùi. Khi chủ nhà mở tiệc thì những người phụ bếp, giúp việc có thể ra vào bằng cửa này, không ảnh hưởng đến bữa tiệc.



Phòng bếp căn hộ The MarQ chia thành 2 khu: bếp khô và bếp ướt.

Phòng ngủ căn hộ The MarQ có cửa sổ rất rộng để lấy view toàn cảnh thành phố. Nội thất phòng ngủ khi bàn giao đã có sẵn tủ âm tường được thiết kế thành 2 nửa riêng biệt cho nam và nữ. Toilet cũng được thiết kế như ở khách sạn, có 2 bồn rửa mặt để 2 người sử dụng đồng thời, không cần chờ đợi. Ban công căn hộ cũng được thiết kế thông minh để đảm bảo riêng tư, hàng xóm không thể nhìn thấy.



Phòng ngủ căn hộ The MarQ được bàn giao kèm tủ âm tường cao cấp.



Căn hộ mẫu 3 phòng ngủ có ban công nhìn về các công trình biểu tượng của trung tâm TP.HCM.



Phòng tắm với thiết kế 2 bồn rửa, trang bị tiện nghi như khách sạn.

Tiện ích

Với quỹ đất vừa phải tại vùng lõi đô thị “tấc đất tấc vàng”, dự án The MarQ không có nhiều khoảng trống cho khu tiện ích như các dự án ngoại đô. Để đảm bảo nhu cầu tận hưởng cuộc sống chất lượng cho cư dân, chủ đầu tư Hongkong Land bố trí hệ thống tiện ích nội khu trên tầng 25 và 26. Được biết đây chính là khu tiện ích cao nhất TP.HCM hiện nay. Khu vực này có đầy đủ các tiện ích như hồ bơi tràn, bể Jacuzzi, thư viện, khu vui chơi trẻ em,… Ngoài ra, ở đây còn có phòng tiệc với bếp lớn, chuyên dùng cho những bữa tiệc lớn, sang trọng, ấm cúng và riêng tư của cư dân tòa nhà. Đặc biệt, khu tiệc nướng BBQ ngoài trời với tầm view thoáng đãng, nhìn toàn cảnh thành phố là tiện ích nổi bật, hiếm có của chung cư The MarQ.



Khu tiện ích của dự án căn hộ The Marq Quận 1 nằm trên tầng 25, 26.

Về tiện ích ngoại khu, trong bán kính 1km quanh dự án The MarQ có tổng lãnh sự quán và đại sứ quán các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Canada nên an ninh khu vực rất đảm bảo. Từ căn hộ The MarQ, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến các tiện ích ngoại khu nổi tiếng của Quận 1 và Quận 3, bao gồm các di tích lịch sử, trung tâm thượng mại, các khu phố đặc trưng, công viên cây xanh, bệnh viện, trường học,… Đây cũng là khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng như Lim Tower, Sài Gon Tower, Deutsches Haus, M-Plaza, Friendship Tower,… với cộng đồng nhân viên văn phòng, chuyên gia nước ngoài đông đảo, là đối tượng khách thuê tiềm năng của căn hộ The MarQ.

Giá bán

Theo dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn, giá căn hộ The MarQ hiện trung bình từ 170 – 210triệu/m2. Giá dự án The MarQ vào khoảng từ 9,3 tỷ/căn 1 phòng ngủ, từ 11,3 tỷ/căn 2 phòng ngủ, từ 19,3 tỷ/căn 3 phòng ngủ, từ 24,3 tỷ/căn 4 phòng ngủ, từ 88 tỷ/căn penthouse.

So với thời điểm mở bán năm 2019 với giá từ 120-140 triệu/m2, giá bán căn hộ The MarQ đã tăng khá nhanh và được thị trường hấp thụ tốt. Các đợt mở bán căn hộ The Marq đều bán hết, đến năm 2021, quỹ căn chủ đầu tư chỉ còn lại khoảng 90 căn.

Tiến độ

Dự án căn hộ cao cấp The MarQ hiện đã hoàn thành hơn 90% tiến độ, đang trong quá trình hoàn thiện nội thất cho từng căn và hệ thống tiện ích cho cư dân trên tầng 25 và 26. Chủ đầu tư dự kiến sẽ bàn giao nhà cho người mua trong tháng 12/2021, sớm hơn 2 tháng so với cam kết trong hợp đồng.

Với vị trí hiếm có tại quỹ đất “vàng” còn sót lại của Quận 1 và những tiện ích cao cấp, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The MarQ là một lựa chọn “đắt xắt ra miếng”, xứng tầm với mức giá người mua bỏ ra. Sự đẳng cấp, tiện nghi của không gian sống và tính riêng tư sẽ là điểm cộng của dự án trong mắt các khách hàng là doanh nhân thành đạt, chuyên gia cao cấp, người nổi tiếng muốn sống tại trung tâm TP.HCM. Ngoài mục đích an cư, người mua căn hộ The MarQ cũng có thể coi đây là một khoản đầu tư giàu tiềm năng gia tăng giá trị vì dù cho thuê hay bán lại thì nguồn cung loại hình nhà ở này tại khu trung tâm Quận 1 đều khan hiếm.

Lan Chi