The Matrix One là một dự án chung cư cao cấp của M.I.K Group, một trong những chủ đầu tư uy tín, đã quen thuộc ở các thị trường lớn như Sài Gòn, Phú Quốc… Tại Hà Nội, M.I.K Group đã và đang triển khai các dự án Imperia Sky Garden; Imperia River View; Imperia Smart City và gần đây nhất là The Matrix One.

Dự án The Matrix One gồm 2 tòa chung cư cao 44 tầng, triển khai trên khu đất 39,8ha, mật độ xây dựng 39%. Ngoài ra theo quy hoạch dự án còn có một tháp văn phòng hạng sang hiện vẫn chưa khởi công xây dựng.

Về vị trí, The Matrix One nằm ở ngã tư Lê Quang Đạo, nơi kết nối đến nhiều tuyến đường như Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Đại lộ Thăng Long… Dự án cũng nằm gần các trung tâm thương mại, giải trí như TTTM The Garden; TTTM Vincom Plaza Skylake; Trung tâm hội nghị Quốc gia; Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; công viên Mễ Trì… Việc kết nối từ dự án đến các trường học cũng khá dễ dàng như Trường Lomonoxop (2km); Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1km); Trường Amsterdam (3,9km); Trường Marie Curie (1km)…

Khi đường Lê Quang Đạo kéo dài hoàn thiện, việc kết nối của dự án này với Hà Đông, Nam Từ Liêm sẽ thông suốt và vị thế của dự án cũng được nâng lên tầm cao hơn so với hiện tại. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài đã thực hiện xong đoạn nối từ đường Lê Trọng Tấn đến KĐT Nam Cường, đoạn nối với đại lộ Thăng Long sẽ được thực hiện tiếp trong thời gian tới.

Ngoài ra, đối diện The Matrix One, bên kia đường Lê Quang Đạo là dự án công viên hồ điều hòa rộng hơn 14ha. Khi hoàn thành đây sẽ là công viên lớn nhất khu vực Mỹ Đình, giúp tăng lợi thế về về mặt vị trí và giá trị tương lai của dự án.

Dự án The Matrix One đã cất nóc đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Về tiện ích bên trong dự án, theo thông tin từ chủ đầu tư, The Matrix One bao gồm 39 tiện ích nội khu như bể bơi bốn mùa, hầm để xe, trung tâm thương mại, thư viện, trường học quốc tế, gym, spa v.v… Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn những tiện ích này là tương đối đầy đủ và tương xứng ở tầm dự án căn hộ cao cấp.

Về thiết kế căn hộ, dự án có tổng cộng 740 căn hộ diện tích từ 86-113m2. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế căn hộ của The Matrix One chính là độ cao trần. Được biết, ở các dự án chung cư, độ cao trần thông thường là 2,7-3m, tuy nhiên tại The Matrix One các căn hộ có trần cao 3,4m. Với thiết kế này, căn hộ sẽ thoáng, nhiều ánh sáng và có thể ứng dụng đa dạng phong cách thiết kế. Chủ đầu tư cũng bàn giao căn hộ theo nhiều cấp độ: thô, bán hoàn thiện và hoàn thiện giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn. View của hầu hết các căn hộ đều khá thoáng do mật độ xây dựng quanh dự án khá thưa, những người yêu thích thể thao có thể chọn căn hộ có tầm nhìn ra phía đường đua F1.

Về giá bán, giá bán trung bình tại The Matrix One là 48 triệu/m2, giá thấp nhất từ 45 triệu/m2. So với các dự án cao cấp có vị trí tương đương và mới ra mắt gần đây, Batdongsan.com.vn đánh giá mức giá này là hợp lý. Để so sánh giá, người mua có thể tham khảo giá bán căn hộ cao cấp tại một số dự án trong vòng bán kính 2-3km quanh The Matrix One như: The Summit 216 Trần Duy Hưng từ 55 triệu/m2; Vinhomes Westpoint từ 45-60 triệu/m2; Vinhomes Skylake từ 46 triệu/m2…

đánh giá dự án The Matrix One có lợi thế về vị trí, kết nối hạ tầng, chủ đầu tư uy tín và giá bán khá hợp lý, có thể nói là không quá đắt nhưng vẫn "xắt ra miếng". Ngoài mua để ở, căn hộ The Matrix One cũng có thể là tài sản đầu tư cho thuê, vì dự án nằm ở khu vực Mỹ Đình, nơi có nhiều tòa nhà văn phòng, nhiều chuyên gia người nước ngoài sinh sống, đặc biệt là người Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhà đầu tư lưu ý việc cho thuê sẽ chỉ thực sự tốt khi dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát. Sau khi khảo sát và tìm hiểu các thông tin về The Matrix One, Batdongsan.com.vn

Ngoài ra, với những người mua để ở, trong giai đoạn đầu khi dự án mới bàn giao có thể sẽ chưa đảm bảo các tiện ích như siêu thị, nhà hàng, quán cafe… Khu vực liền kề dự án vẫn khá vắng vẻ, không có chợ dân sinh hoặc quán xá. Trong thời gian chờ đợi, người dân có thể khắc phục bằng cách di chuyển khoảng 600-700m tới khu vực Mễ Trì Thượng hoặc khu đô thị Mỹ Đình, làng Phú Đô… những nơi có rất nhiều hàng quán và các dịch vụ thiết yếu.

Ngọc Sương