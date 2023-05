Để đánh giá dự án The Metropole Thủ Thiêm Quận 2 khách quan, chân thực nhất, Batdongsan.com.vn đã đến tìm hiểu vị trí, thiết kế, nội, ngoại khu dự án này. Mời bạn đọc cùng theo dõi chi tiết trong video dưới đây.

Tổng quan

Dự án The Metropole Thủ Thiêm là khu phức hợp nhà ở – thương mại hạng sang đươc quy hoạch tại trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. Tọa lạc trên quỹ đất khoảng 7,6ha, The Metropole Thủ Thiêm bao gồm khu căn hộ hạng sang, khu vực ẩm thực, thương mại cao cấp và văn phòng tiêu chuẩn quốc tế, được chia thành 4 phân khu: The Galleria, The Crest, The Opera Residence và phân khu 4 sẽ được công bố sau. Nếu tính riêng khu căn hộ, The Metropole Thủ Thiêm có 1544 căn hộ cao cấp, gồm các loại căn 1-3 phòng ngủ, căn hộ thông tầng (duplex), căn hộ sky villas và penthouse.

Nằm tại vùng lõi trung tâm Thủ Thiêm – nơi được coi là thủ phủ mới của TP.HCM trong tương lai, căn hộ The Metropole Thủ Thiêm sẽ được bao quanh bởi tất cả các công trình biểu tượng mới của thành phố cũng như các điểm tham quan nổi tiếng. Dự án hứa hẹn mang đến “không gian văn hóa – nghệ thuật – kiến trúc hoàn hảo” cho các cư dân muốn nâng tầm phong cách sống tại một đô thị hiện đại kiểu mới bên bờ sông Sài Gòn.

Vị trí

Vị trí chính là yếu tố cần nhắc đến đầu tiên, cũng là lợi thế nổi bật nhất của dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm. Dự án có vị trí thuộc phân khu 1 của khu đô thị mới Thủ Thiêm Quận 2, ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 nối liền với Quận 1. The Metropole Thủ Thiêm có tới 3 mặt giáp sông Sài Gòn nên 90% căn hộ của dự án sở hữu view sông thoáng mát.

So sánh với hai dự án căn hộ hạng sang khác trên bán đảo Thủ Thiêm là Empire City và The River thì vị trí sát chân cầu Thủ Thiêm 2 của The Metropole Thủ Thiêm được đánh giá là nhỉnh hơn vì chỉ có ở đây mới nhìn được trực diện cả bờ sông Sài Gòn uốn lượn và toàn bộ các tòa nhà biểu tượng của TP.HCM như Bitexco, Vietcombank, Saigon Trade Center, Landmark 81,… Dự án cũng được bao bọc bởi nhiều công trình biểu tượng mới như Nhà hát Nhạc vũ kịch, Trung tâm Hội nghị thành phố, công viên hồ trung tâm, rất phù hợp với concept của dự án và phong cách sống của cộng đồng cư dân muốn hướng tới.



Tầm view "triệu đô" toàn cảnh sông Sài Gòn mà chỉ dự án The Metropole Thủ Thiêm mới có được.

Ngoài ra, phân khu 1 của khu đô thị mới Thủ Thiêm còn có cầu bộ hành dẫn trực tiếp qua phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến Metro số 2 Bến Thành – Thủ Thiêm chạy ngang qua. Hầm Thủ Thiêm kết nối với Đại lộ Võ Văn Kiệt Quận 1 cũng nằm trong phân khu này nên cư dân của The Metropole Thủ Thiêm sẽ rất thuận tiện đi lại, tiếp cận các tiện ích ở Quận 1, Quận 2 và các khu vực khác trong thành phố.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án The Metropole Thủ Thiêm là Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát. Đơn vị phát triển dự án là Sơn Kim Land. Được thành lập năm 1993, Sơn Kim Land hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như may mặc, thời trang, ẩm thực, nhà hàng, toà nhà văn phòng hạng A, bán lẻ, bất động sản hạng sang. Sơn Kim Land được biết đến là một nhà phát triển bất động sản uy tín với các dự án căn hộ tiêu biểu tại TP.HCM như là The Nassim, Gateway Thảo Điền, Serenity Sky Villas, The 9 Stellars. HighGate – đơn vị quản lý căn hộ The Metropole Thủ Thiêm sau này cũng là một công ty thành viên của Sơn Kim Land.

Thiết kế

Nhằm khai thác triệt để lợi thế view sông “triệu đô”, thiết kế căn hộ The Metropole Thủ Thiêm có tường kính phản chiếu màu sắc và ánh sáng. Tường kính này không chỉ tận dụng ánh sáng tự nhiên, cách âm, giảm nhiệt mà còn giúp cư dân ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn, thấy được những chuyển động màu sắc của ánh đèn từ các tòa nhà bờ bên kia sông. Toàn bộ 100% căn hộ The Metropole Quận 2 có thiết kế lô gia vươn ra phía nội khu, mở rộng tầm nhìn về phía sông Sài Gòn và Bitexco. Những căn hộ từ tầng 5 trở lên sẽ có tầm view thoáng nhất. Ở các tầng thấp hơn, view sẽ hạn chế hơn một chút nhưng cư dân sẽ được bù lại bằng view nội khu với cảnh quan được thiết kế rất đẹp mắt.



Các tòa căn hộ The Metropole Thủ Thiêm có thiết kế tường kính phản chiếu màu sắc và ánh sáng



Phòng ngủ master có phòng tắm nhìn ra cầu Thủ Thiêm 2



View sông Sài Gòn lung linh ánh đèn vào ban đêm từ căn hộ The Metropole Thủ Thiêm

Với thiết kế ấn tượng này, The Metropole Thủ Thiêm đã giành giải “Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang tốt nhất” tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam cùng nhiều giải thưởng uy tín khác trong khuôn khổ chương trình Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương.

Tiện ích

Nội khu dự án The Metropole Thủ Thiêm Quận 2 có tới 25 hạng mục tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi, xông hơi, hồ nước nóng, sân thư giãn trên không Green Loft, phòng tập gym, sân tập golf, khu café, siêu thị,… phục vụ cư dân sinh hoạt, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Các tiện ích ngoại khu đa dạng của khu vực Quận 2 hay Quận 1 thì chỉ cần qua cầu là tới nên rất thuận tiện cho cư dân The Metropole. Đây chính là một yếu tố khẳng định dự án này sẽ là nơi an cư lý tưởng, đồng thời có tiềm năng cho thuê.



Hồ bơi nội khu The Metropole nhìn toàn cảnh cầu Thủ Thiêm 2 và các tòa nhà biểu tượng của TP.HCM

Giá bán

Giá bán căn hộ dự án The Metropole Thủ Thiêm hiện dao động ở mức từ 160-200 triệu/m2 tùy từng loại căn hộ, diện tích và vị trí. Các căn hộ 2 phòng ngủ tại The Metropole với diện tích thông thủy từ 84– 93,6m2 có giá từ 10 – 22 tỷ. So với hai dự án căn hộ hạng sang lân cận là The River (150 triệu/m2) và Empire City (130 triệu/m2), giá bán căn hộ The Metropole Thủ Thiêm nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, đây vẫn là một khoản tiền không hề nhỏ, đặc biệt là các căn hộ ở phân khu Galleria sắp bàn giao nên nếu mua ở thời điểm hiện tại, khách hàng phải có tài chính mạnh, tính toán dòng tiền hợp lý để đảm bảo tiến độ thanh toán.

Đánh giá tiềm năng

Với vị trí, thiết kế và tiện ích như đã phân tích ở trên, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Metropole Thủ Thiêm là lựa chọn an cư rất hợp lý cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi, phong cách tại nơi được coi là thủ phủ mới của TP.HCM sau này. Còn với nhóm khách hàng mua để đầu tư, độ hot và tiềm năng tăng giá của dự án căn hộ này là yếu tố không thể bỏ qua.

Cụ thể, khu vực Quận 1, Quận 2, Quận 7 là nơi tập trung nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia nên có sẵn cộng đồng cư dân quốc tế là các doanh nhân, trí thức, chuyên gia cấp cao người Nhật Bản, Hàn Quốc và giới trung thượng lưu Việt Nam. Đây chính là nhóm khách thuê tiềm năng cho căn hộ The Metropole. Khu vực dự án tọa lạc có tỷ suất sinh lời cao nhất đối với căn hộ cho thuê là 5,7%/năm. Dù dự án chưa bàn giao, chưa có thông tin về giá thuê nhưng mặt bằng giá thuê căn hộ cao cấp khu vực lân cận dự án vào khoảng 15-18 triệu/tháng với căn 1 phòng ngủ, khoảng 20-25 triệu/tháng với căn 2 phòng ngủ. Đây sẽ là một khoản lợi nhuận đáng kể từ căn hộ The Metropole Thủ Thiêm.

Căn hộ The Metropole Thủ Thiêm được nhận định là một dự án khá hot trên thị trường căn hộ cao cấp Quận 2 vì trong 3 năm kể từ khi mở bán, giá bán dự án này liên tục tăng và dự báo sẽ còn tăng nữa sau khi căn hộ bàn giao. Vị trí đắc địa, tiềm năng cho thuê cùng số lượng căn hộ giới hạn sẽ đảm bảo giá trị, khả năng sinh lời cho khoản đầu tư vào căn hộ The Metropole Thủ Thiêm.

Bạn đọc quan tâm tìm hiểu các dự án bất động sản trên khắp Việt Nam hãy tiếp tục theo dõi các bài viết Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nhé!

Lan Chi