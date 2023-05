Đánh giá dự án The Nine: Căn hộ cao cấp phía Tây Hà Nội

Về vị trí, The Nine nằm tại số 9 Phạm Văn Đồng, cách ngã 4 Hồ Tùng Mậu Mai Dịch 200m, cách công viên Cầu Giấy, công viên Yên Hòa khoảng 2,4km, cách bến xe Mỹ Đình 1,5km, cách tòa nhà cao nhất Hà Nội Keangnam Landmark 3km, cách trung tâm hội nghị quốc gia gần 4km và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình 3km.

The Nine nằm ở khu vực có sự hoàn thiện mạnh về hạ tầng giao thông trong những năm qua nhưng không thể phủ nhận một thực tế là các tuyến đường huyết mạch này vẫn rơi vào tình trạng ùn tắc giờ cao điểm hay các dịp lễ, tết.

Về chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP Invest) là chủ đầu tư dự án The Nine. Đây là một chủ đầu tư đã có 14 năm tuổi đời trong đầu tư bất động sản. Tại Hà Nội, bạn có thể kiểm nghiệm uy tín của chủ đầu tư này tại các dự án đã được xây dựng và đi vào vận hành như GPI Building ở 170 Đê La Thành (Đống Đa), Nam Đô Complex ở 609 Trương Định (Hoàng Mai), Tràng An Complex (số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy) hay dự án căn hộ dịch vụ Lexington 249 Thụy Khuê (Tây Hồ).

Về thiết kế, The Nine được hình thành với sự tư vấn kiến trúc của công ty MORRISON ARCHITECTS (Mỹ). Kết cấu công trình dự án được bao phủ bởi hệ thống kính ngoại cỡ. Việc các dự án chung cư thiết kế mặt ngoài bao phủ là kính không có gì quá lạ. Tuy nhiên, ở khía cạnh môi trường, nếu không tính toán kĩ, việc dùng nhiều kính có thể tạo ra hiệu ứng nhà kính, gây tiêu tốn nhiều điện năng.

Dự án là một tòa tháp cao 30 tầng được hình thành trên khu đất rộng 5.190m2. Với 30 tầng cao, dự án dành 6 tầng cho mục đích thương mại dịch vụ và 24 tầng căn hộ. Riêng 24 tầng căn hộ có tổng cộng 350 căn hộ, mỗi sàn có 15 căn hộ với 7 thang máy. Nếu tính theo mật độ lưu thông với số thang máy hiện có thì The Nine là dự án có mật độ dân cư trên một mặt sàn thuộc loại thấp trên thị trường căn hộ Hà Nội hiện nây. Điều này đảm bảo quá trình di chuyển của cư dân diễn ra nhanh chóng, không có tình trạng ùn tắc thang máy.

Phòng khách căn hộ mẫu The Nine

Về tiện ích, tiện ích nội khu của The Nine tập trung phần lớn tại 6 tầng khối đế đầu tiên của tòa nhà, bao gồm khu TTTM, văn phòng cao cấp, hệ thống cửa hàng mua sắm, khu tập Gym, phòng Spa, nhà trẻ, sân golf mini, khu vui chơi trẻ em, bể bơi bốn mùa… Trên tầng thượng của dự án có vườn Sky Garden, BBQ… Tiện ích nội khu của The Nine khá “nhạt nhòa” khi không tạo được dấu ấn riêng, điểm riêng biệt về tiện ích. Mọi tiện ích vừa được liệt kê ra ở trên, bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp tại các dự án cao cấp khác đang được chào bán, giới thiệu trên thị trường.

The Nine được mở bán chính thức đợt đầu tiên vào tháng 10/2020. Đến thời điểm hiện tại, dự án hoàn thành thi công tầng 30 và chuẩn bị cất nóc. Dự kiến The Nine sẽ được bàn giao vào cuối năm 2021.

Được định vị là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, giá bán của The Nine không hề rẻ. Tùy từng căn, tùy từng vị trí, giá bán dao động phổ biến từ 42-50 triệu đồng/m2. Mức giá này là full nội thất bao gồm nội thất liền tường, sàn gỗ, trần thạch cao, tủ bếp trên dưới, bếp từ hút mùi, bồn rửa, điều hòa âm trần 2 chiều, hệ thống cung cấp khí tươi và lọc bụi mịn.

Đây là một mức giá cao và có sự cách biệt nhất định so với những dự án cùng được đinh vị là trung hoặc cao cấp tại khu vực. Cùng nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng nhưng ở vị trí xa hơn, An Bình City đang được chào bán dao động từ 27-34 triệu đồng/m2, căn hộ Epic Home có giá bán từ 26-33 triệu đồng/m2, Greenstar là 26-36 triệu đồng/m2. Dịch chuyển gần hơn về phía Trung tâm hội nghị Quốc gia, thì mức giá này là ngang ngửa với các dòng căn hộ cao cấp của Vinhomes như Vinhomes Skylake, Vinhomes WestPoint, Vinhomes GreenBay.

Thúy An