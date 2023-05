Đánh giá dự án The Park Home: chung cư mới hiếm hoi quận Cầu Giấy

The Park Home còn có tên gọi “Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp C22 Bộ Công An”, là dự án căn hộ cao cấp nằm trong khu đô thị mới Cầu Giấy. Dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (HANDICO52) làm chủ đầu tư. Đây là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), chuyên hoạt động trong lĩnh vực Xây lắp và Đầu tư kinh doanh bất động sản. Tại Hà Nội, HANDICO52 từng làm chủ đầu tư một số công trình, dự án như: Tòa nhà văn phòng Thái Thịnh; Khu chung cư Giảng Võ; Trung tâm thương mại Thành Công; Nhà ở CBCS cục cảnh sát bảo vệ… còn có tên gọi “Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp C22 Bộ Công An”, là dự án căn hộ cao cấp nằm trong khu đô thị mới Cầu Giấy. Dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (HANDICO52) làm chủ đầu tư. Đây là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), chuyên hoạt động trong lĩnh vực Xây lắp và Đầu tư kinh doanh bất động sản. Tại Hà Nội, HANDICO52 từng làm chủ đầu tư một số công trình, dự án như: Tòa nhà văn phòng Thái Thịnh; Khu chung cư Giảng Võ; Trung tâm thương mại Thành Công; Nhà ở CBCS cục cảnh sát bảo vệ…

Về vị trí, chung cư The Park Home nằm gần mặt đường Trần Thái Tông và phố Thành Thái. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến nhiều tiện ích hạ tầng ở trung tâm quận Cầu Giấy như Công viên Cầu Giấy (50m); nhiều trụ sở bộ ngành trên đường Tôn Thất Thuyết; Bến xe Mỹ Đình (1,6km)… Trong vòng bán kính 3km quanh dự án còn có nhiều trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại. Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Park Home có vị trí thuận tiện, kết nối tốt đến nhiều tuyến đường lớn của quận Cầu Giấy cũng như các tiện ích hạ tầng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm khu vực này hay xảy ra ùn tắc.

Dự án The Park Home đang tiếp tục hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao

Về thiết kế, The Park chỉ có duy nhất một tòa nhà cao 29 tầng, trong đó có 3 tầng hầm và 2 tầng trung tâm thương mại. Các tầng còn lại bố trí 398 căn hộ cao cấp, mỗi sàn từ 14-15 căn hộ. Với lượng căn hộ này, chủ đầu tư bố trí 6 thang máy và 2 thang bộ thì việc đi lại của cư dân vào khung giờ cao điểm có thể quá tải.

Theo thông tin chủ đầu tư cung cấp, các căn hộ trong dự án có thiết kế thông thoáng, nhiều ánh sáng, loggia rộng và tầm view thoáng. Diện tích mỗi căn hộ từ 80-154m2/căn, bố trí 2-4 phòng ngủ, không có căn hộ studio hoặc căn 1 phòng ngủ. Chủ đầu tư bàn giao căn hộ full nội thất liền tường.

Về tiện ích, do quỹ đất triển khai dự án khá hạn hẹp, mật độ xây dựng khoảng 44% nên cảnh quan nội khu của The Park Home không quá nổi bật, tuy nhiên vẫn đảm bảo các tiện ích của dự án cao cấp. Cụ thể, ngoài khu dạo bộ, sân chơi ngoài trời, dự án có hầm đỗ xe thông minh, hệ thống camera an ninh & PCCC đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống thu gom rác, đường điện, đường nước linh hoạt… Các tiện ích như khu vui chơi, nhà hàng, cafe, bar, phòng tập gym, yoga… được bố trí tại tầng trung tâm thương mại.

Đáng chú ý, The Park Home nằm ở vị trí đối diện công viên Cầu Giấy nên các cư dân tương lai sẽ được thừa hưởng toàn bộ cảnh quan sinh thái với nhiều cây xanh, mặt nước, khu vui chơi cho trẻ em…

Về giá bán, theo tìm hiểu của , theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , mức giá ban đầu mà chủ đầu tư đưa ra là từ 38-40 triệu/m2. Tuy nhiên, hiện tại các căn hộ tại đây đang được rao bán với giá khoảng 42 triệu/m2. Như vậy, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 80m2 tại dự án sẽ có giá khoảng 3,4 tỷ đồng. Mức giá này được cho là hợp lý khi so sánh với mặt bằng một số dự án xung quanh. Đơn cử dự án Golden Park Tower có giá từ 43 triệu/m2; Sky Park Residence có giá từ 40-45 triệu/m2; Luxury Park View có giá từ 45 triệu/m2…

Về tiến độ, theo quan sát của Batdongsan.com.vn tại thời điểm trung tuần tháng 6, dự án mới hoàn thành được khoảng 90% và vẫn đang hoàn thiện nội thất bên trong. Ban đầu chủ đầu tư dự kiến bàn giao căn hộ vào tháng 6/2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện tại thời gian bàn giao được lùi sang quý 4/2021.

đánh giá dự án The Park Home sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm gần trung tâm quận Cầu Giấy, có kết nối giao thông thuận tiện với khu vực và các tiện ích hạ tầng. Dự án phù hợp cho những người có nhu cầu ở, làm việc tại Cầu Giấy hay những địa bàn lân cận như Nam Từ Liêm, Đống Đa… Tuy nhiên, với mức giá ở tầm trung cao cấp, dự án sẽ chỉ phù hợp với những người có thu nhập khá trở lên. Với nhu cầu đầu tư, đây cũng là một dự án tiềm năng khi xung quanh có nhiều công ty, tòa nhà văn phòng, đặc biệt là khu vực Duy Tân, Tôn Thất Thuyết, Keangnam… Từ các thông tin ở trên, Batdongsan.com.vnsở hữu vị trí thuận lợi khi nằm gần trung tâm quận Cầu Giấy, có kết nối giao thông thuận tiện với khu vực và các tiện ích hạ tầng. Dự án phù hợp cho những người có nhu cầu ở, làm việc tại Cầu Giấy hay những địa bàn lân cận như Nam Từ Liêm, Đống Đa… Tuy nhiên, với mức giá ở tầm trung cao cấp, dự án sẽ chỉ phù hợp với những người có thu nhập khá trở lên. Với nhu cầu đầu tư, đây cũng là một dự án tiềm năng khi xung quanh có nhiều công ty, tòa nhà văn phòng, đặc biệt là khu vực Duy Tân, Tôn Thất Thuyết, Keangnam…

Ngọc Sương