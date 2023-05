Căn hộ The Peak Garden là chủ đề trong số mới nhất của Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn. Hãy cùng chúng tôi đến trải nghiệm thực tế vị trí, nội – ngoại khu và căn hộ mẫu The Peak Garden để có những đánh giá, nhận định khách quan về dự án này nhé!

Tổng quan

Dự án The Peak Garden là tổ hợp căn hộ chung cư, shophouse, officetel và biệt thự thấp tầng được triển khai trên quỹ đất khá rộng lớn tại Quận 7, TP.HCM. Tổng diện tích đất quy hoạch dự án lên tới 52.648m2 nhưng mật độ xây dựng chỉ khoảng 36%. Trong đó, khu cao tầng gồm 2 block với tổng cộng 903 căn hộ, duplex và officetel. The Peak Garden được chủ đầu tư triển khai theo concept căn hộ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, mang đến không gian xanh đa lớp cùng những tiện ích chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu đa dạng của cộng đồng cư dân.

Được biết, The Peak Garden là tên gọi mới của dự án Green Star Quận 7 đã được triển khai từ năm 2019. Đến nay, dự án đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, xây dựng xong phần móng, đủ điều kiện mở bán chính thức ra thị trường.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án The Peak Garden là Hưng Lộc Phát – doanh nghiệp được thành lập năm 2001, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng, khai thác đá Granit và Marble. Năm 2010, Hưng Lộc Phát chính thức mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, với sản phẩm đầu tay là dự án Cao ốc Hưng Phát. Đến nay, chủ đầu tư này đã triển khai thêm nhiều dự án khác, đáng chú ý là các dự án tại khu Nam Sài Gòn như Golden Star, Hưng Phát Sliver,…

Vị trí

Dự án The Peak Garden Quận 7 tọa lạc trên khu đất ngay ngã 4 đường Nguyễn Lương Bằng và Phạm Hữu Lầu. Trong vòng bán kính 4km từ vị trí dự án The Peak Garden có rất nhiều tiện ích nổi bật như trường quốc tế Canada, trường Nam Sài Gòn, Crescent Mall, bệnh viện FV,… đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng cư dân.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khu vực lân cận dự án căn hộ The Peak Garden hiện còn khá vắng vẻ so với đoạn phía trên của đường Nguyễn Lương Bằng quy tụ nhiều khu căn hộ, trung tâm thương mại – dịch vụ, trường học của Quận 7. Mặc dù vậy, trong tương lai khoảng 2-3 năm nữa, khi các dự án, công trình trọng điểm của khu Nam như cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Nguyễn Khoái hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Đây cũng là thời điểm căn hộ The Peak Garden được bàn giao nên khi cư dân chuyển về sinh sống thì hạ tầng – tiện ích xung quanh đã được nâng cấp, nhịp sống sẽ nhộn nhịp, sầm uất hơn.

Thiết kế

Tham quan căn hộ mẫu The Peak Garden loại 2 phòng ngủ, diện tích 70,34m2, ekip Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn nhận thấy thiết kế căn hộ The Peak Garden có điểm nổi bật là sự chú trọng không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Phòng khách – phòng bếp – phòng ăn được thiết kế liên thông với nhau, tạo nên một không gian mở, thông thoáng. Căn hộ The Peak Garden sẽ được bàn giao kèm nội thất cơ bản cao cấp, gồm trần thạch cao, sàn lót gạch vân cẩm thạch, cửa chống cháy, tủ bếp trên – dưới, máy hút mùi, bếp và lò nướng thương hiệu Malloca,… Đặc biệt, đúng với concept căn hộ sức khỏe, The Peak Garden được trang bị hệ thống lọc nước ngay tại vòi và hệ thống lọc không khí nhằm đảm bảo sức khoẻ cho cư dân.



Thiết kế căn hộ The Peak Garden chú trọng không gian sinh hoạt chung rộng rãi cho cả gia đình



Căn hộ được bàn giao kèm nội thất cơ bản đến từ các thương hiệu cao cấp



Phòng ngủ có diện tích vừa phải nhưng được thiết kế thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên

Một điểm hạn chế trong thiết kế căn hộ The Peak Garden mà người mua cần lưu ý là mật độ căn hộ trên một sàn khá cao, khoảng 20 căn/sàn. Mặc dù vậy, chủ đầu tư đã bố trí 6 thang máy để cư dân di chuyển nên sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi. Thêm vào đó, thiết kế kiểu thụt lùi, có khoảng hở giữa các ban công sẽ giúp các căn hộ ở The Peak Garden đón được nắng, gió tự nhiên. Ngoài ra, căn hộ The Peak Garden sẽ có tầm view thoáng mát từ sông Sài Gòn, rạch Đĩa, khu thấp tầng và mảng xanh rộng lớn của Phú Mỹ Hưng.

Tiện ích

Chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đầu tư khá mạnh tay cho hệ thống tiện ích nội khu The Peak Garden. Cụ thể, dự án này dành tới 11.000m2 đất làm hồ điều hòa, tạo tổ hợp cây xanh, vườn nhiệt đới và 39 tiện ích xung quanh hồ là không gian cho cư dân vận động, vui chơi, giải trí. Đây cũng chính là không gian xanh đa lớp giúp lọc không khí, ngăn bụi và làm giảm nhiệt độ, giữ môi trường sống trong lành, mát mẻ cho cộng đồng cư dân. Các tiện ích khác như hồ tắm Onsen, Jacuzzi, hồ bơi, phòng gym, hệ thống siêu thị, nhà hàng tại 4 tầng trung tâm thương mại sẽ đảm bảo cuộc sống tiện nghi, thoải mái của cư dân.



Hồ điều hòa nội khu dự án The Peak Garden

Giá bán

Căn hộ The Peak Garden có giá từ 46 triệu/m2 (chưa VAT), tương đương với khoảng từ 3,2 tỷ cho căn 2 phòng ngủ, diện tích 70,34 m2. Batdongsan.com.vn đánh giá đây là mức giá phù hợp với vị trí, hệ thống tiện ích cũng như nội thất bàn giao kèm theo căn hộ.

Có thể thấy giá bán căn hộ The Peak Garden hiện khá cạnh tranh so với các dự án cao cấp khác trên trục đường Nguyễn Lương Bằng như Midtown (70 triệu/m2) hay The Antonia (62,5 triệu/m2). The Peak Garden cũng là một dự án có giá tốt nếu xét trong vòng bán kính 4km quanh khu Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá bán bất động sản vẫn đang leo thang bất chấp dịch bệnh Covid-19, mức giá 46 triệu/m2 cho một dự án căn hộ cao cấp ở Quận 7 là khá hấp dẫn, hợp túi tiền.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Peak Garden là một lựa chọn phù hợp cho các gia đình trẻ mua nhà để an cư nhưng chưa cần ở ngay, có thể chờ đợi dự án thi công trong vòng 2-3 năm tới. Mức giá 46 triệu/m2 hiện tại của dự án và lịch thanh toán theo tiến độ cũng là những lợi thế tại thời điểm dự án mới mở bán mà người mua nên tranh thủ nắm lấy. Với khách hàng mua để đầu tư, chủ đầu tư đưa ra chính sách bán hàng cam kết mua lại với lãi suất 14%/năm. Trong tương lai gần, khi các dự án hạ tầng – giao thông khu Nam Sài Gòn hoàn thành, tăng khả năng kết nối thì giá căn hộ The Peak Garden sẽ có cơ hội tăng tốt. Nếu không muốn bán ngay chốt lời, nhà đầu tư cũng có thể cho thuê căn hộ, với nhóm khách thuê mục tiêu là các chuyên gia, nhân viên văn phòng, người nước ngoài làm việc tại Quận 7, Nhà Bè.

Hãy tiếp tục theo dõi Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn để đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm hiểu, đánh giá các dự án bất động sản trên khắp Việt Nam nhé!

Lan Chi