Trong số mới nhất của “ Đánh giá dự án ”, Batdongsan.com.vn đã đến tìm hiểu và đưa ra những nhận định, đánh giá của mình về dự án The Pearl Riverside của Seaholdings. Cùng theo dõi xem dự án này có những điểm mạnh gì, mức giá từ 3,2 tỷ đồng cho mỗi căn nhà phố ven sông ở đây có hợp lý hay không nhé!

Vị trí – Hạ tầng

Dự án The Pearl Riverside được triển khai tại khu đất rộng 4,63ha trên đường Nguyễn Văn Tuôi, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án sở hữu một mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông và một mặt tiền khác là đường 30m. Trong bán kính 1km quanh The Pearl Riverside có đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành và đường Quốc lộ 1 nên việc di chuyển đến các tiện ích trong phạm vi tỉnh Long An hay về TP.HCM và các tỉnh miền Tây đều khá thuận tiện, đường đi thông thoáng. Từ vị trí dự án The Pearl Riverside, cư dân sẽ chỉ mất 17km để đến đại lộ Võ Văn Kiệt, 15km đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, khoảng 22km đến Aeon Mall Bình Tân, 33km đến sân bay Tân Sơn Nhất qua cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Với vị trí này, dự án có thể là lựa chọn an cư phù hợp với những người làm việc ở Long An cũng như khu vực phía Tây TP.HCM.

Thiết kế

Với tính chất là một khu biệt lập (compound), dự án The Pearl Riverside cung ứng cho thị trường các sản phẩm nhà phố được thiết kế theo phong cách Singapore, có tới 2 sân thượng thoáng mát và chỗ đậu xe trong nhà. Dự án bao gồm 180 căn nhà phố liền kề, 32 căn nhà phố thương mại và 36 căn nhà phố mặt sông với kết cấu 1 trệt 2 lầu sân thượng, diện tích đa dạng cho khách hàng nhiều cơ hội chọn lựa. Tham quan nhà mẫu dự án The Pearl Riverside, Batdongsan.com.vn nhận thấy nhà phố ở đây mang nét đặc trưng của phong cách kiến trúc Singapore, khá tối giản, chú trọng sự gần gũi, hài hòa với thiên nhiên. Sở hữu vị trí ven sông với không gian mát mẻ, thoáng đãng, nhà phố The Pearl Riverside được thiết kế vừa đủ rộng mở với thiên nhiên, vừa đủ kín đáo cho cư dân, không cầu kỳ về bài trí nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, phong cách.



Bên trong nhà mẫu dự án The Pearl Riverside Long An

Tiện ích

Để trở thành một khu compound biệt lập với đầy đủ tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân, The Pearl Riverside có tới 50% diện tích dành cho cây xanh và hệ thống giao thông, gần 800m2 cho trường học, hơn 300m2 cho hồ bơi, gần 900m2 cho khu thương mại dịch vụ,… Hạng mục nổi bật nhất trong hệ thống tiện ích nội khu của The Pearl Riverside là công viên ven sông The Pearl River Park rộng gần 6000m2, có bến thuyền, sàn ngắm cảnh, chòi thư giãn, quảng trường, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời,… Dù nhiều căn nhà phố hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành công viên và khu clubhouse để khách hàng đến tham quan dự án có thể trải nghiệm trước. Với hệ thống tiện ích này, cư dân của dự án được đáp ứng hầu hết các nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí, đúng tinh thần của một khu biệt lập tiện nghi.

Chủ đầu tư – Pháp lý

Dự án nhà phố The Pearl Riverside Long An được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Pan Bến Lức – một công ty con của Seaholdings. Là một tên tuổi khá lớn trên thị trường, Seaholdings hiện có hơn 11 công ty thành viên, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển bất động sản. Tại Bến Lức, bạn có thể tham khảo dự án Lago Centro để tìm hiểu, đánh giá về năng lực, uy tín của chủ đầu tư này.

Về mặt pháp lý, chủ đầu tư Seaholdings đã hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý cho dự án The Pearl Riverside như quyết định 1/500, quyết định giao đất, Xây dựng. Hiện tại, dự án đang trong quá trình bàn giao nhà. Mỗi căn nhà phố The Pearl Riverside đều sẽ có sổ đỏ để bàn giao cho khách hàng trong thời gian ngắn.

Giá bán – Đánh giá

Nhà phố ven sông The Pearl Riverside Long An hiện đang được chào bán với giá từ 3,2 tỷ cho căn diện tích 174m2. Với một dự án có điểm mạnh về vị trí ven sông, gần nhiều khu công nghiệp lớn, hạ tầng giao thông tốt, không quá xa TP.HCM như The Pearl Riverside thì mức giá này được xem là hợp lý.



Vị trí thoáng mát ven sông Vàm Cỏ Đông là lợi thế lớn của nhà phố The Pearl Riverside

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Pearl Riverside là lựa chọn đáng cân nhắc cho đối tượng người mua để ở là các doanh nhân, lãnh đạo, chuyên gia của các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Long An và khu vực phía Tây TP.HCM. Quyết định mua nhà ở đây sẽ phù hợp với xu hướng dịch chuyển nơi ở ra ngoài TP.HCM đến các đô thị vùng ven, nhằm giảm áp lực cho khu trung tâm. Việc di chuyển đi làm hàng ngày vẫn thuận tiện nhờ hệ thống giao thông phát triển, có đầy đủ tiện ích mà giá nhà lại mềm hơn đáng kể. Dự án The Pearl Riverside chào bán nhiều căn nhà phố với diện tích đa dạng, trong đó có nhiều căn lớn, phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống. Không gian thoáng đãng, mát mẻ bên dòng sông Vàm Cỏ Đông sẽ rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình.

Nhóm khách hàng mua với mục đích đầu tư cũng có thể xem xét lựa chọn nhà phố The Pearl Riverside vì dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, bất động sản ven sông luôn được đánh giá cao, có khả năng sinh lời tốt hơn. Khi cuộc sống ngày càng hối hả, con người có xu hướng tìm về thiên nhiên, một ngôi nhà ven sông chắc hẳn sẽ là không gian sống đáng mơ ước, có giá trị trong mắt nhiều người. Ngoài ra, theo lộ trình, đến năm 2025, huyện Bến Lức sẽ trở thành thành phố Bến Lức. Trong thời gian tới, cơ sở hạ tầng, giao thông và đời sống kinh tế – xã hội dự kiến sẽ tiếp tục được nâng cấp, thay đổi diện mạo để phù hợp với vị thế mới của Bến Lức. Đây cũng là một yếu tố tạo đà cho thị trường bất động sản ở đây tiếp tục gia tăng giá trị trong tương lai.

Lan Chi