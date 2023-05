Hãy cùng chương trình Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn đến tham quan, tìm hiểu dự án The Sol City xem khu đô thị này có xứng đáng là nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư hay không nhé!

Tổng quan

Tọa lạc tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, dự án The Sol City là một khu đô thị rộng lớn với tổng diện tích lên đến 103ha, do Tập đoàn Hải Sơn và Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) hợp tác đầu tư, phát triển. Ngoài quy mô “khủng”, The Sol City còn có hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, hoàn thiện và chuỗi 39 tiện ích khép kín ngay trong nội khu. Chính vì vậy, khu đô thị The Sol City được ví là một “thành phố thu nhỏ” hay “thành phố trong thành phố”. Dự án được chia thành 3 phân khu chính: The Sol Center, Symtech Zone và Sky Gate. Trong đó, phân khu The Sol Center rộng 36ha là khu shophouse, nhà phố, biệt thự với tổng cộng 975 sản phẩm, bao gồm nền nhà phố, nền shophouse, nhà phố và biệt thự nghỉ dưỡng. Phân khu Symtech Zone rộng 54ha sẽ tập trung xây dựng các khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Còn lại 13ha của phân khu Sky Gate được quy hoạch để phát triển những dãy nhà biệt thự, nhà phố diện tích lớn dành cho chuyên gia. Dự án The Sol City ở Cần Giuộc, Long An được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu giãn dân của TP.HCM ra các khu đô thị vệ tinh, giảm áp lực cho khu vực nội thành.

Vị trí – Hạ tầng

Khu đô thị The Sol City được quy hoạch tại đường Vĩnh Phú 41, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, liền kề khu đô thị mới Nam Sài Gòn, tiếp giáp huyện Bình Chánh và Nhà Bè của TP.HCM. Đây chính là vị trí cửa ngõ của hai vùng động lực kinh tế lớn của miền Nam cũng như cả nước là TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực xung quanh dự án The Sol City có các tuyến đường lớn như cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Quốc lộ 1A, DT 835B chạy qua nên việc di chuyển từ đây về trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận không gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, cao tốc Bến Lức – Long Thành được coi là tuyến đường huyết mạch kết nối liên vùng miền Tây và Đông Nam Bộ sẽ là yếu tố hạ tầng tạo ra giá trị gia tăng cho The Sol City trong tương lai.

Trên đường vào dự án, Batdongsan.com.vn quan sát thấy đường khá rộng, hai bên thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện. Trục đường chính của The Sol City là Đại lộ Thắng Lợi có tới 8 làn xe, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân cũng như luân chuyển hàng hóa cho khu công nghiệp bên phân khu Symtech. Các con đường nội khu đều khá rộng, trung bình từ 15-30m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường, cáp điện ngầm, cống thoát nước của dự án đều đã hoàn thiện. Không gian bên trong dự án tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu.

Tiện ích

Sở hữu quỹ đất rộng lớn nhưng mật độ xây dựng tại khu đô thị The Sol City chỉ là 30%, còn lại 70% dành cho hạ tầng giao thông, không gian xanh và 39 tiện ích. Hệ thống tiện ích nội khu được phát triển theo định hướng tập trung vào các giá trị sống chất lượng, cân bằng và tôn trọng tự nhiên. Theo thiết kế, The Sol City có trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng, sân bóng mini, bến thuyền kayak, clubhouse, khu trải nghiệm Montessori,… để phục vụ cuộc sống sôi động, giàu năng lượng cho cộng đồng cư dân. Bên cạnh đó là các tiện ích xanh như công viên, vườn Zen trị liệu Nhật Bản, vườn rau sạch,… Hiện tại, trong khuôn viên dự án đã có một quán café Ông Bầu đang kinh doanh khá tấp nập, đông khách. Thắng Lợi Group – đơn vị hợp tác phát triển dự án mong muốn The Sol City sẽ là một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các tiện ích để cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống mà không cần di chuyển đi đâu xa.

Thiết kế

Đa số sản phẩm của dự án The Sol City là nền nhà phố, nền shophouse nhưng khu đô thị này cũng có nhà phố và shophouse xây sẵn. Vì vậy, Thắng Lợi Group đã làm 2 căn nhà mẫu, gồm nhà phố thông thường và shophouse cho khách hàng tham quan. Nhà phố thông thường được xây 1 trệt 1 lầu, thiết kế tận dụng tối đa diện tích để tối ưu không gian sử dụng. Nhà phố sẽ được bàn giao thô, không có nội thất để người mua tùy ý thiết kế, trang trí. Với căn shophouse mẫu, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án gợi ý bố trí tầng trệt làm nơi kinh doanh, tầng trên làm nhà ở. Chủ sở hữu shophouse có thể mở văn phòng công ty hay quán ăn, café, dịch vụ phục vụ cư dân trong nội khu dự án.



Thiết kế căn shophouse mẫu tại dự án The Sol City

Giá cả – So sánh

Ở giai đoạn 2, các sản phẩm của dự án The Sol City có giá dự kiến khoảng 37 triệu/m2. Mức giá này nhỉnh hơn nếu so sánh với mặt bằng giá đất ở Cần Giuộc (trên 20 triệu/m2) và các khu vực lân cận như Bến Lức (15-25 triệu/m2), Đức Hòa (10-20 triệu/m2) nhưng lại mềm hơn đáng kể so với giá ở huyện Bình Chánh, Nhà Bè của TP.HCM (69-70 triệu/m2) dù vị trí khá gần, hạ tầng giao thông không chênh lệch quá nhiều.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Sol City là một khu đô thị được quy hoạch tốt, sản phẩm đa dạng với mức giá tầm trung, phù hợp với người mua để ở cũng như nhà đầu tư. Với mục đích an cư, The Sol City có thể thu hút đối tượng người mua nhà từ TP.HCM muốn tìm nhà phố giá mềm vùng ven hay các chuyên gia làm việc ở các khu công nghiệp xung quanh dự án. Các gia đình trẻ hoặc người trẻ sở hữu doanh nghiệp riêng, đủ điều kiện tài chính cũng có thể cân nhắc mua nhà tại đây để ở kết hợp mở văn phòng hay cửa hàng tự kinh doanh.

Với người mua để đầu tư bán lại, The Sol City cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc vì hiện nay biên độ tăng giá đất khu Tây TP.HCM đang khá cao, trung bình từ 18-25%/năm, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn. Các dự án có lợi thế vị trí cửa ngõ kết nối với TP.HCM, nằm trên mặt tiền đường lớn, quy hoạch đồng bộ có tiềm năng tăng trưởng lên mức 35%/năm. Nhà đầu tư có thể tính toán, cân nhắc để đưa ra quyết định phù hợp. Ngoài ra, chủ nhân của nhà phố, shophouse The Sol City có thể chọn hướng đầu tư cho thuê lại vì khi dự án hoàn thiện, cộng đồng cư dân hình thành đông đúc, nhộn nhịp thì việc kinh doanh các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí cũng sẽ thuận lợi.

Lan Chi