The Terra An Hưng là một trong những dự án chung cư giá rẻ của Văn Phú Invest – chủ đầu tư từng phát triển nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội như: The Van Phu Victoria, Nhà phố thương mại The Victoria, Home city, The Terra – Hào Nam, Grandeur Palace Giảng Võ, Grandeur Palace Phạm Hùng… Một đặc điểm khá rõ nét ở các dự án của Văn Phú đó là vị trí thường nằm tại những khu dân cư đã phát triển ổn định, tận dụng hạ tầng của các dự án lớn, với triết lý “đứng trên vai người khổng lồ”.

The Terra An Hưng cũng được triển khai theo triết lý này của Văn Phú Invest khi nằm ở vị trí có kết nối tốt, được thừa hưởng hạ tầng hoàn chỉnh của các khu đô thị xung quanh như Dương Nội, An Hưng, Văn Khê. Ngoài ra, việc nằm cạnh đường Tố Hữu – một trong những tuyến giao thông huyết mạch ở cửa ngõ Tây Hà Nội cũng giúp việc di chuyển từ dự án vào trung tâm khá dễ dàng. Gần dự án là những tiện ích, công trình lớn như: Aeon Mall Hà Đông, Công viên Thiên Văn Học, Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông, Bệnh viện quân y 103… Hệ thống trường học công lập, tư thục quanh dự án cũng khá phong phú khi xung quanh đều là những khu đô thị lớn, đã hình thành quần thể cư dân sinh sống đông đúc.

Tuy nhiên, đường Tố Hữu hiện cũng là một trong những tuyến đường ùn tắc nhất Hà Nội hiện nay vào giờ cao điểm. Do là trục giao thông chính phía Tây, lại "cõng" quá nhiều chung cư dọc hai bên đường nên mật độ lưu thông trên tuyến đường này rất cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo quy hoạch, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài khi hoàn thành sẽ giảm tải cho đường Tố Hữu. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , hiện tại đoạn đường nối Lê Trọng Tấn với khu đô thị Dương Nội đã hoàn thành một phần, đoạn còn lại nối với ngã tư Lê Quang Đạo và Đại lộ Thăng Long hi vọng sẽ sớm triển khai. Khi đó, việc di chuyển của cư dân The Terra An Hưng đến Mỹ Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân hay vào trung tâm sẽ thuận tiện hơn.

Về tiện ích, The Terra An Hưng gồm 3 tòa chung cư cao 45 tầng và một số dãy shophoue bao quanh. Mỗi tầng căn hộ ở được bố trí từ 11-12 căn với 7 thang máy để di chuyển. Batdongsan.com.vn , The Terra An Hưng gồm 3 tòa chung cư cao 45 tầng và một số dãy shophoue bao quanh. Mỗi tầng căn hộ ở được bố trí từ 11-12 căn với 7 thang máy để di chuyển. Batdongsan.com.vn đánh giá dự án có mật độ căn hộ khá cao, số thang máy đáp ứng được nhu cầu đi lại nhưng vẫn có khả năng quá tải vào giờ cao điểm. Mật độ xây dựng của dự án cũng khá cao – hơn 60%. Khu đất xây dựng dự án khá nhỏ hẹp, hơn nữa còn có các shophouse xen kẽ nên dự án thiếu không gian xanh. Bù lại, nhờ nằm gần các khu đô thị, cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển đến công viên, hồ điều hòa… tận dụng các tiện ích tại đây. Ngoài ra, tại tầng 5 của các tòa căn hộ, chủ đầu tư cũng bố trí thêm vườn dạo, khu vui chơi, thư viện, phòng tập gym… nên vẫn đảm bảo đầy đủ các tiện ích nội khu.

Sa bàn dự án The Terra An Hưng

Về thiết kế căn hộ, sau khi tham khảo căn hộ mẫu 74m2, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 logia, Batdongsan.com.vn đánh giá căn hộ được bố trí hợp lý, nhiều ánh sáng nhờ các cửa kính lớn, các phòng chức năng chính đều tiếp xúc với mặt thoáng. Nội thất bàn giao gồm sàn gỗ công nghiệp, hệ cửa các phòng, thiết bị vệ sinh khá đầy đủ như bồn rửa, gương, lavabo, bồn cầu, vách tắm kính. Phòng bếp và các phòng đã có sẵn đầu chờ điều hòa, ổ điện. Chất lượng hoàn thiện nội thất ở mức trung bình, không thuộc các hãng cao cấp, nhìn chung phù hợp với phân khúc nhà ở giá dưới 30 triệu/m2.

Về giá bán, thời điểm mở bán, các căn hộ có giá từ 22,5 triệu/m2. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, dự án có thanh khoản khá tốt ngay khi giới thiệu ra thị trường. Hiện tại, các căn hộ đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá từ 24-26 triệu/m2, mức giá khá hấp dẫn so với một số dự án xung quanh như Anland Premium, Anland Lakeview… và so với mặt bằng căn hộ mới mở bán tại Hà Nội thời điểm đầu năm 2021.

Hiện tại, The Terra An Hưng đã cất nóc và đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, theo kế hoạch sẽ bàn giao vào quý 4/2021. Nếu chấp nhận mật độ cư dân cao và tình trạng tắc đường giờ cao điểm của đường Tố Hữu, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Terra An Hưng phù hợp với những người có thu nhập trung bình – thấp, làm việc tại Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm hoặc khu Mỹ Đình, Cầu Giấy.

Ngọc Sương