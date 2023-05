Đánh giá dự án từ Dự án căn hộ Westgate là điểm đến tiếp theo của chương trìnhtừ Batdongsan.com.vn . Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội, ngoại khu dự án, tham quan nhà mẫu và đánh giá tiềm năng của căn hộ Westgate nhé!

Tổng quan

Westgate là dự án chung cư với quy mô hơn 31.000m2, nằm trong khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Dự án do An Gia Group đầu tư phát triển, hợp tác cùng quỹ đầu tư quốc tế Creed Group (Nhật Bản). Chung cư Westgate gồm 4 block cao 20 tầng, cung ứng cho thị trường khoảng 2000 căn hộ với diện tích đa dạng từ 59-113m2. Westgate gây chú ý tại thị trường bất động sản Tây Sài Gòn nhờ vị trí thuận lợi trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, kết nối giao thông tốt và giá bán khá cạnh tranh.

Vị trí

Dự án Westgate sở hữu vị trí 4 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, công viên trung tâm và UBND huyện Bình Chánh. Đây chính là khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh với đầy đủ các công trình hành chính, thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao trong bán kính 1km xung quanh dự án. Trong phạm vi 5km, cư dân sống tại Westgate có thể tiếp cận nhiều bệnh viện lớn, siêu thị, chợ, bến xe,… Dù thuộc địa phận Bình Chánh nhưng dự án Westgate cách Quận 7 không quá xa, di chuyển trên trục đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ khá thuận tiện cho người làm việc tại Quận 7. Với vị trí cửa ngõ Tây Sài Gòn, dự án cũng được hưởng lợi từ quy hoạch đồng bộ với khu hành chính trung tâm, nhiều công trình hạ tầng – giao thông đã, đang và sẽ được triển khai trong tương lai gần như tuyến Metro 3A, tuyến bus nhanh BRT,…

Chủ đầu tư

Được thành lập năm 2008, An Gia Group là đơn vị phát triển dự án uy tín, đã tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường bất động sản trung và cao cấp tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận. Các dự án do An Gia phát triển như River Panaroma, Skyline, Sky 89 (TP.HCM), The Sóng (Vũng Tàu) được đánh giá cao về quy mô, pháp lý minh bạch, thiết kế sang trọng và tiện ích chất lượng. Tháng 9/2019, An Gia công bố hoàn tất thủ tục để nhận chuyển nhượng 100% dự án 2000 căn hộ tại Bình Chánh với tổng mức đầu tư 5000 tỷ đồng, tên thương mại là Westgate. Dự án được phát triển với sự hợp tác đầu tư của tập đoàn Creed Group, thi công bởi Ricons – Top 3 nhà thầu uy tín trong ngành xây dựng Việt Nam.

Tiện ích

Ngoài các tiện ích thường thấy ở các dự án căn hộ hiện nay, nội khu dự án Westgate tập trung phát triển các tiện ích chăm sóc sức khỏe như vườn thiền, sân tennis, sân golf giả lập, khu thể thao đa năng, phòng gym, hồ bơi, khu sauna,… Có thể do khu vực xung quanh dự án chưa có nhiều các tiện ích về thể thao, vui chơi nên chủ đầu tư đã phát triển hệ thống tiện ích nội khu đa dạng hơn để cư dân không phải đi xa. Ngoài ra, số lượng shophouse tại khối đế tương đối nhiều, hứa hẹn sẽ có thêm tiện ích, dịch vụ phục vụ cư dân Westgate.

Thiết kế

Chung cư Westgate với số lượng căn hộ lên đến 2000 căn, diện tích đa dạng, thiết kế từ 1-3 phòng ngủ mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu khác nhau của người mua. Dự án cũng có khoảng 40-50 căn hộ có sân vườn với tổng diện tích lên đến gần 200m2. Ghé thăm nhà mẫu Westgate, ekip Đánh giá dự án nhận thấy căn hộ được thiết kế khá thông thoáng, tối ưu diện tích. Mẫu căn 59m2 phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ trong khi căn 85m2 dành cho gia đình nhiều thành viên hơn. Đặc biệt, mẫu căn 113m2 với thiết kế 3 phòng ngủ rất rộng rãi hẳn sẽ gây ấn tượng cho nhiều khách hàng đến tham quan dự án. Theo thông tin từ chủ đầu tư, căn hộ Westgate sẽ được bàn giao kèm nội thất cơ bản như sàn gỗ, tủ bếp trên-dưới, thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu cao cấp.



Phòng khách căn hộ mẫu 3 phòng ngủ, 113m2 tại dự án Westgate



Phòng bếp căn hộ Westgate bàn giao cho người mua sẽ có sẵn tủ bếp trên-dưới



Phòng ngủ căn hộ mẫu với thiết kế hiện đại, sang trọng

Giá bán

Giá bán căn hộ Westgate hiện ở mức từ 40 triệu/m2, chưa bao gồm VAT. Mức giá này tương đương với các dự án căn hộ ở khu vực lân cận như Akari City (48 triệu/m2) hay Mizuki Park (38 triệu/m2) nhưng Westgate có lợi thế vị trí ngay trung tâm Bình Chánh, trên trục đường Nguyễn Văn Linh rộng, thoáng. Xét mặt bằng giá căn hộ ở TP.HCM hiện nay, giá bán từ 40 triệu/m2 của Westgate là khá tốt, không nhiều dự án căn hộ mới có được mức giá này. Nếu chấp nhận đi xa một chút, nhiều người mua nhà, đặc biệt là các gia đình trẻ với tài chính vừa phải sẽ có cơ hội tìm được nơi an cư tại Westgate Bình Chánh. Tiến độ thanh toán cũng khá nhẹ nhàng, người mua chỉ cần trả 30% cho đến khi nhận nhà đối với các căn 2 phòng ngủ và 15% đối với căn 3 phòng ngủ.

Tiến độ

Tính đến đầu tháng 2/2022, công trường dự án căn hộ Westgate đang hoạt động tích cực ở cả 4 block, hoàn thành thi công dầm sàn tầng 1 bock A,B và tầng hầm block C,D. Theo dự kiến, dự án Westgate sẽ được hoàn thành và bàn giao căn hộ cho người mua trong năm 2023.



Công trường dự án Westgate đang thi công với tiến độ nhanh chóng, đồng thời ở cả 4 block.

Đánh giá tiềm năng

Với ưu thế vị trí và giá bán như đã phân tích ở trên, Batdongsan.com.vn nhận định dự án căn hộ Westgate là lựa chọn phù hợp cho người tìm kiếm căn hộ để ở tại khu Tây Sài Gòn, đặc biệt là người làm việc ở Bình Chánh, Quận 7. So sánh mặt bằng chung các dự án căn hộ mới ra mắt tại Bình Chánh, Westgate là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu không ở, chủ sở hữu căn hộ Westgate có thể cho thuê thu lời hàng tháng. Khu vực trung tâm Bình Chánh có mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp nên có không ít đối tượng khách thuê tiềm năng như các chuyên gia, nhân viên làm việc trong khu công nghiệp, giảng viên, nhân viên văn phòng,… Về tiềm năng đầu tư dài hạn, căn hộ Westgate với mức giá từ 40 triệu/m2 còn nhiều dư địa để tăng giá trong tương lai, khi dự án hoàn thành, bàn giao cùng với sự phát triển, nâng cấp của hạ tầng xung quanh. Ngoài ra, huyện Bình Chánh đang phấn đấu lên thành phố trong 10 năm nữa, giá bất động sản hứa hẹn sẽ còn tăng cao. Hiện tại, dự án Westgate đang trong quá trình xây dựng, giá bán căn hộ còn khá mềm là thời điểm tốt để nhà đầu tư căn hộ bán lại cân nhắc xuống tiền.

Lan Chi