Để đánh giá Zenity Quận 1, ekip Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn đã đến “mục sở thị” vị trí, tiện ích nội khu và thiết kế các căn hộ của dự án này. Đáng chú ý, dự án Zenity đã xây xong và sẽ bàn giao căn hộ với full nội thất dính tường, dính sàn như giường, tủ, toàn bộ bếp,… Chính vì vậy, video Đánh giá dự án Zenity Quận 1 dưới đây sẽ mang đến những hình ảnh và trải nghiệm chân thực nhất về căn hộ mà người mua được nhận bàn giao.

Tổng quan

Căn hộ Zenity Quận 1 là dự án mới nhất được CapitaLand Development giới thiệu ra thị trường bất động sản TP.HCM trong năm 2022, tiếp nối thành công của loạt dự án đã triển khai trước đó của chủ đầu tư uy tín này. Zenity được triển khai trên khu đất gần 3000m2, với quy mô 1 tòa tháp cao 21 tầng. Dự án chỉ có 198 căn hộ 2-3-4 phòng ngủ với thiết kế khá hiện đại, được bàn giao hoàn thiện nội thất cho người mua ngay sau khi thanh toán. Batdongsan.com.vn đánh giá Zenity Quận 1 là sự bổ sung chất lượng cho nguồn cung căn hộ cao cấp Quận 1 đang khan hiếm dự án mới trong những năm gần đây.

Vị trí

Dự án căn hộ Zenity tọa lạc tại đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc phường Cầu Kho, Quận 1, cách cầu Nguyễn Văn Cừ chỉ vài trăm mét. Đại lộ Võ Văn Kiệt với 8 làn xe, chạy xuyên Quận 1, 5, 6, 8, Bình Tân, Bình Chánh và TP. Thủ Đức, đảm bảo cho cư dân của Zenity di chuyển thuận tiện từ trung tâm Quận 1 đi hầu hết các quận phía Đông và Tây TP.HCM. Đại lộ này còn nối với 10 cây cầu, 2 cầu vượt, kết nối giao thông dễ dàng với các tuyến đường nội đô hay các tỉnh miền Tây. Tọa lạc lại Quận 1 TP.HCM , chung cư Zenity cũng thừa hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ, phát triển bậc nhất cả nước.

Tiện ích

Được phát triển theo concept “ốc đảo giữa đô thị”, dự án chung cư Zenity Quận 1 chú trọng vào không gian xanh và sự riêng tư. Khu tiện ích không quá rộng nhưng vẫn có đủ các tiện ích cần thiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Tầng trệt có hồ bơi, bể sục, phòng tiệc, sảnh chờ, khu vui chơi trẻ em,… Ngoài ra, dự án còn có thêm một số tiện ích như phòng gym, khu nướng BBQ, phòng làm chung,… ở tầng trên. Tất cả các không gian tiện ích nội khu đều mang lại cảm giác vừa vặn, thư thái, không xô bồ, đúng chất Zen.



Bể bơi nội khu dự án Zenity Quận 1

Về tiện ích ngoại khu, trong bán kính 3km từ vị trí dự án Zenity có đầy đủ các trung tâm thương mại như Nowzone (1,5km), Saigon Center (1,8km), các khu giải trí như phố Bùi Viện (2,2km), phố đi bộ Nguyễn Huệ (3,4km), nhà hàng, café,… Như vậy, cư dân chung cư Zenity Quận 1 có khá nhiều lựa chọn thư giãn, giải trí.

Thiết kế

Dự án căn hộ Zenity Quận 1 có mật độ khá thoáng, tổng cộng chỉ có 198 căn hộ, mỗi sàn có 10 căn với 4 thang máy. Có 4 mẫu căn hộ điển hình, thiết kế 2-3 phòng ngủ, không có căn 1 phòng ngủ. Các căn 2 phòng ngủ có diện tích từ 69-97m2, căn 3 phòng ngủ diện tích 102,6m2. Ngoài ra, dự án Zenity cũng có một số căn hộ duplex và penthouse. Thiết kế căn hộ Zenity Quận 1 đi theo phong cách Tropical, tạo cảm giác xanh mát, thư thái. Được biết, tại Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021, dự án căn hộ Zenity đã chiến thắng ở hạng mục “Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc nhất”. Thiết kế cửa full kính và ban công rộng giúp căn hộ Zenity lấy sáng, đón gió tự nhiên và tận dụng tối đa tầm view. Từ ban công một số căn hộ có thể nhìn thấy tòa Bitexco để chủ nhân căn hộ ngắm cảnh đêm, xem pháo hoa vào các dịp lễ, Tết.



Phòng khách căn hộ Zenity Quận 1 với tông xanh tinh tế, dịu mắt



Dự án Zenity giành giải "Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc nhất” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021



Các phòng đều thoáng, sáng, thông khí tự nhiên và tận dụng tối đa tầm view.



Chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ Zenity hoàn thiện nội thất liền tường, liền sàn, kể cả giường, tủ,…

Như đề cập ở phần trên, dự án Zenity sẽ bàn giao căn hộ full nội thất liền tường, liền sàn, gồm tủ bếp, bếp điện, toàn bộ nhà vệ sinh, giường, tủ quần áo v.v. Như vậy, người mua chỉ cần sắm sửa thêm đồ điện tử, đồ trang trí là có thể dọn vào ở ngay, không cần chờ đợi như các dự án khác. Đây chính là điểm nổi bật, đáng nói nhất khi đánh giá Zenity Quận 1 về mặt thiết kế căn hộ.

Giá bán

Ở thời điểm hiện tại, căn hộ Zenity có giá bán trung bình 150 triệu/m2. Một số căn góc, vị trí đẹp thì giá bán có thể nhỉnh hơn một chút. Với một dự án căn hộ cao cấp ở Quận 1 như Zenity, mức giá này khá hấp dẫn. Nếu so sánh với giá bán một số dự án lân cận, cùng phân khúc cao cấp như The Grand Manhattan hay The MarQ (từ 180 triệu/m2), căn hộ Zenity có giá bán trung bình thấp hơn, lại được bàn giao đầy đủ nội thất kèm theo. Theo dự kiến, dự án căn hộ Zenity sẽ được mở bán chính thức trong năm 2022.

Đánh giá Zenity Quận 1

Sau khi đến tìm hiểu thực tế vị trí và tham quan thiết kế căn hộ, Batdongsan.com.vn đánh giá Zenity Quận 1 là dự án sở hữu nhiều lợi thế đáng giá như vị trí trung tâm TP.HCM, kết nối giao thông thuận tiện, mật độ căn hộ thoáng, thiết kế đẹp, bàn giao hoàn thiện nội thất. Với hàng loạt những ưu điểm kể trên, căn hộ Zenity CapitaLand là sự lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 150-180 triệu/m2, phù hợp với những người làm việc tại trung tâm TP.HCM. Không gian xanh, yên tĩnh, riêng tư nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi của chung cư Zenity Quận 1 chắc hẳn sẽ là chốn an cư lý tưởng cho những doanh nhân, chuyên gia, người thành đạt, hình thành cộng đồng cư dân ưu tú, tinh hoa. Trong bối cảnh quỹ đất phát triển dự án mới ở khu vực trung tâm Quận 1 ngày càng khan hiếm, dự án căn hộ cao cấp với số lượng giới hạn như Zenity có nhiều tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Nếu định mua để cho thuê căn hộ, nhà đầu tư cũng có thể yên tâm vì khu vực Quận 1 là nơi tập trung nhiều tòa văn phòng, trụ sở các công ty, tổ chức. Các doanh nhân, chuyên gia, người nước ngoài làm việc ở đây có nhu cầu thuê căn hộ cao cấp như Zenity để thuận tiện cho công việc cũng như sinh hoạt, giải trí. Đặc biệt, căn hộ Zenity Quận 1 đã xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nên người mua có thể ở luôn hoặc cho thuê để lấy lợi nhuận ngay mà không phải chờ đợi thi công như nhiều dự án khác.

