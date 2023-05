Về vị trí, Gemek Tower tọa lạc tại Lô A44, thuộc phân khu A, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn. Đây cũng là vị trí thuận lợi ở khu Tây Hà Nội, khi giáp mặt đường Lê Trọng Tấn và Đại Lộ Thăng Long, những tuyến giao thông huyết mạch phía Tây, cũng là khu vực cửa ngõ của Hà Nội. Dự án nằm gần nhiều khu đô thị lớn như An Hưng, Dương Nội, Nam An Khánh… nên được thừa hưởng hạ tầng hoàn chỉnh của khu vực, kết nối dễ dàng vào trung tâm.

Gemek Tower nằm trong khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh

Về thiết kế, Gemek Tower gồm 2 tháp căn hộ A và B, cao 34 tầng trong đó có 2 tầng hầm và 1 tầng lửng. Các căn hộ có diện tích từ 58m2 đến 104m2, phân bố chính vào loại căn hộ tầm trung từ 67m2 đến 82m2, khá phù hợp với nhu cầu của người mua ở phân khúc bình dân.

Số lượng thang máy trong tòa nhà được phân bổ khá hợp lý so với bố trí mặt bằng căn hộ. Cụ thể, tòa A có 22 căn hộ/sàn với 8 thang máy, tòa B 19 căn hộ/sàn với 6 thang máy. Tổng số căn hộ ở hai tòa là 805 căn, có tới 14 thang máy, Batdongsan.com.vn đánh giá đây là dự án hiếm có ở phân khúc bình dân bố trí thang máy hợp lý.

Hai tòa tháp hình chữ I và chữ L giúp tối ưu khả năng lấy sáng và thông gió nên nhìn chung các căn hộ đều có đủ ánh sáng tự nhiên, thông thoáng. Tuy nhiên, cũng có một số căn hộ do ưu tiên mặt thoáng cho phòng ngủ nên có phòng khách và bếp hơi tối, thiếu ánh sáng tự nhiên, tập trung ở căn diện tích lớn. Trong khi đó, các căn hộ diện tích nhỏ 58-67m2, căn 72m2 được bố trí hợp lý hơn.

Về tiện ích, do thuộc phân khúc bình dân nên các tiện ích nội khu của dự án không nổi bật, phần không gian xanh dành cho các tiện ích ngoài trời không có nhiều. Các tiện ích cơ bản như nhà hàng, cafe, trung tâm thương mại, gym… được bố trí ở các tầng khối đế. Khu vực liền kề dự án vẫn còn khá thưa, thiếu vắng các tiện ích như quán xá, dịch vụ ăn uống, chợ dân sinh… Ưu điểm của dự án là được thừa hưởng các tiện ích ngoại khu của khu đô thị và vùng lân cận, trong đó có hệ thống trường liên cấp, hệ sinh thái thuộc các dự án của VinGroup, Thiên Đường Bảo Sơn… Do nằm giáp vùng ngoại thành Hà Nội nên từ dự án đến các điểm du lịch, giải trí của Ba Vì khá gần.

Về tiến độ, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, dự án mở bán lần đầu vào khoảng giữa năm 2015, bàn giao nhà từ đầu năm 2017. Hiện tại dự án đã đưa vào sử dụng gần 5 năm, khi quần thể dự án trong khu đô thị đã cơ bản hoàn thiện, cư dân chuyển về sinh sống khá đông đúc.

Xung quanh Gemek Tower thiếu vắng các tiện ích dành cho nhóm người mua có thu nhập trung bình thấp

Về giá bán, thời điểm mở bán lần đầu, các căn hộ Gemek Tower có giá từ 14 triệu/m2, được giải ngân gói 30.000 tỷ nên thanh khoản dự án khá tốt. Tuy nhiên, các căn hộ chỉ được bàn giao cơ bản, chưa có nội thất. Thời điểm hiện tại, dự án chỉ còn các căn hộ chào bán thứ cấp với giá tăng khá nhiều, dao động từ 18-22 triệu/m2. Dù vậy đây vẫn là vùng giá mà nhiều người thu nhập trung bình – thấp mong chờ vì các dự án mới hiện đã tạo lập mặt bằng từ 24 triệu/m2 trở lên. Xung quanh dự án cũng có một số tòa chung cư có giá bán thứ cấp tương đương như Gemek Premium có giá từ 18-22 triệu/m2; An Bình Homeland giá từ 20-22 triệu/m2; ICID Complex có giá 20-23 triệu/m2.

Từ những thông tin trên, Batdongsan.com.vnở vùng giá vừa túi tiền của người có thu nhập trung bình – thấp hiện nay. Đặt trong bối cảnh thị trường Hà Nội tiếp tục khan hiếm căn hộ giá bình dân trong khi nhu cầu lớn, chung cư Gemek Tower cũng như một số tòa nhà trong khu đô thị Geleximco, Nam An Khánh… sẽ trở thành "vùng trũng" thu hút người mua. Đây cũng là lý do mấy năm gần đây, lượng cư dân chuyển đến khu vực này sinh sống đông đúc hơn, trong khi những năm trước khá vắng vẻ. Tuy nhiên khi mua nhà tại đây, người mua cần lưu ý vấn đề di chuyển, khi nhiều trục đường lớn vào trung tâm như Nguyễn Trãi, Quang Trung, Tố Hữu… khá đông, hay ùn tắc. Dự án sẽ phù hợp hơn với những người làm việc ở các khu vực lân cận. Ngoài ra, do đã bàn giao gần 5 năm, có thể một vài hạng mục trong dự án đã xuống cấp, đã hết thời gian bảo trì, bảo dưỡng. Người mua cũng nên đến tận nơi khảo sát kỹ bố trí căn hộ để lựa chọn được căn hộ mong muốn.