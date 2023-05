(có tên gọi khác là N01-T5 Ngoại Giao Đoàn) là dự án căn hộ tầm trung, cận cao cấp, quy mô 35 tầng với 295 căn hộ do Công ty CP đầu tư Lạc Hồng làm chủ đầu tư. Đây là một trong những ông lớn trong ngành xây dựng với kinh nghiệm thi công nhiều dự án trọng điểm quốc gia, chung cư cao tầng hiện đại như: Tòa nhà văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Trụ sở mới Bộ Ngoại giao, Đài phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Trung tâm Thông tấn xã Việt Nam, Khu nhà cao cấp Viglacera Thăng Long Number One, Khu nhà ở chiến sỹ Tổng cục 5,…