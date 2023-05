Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, quận nội đô Hà Nội có hạ tầng hoàn chỉnh và dần khan hiếm quỹ đất sạch. Dự án có 2 tòa nhà cao 28 tầng, gồm cả văn phòng cho thuê và căn hộ ở. Đây cũng là sản phẩm chung cư đầu tay của Quang Minh JSC, doanh nghiệp được tách ra từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Xuân. Dành nhiều tâm huyết nhưng do là dự án đầu tiên nên Stellar Garden dính phải một số lùm xùm như không thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư và giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền… 35 Lê Văn Thiêm thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, quận nội đô Hà Nội có hạ tầng hoàn chỉnh và dần khan hiếm quỹ đất sạch. Dự án có 2 tòa nhà cao 28 tầng, gồm cả văn phòng cho thuê và căn hộ ở. Đây cũng là sản phẩm chung cư đầu tay của Quang Minh JSC, doanh nghiệp được tách ra từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Xuân. Dành nhiều tâm huyết nhưng do là dự án đầu tiên nên Stellar Garden dính phải một số lùm xùm như không thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư và giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền…

Về vị trí, Stellar Garden nằm tại hai mặt tiền đường Lê Văn Thiêm và Ngụy Như Kon Tum, khu vực trung tâm của quận Thanh Xuân, gần nhiều tuyến đường lớn như Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Vành đai 3… Ở vị trí này, cư dân của dự án kết nối thuận tiện vào trung tâm cũng như các khu vực lân cận. Tuy nhiên đây cũng là khu vực đông đúc bậc nhất của quận Thanh Xuân, các phương tiện qua lại dày đặc nên thường xuyên ùn tắc giao thông.

Phối cảnh dự án Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm

Về tiện ích, nằm ở quận nội đô nên diện tích đất dành cho không gian xanh của dự án không nhiều. Với mật độ xây dựng 45%, khuôn viên tiện ích của dự án khá nhỏ, không có sân vườn mà chỉ có một khoảng sân hẹp bao quanh dự án. Bù lại, chủ đầu tư bố trí diện tích sân vườn trên tầng 5 của khu trung tâm thương mại, cũng là không gian kết nối giữa hai tòa nhà. Tại đây có sân chơi trẻ em, cây xanh, đường dạo bộ và bể bơi ngoài trời. Các tiện ích khác được bố trí ở 5 tầng khối đế như bar, cafe, siêu thị, ngân hàng… khá đầy đủ.

Dự án nằm trong khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh nên được thừa hưởng nhiều tiện ích ngoại khu như trường học các cấp, công viên Thanh Xuân…

Về thiết kế, hai tòa tháp của dự án gồm 2 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 23 tầng căn hộ. Khối đế gồm 2 tầng trung tâm thương mại và 3 tầng văn phòng cho thuê. Bố trí mặt bằng của dự án khá thoáng khi chỉ có 7 căn hộ/sàn. Với 3 thang máy ở mỗi tháp và mật độ căn một sàn thấp, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án có giao thông trục đứng thuận tiện, văn phòng bố trí ở tầng thấp nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của cư dân. Ngoài ra dự án có hành lang rộng tới 2,9m, độ cao trần căn hộ 3,1m nên rất thông thoáng. , hai tòa tháp của dự án gồm 2 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 23 tầng căn hộ. Khối đế gồm 2 tầng trung tâm thương mại và 3 tầng văn phòng cho thuê. Bố trí mặt bằng của dự án khá thoáng khi chỉ có 7 căn hộ/sàn. Với 3 thang máy ở mỗi tháp và mật độ căn một sàn thấp, Batdongsan.com.vncó giao thông trục đứng thuận tiện, văn phòng bố trí ở tầng thấp nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của cư dân. Ngoài ra dự án có hành lang rộng tới 2,9m, độ cao trần căn hộ 3,1m nên rất thông thoáng.

Về tiến độ, dự án Stellar Garden khởi công vào cuối năm 2016, kế hoạch bàn giao ban đầu là vào quý 4/2019, sau đó lùi đến quý 1/2020 nhưng phải đến quý 2/2020 dự án mới chính thức bàn giao. Sau gần 2 năm đưa vào sử dụng, hiện tại cư dân đã về sinh sống đông đúc và ổn định.

Về giá bán, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, đợt mở bán cuối vào tháng 6/2020 dự án có giá từ 27 triệu/m2. Hiện tại, các căn hộ Stellar Garden đã hết hàng của chủ đầu tư, giá rao bán thứ cấp trên Batdongsan.com.vn dao động từ 33-36 triệu/m2. So với mặt bằng chung của các chung cư cao cấp mới mở bán mức giá này là khá mềm, nhất là nếu so với các dự án ở khu vực đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, so với một số dự án xung quanh như An Thịnh Luxury Tower Ngụy Như Kon Tum; GoldSeason Nguyễn Tuân, Dream Center Home hay Golden West Residence Lê Văn Thiêm thì giá bán cao hơn từ 5-10%. Đối chiếu với vị trí, thiết kế trong dự án thì mức giá này khá hợp lý, nhất là khi các dự án gần trung tâm ngày càng khan hiếm và giá vẫn đều đặn tăng.

Từ những thông tin trên, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án Stellar Garden có vị trí thuận lợi, kết nối vào trung tâm và khu vực dễ dàng. So với nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp thì tiện ích nội khu của dự án kém nổi bật, bù lại dự án có lợi thế về thiết kế, mật độ căn hộ hợp lý. Giá bán tại dự án cũng khá mềm so với các dự án sơ cấp, tuy nhiên tổng giá trị trên một căn hộ lại khá lớn, từ 3,8 tỷ/căn do dự án chỉ có căn hộ diện tích lớn, từ 3-4 phòng ngủ. Với cơ cấu căn hộ không có loại diện tích trung bình và nhỏ, Stellar Garden chỉ phù hợp với những gia đình có tài chính tốt. Ngoài ra dự án rất thích hợp mua để đầu tư vì có tiềm năng tăng giá và cho thuê tốt khi xung quanh có nhiều văn phòng cho thuê, khu vực dân cư đông đúc, gần trung tâm… Theo khảo sát tin rao trên Batdongsan.com.vn thì sau gần 2 năm bàn giao, giá căn hộ Stellar Garden đã tăng 15-20% so với giá mở bán đợt cuối vào tháng 6/2020.

Ngọc Sương