Tổng quan

The Beverly là một phân khu căn hộ nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park Quận 9, TP.HCM của chủ đầu tư Vingroup. Với tổng diện tích lên tới 272ha, gồm 71 tòa tháp, 44.000 căn hộ cùng các sản phẩm thấp tầng, Vinhomes Grand Park là một trong những dự án bất động sản quy mô lớn nhất Quận 9 cũng như khu Đông TP.HCM. The Beverly là phân khu căn hộ tiếp theo được Vingroup triển khai tại Vinhomes Grand Park, sau The Rainbow và The Origami. Phân khu The Beverly bao gồm 10 block cao từ 30 – 35 tầng, cung cấp tổng cộng 5088 căn hộ cho thị trường.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park là Vinhomes – thương hiệu bất động sản trực thuộc Tập đoàn Vingroup. Là một trong những tên tuổi uy tín top đầu Việt Nam, Vinhomes đã triển khai thành công 49 dự án khu đô thị, đại đô thị trải dài khắp cả nước. Đây đều là các dự án quy mô lớn, có hạ tầng phát triển đồng bộ cùng nhiều tiện ích, dịch vụ cao cấp, tiên phong. Với đại đô thị Vinhomes Grand Park Quận 9, Vinhomes đã một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu thị thường, không chỉ cung cấp các sản phẩm bất động sản chất lượng mà còn kiến tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cấp diện mạo các đô thị tại Việt Nam.

Vị trí

Phân khu The Beverly là một phần của đại đô thị Vinhomes Grand Park, tọa lạc tại đường Nguyễn Xiển và Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, kế bên sông Đồng Nai. Đường Nguyễn Xiển là lối chính để tiếp cận dự án, hiện còn khá hẹp, xe cộ đông đúc nhưng sẽ sớm được mở rộng lên 30m, trở thành trục đường huyết mạch của Quận 9. Sau khi Vinhomes Grand Park đi vào hoạt động, một số phân khu có cư dân dọn vào ở, khu vực lân cận dự án đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, với đầy đủ quán xá, tiện ích, dịch vụ.



Một góc đại đô thị Vinhomes Grand Park Quận 9

Vinhomes Grand Park thừa hưởng hệ thống hạ tầng – giao thông đang được đầu tư mạnh của Quận 9, với các dự án, quy hoạch đáng chú ý như tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên (dự kiến hoạt động năm 2023), đường Vành đai 3, Xa lộ Hà Nội, cao tốc Long Thành – Dầu Giây,… Nhờ mạng lưới giao thông ngày càng đồng bộ này, cư dân của đại đô thị di chuyển về các quận trung tâm TP.HCM hay đi các tỉnh, thành Đông Nam Bộ khác như Đồng Nai, Bình Dương đều thuận tiện, chỉ khoảng 20km đổ lại.

Trong số các phân khu đã ra mắt của Vinhomes Grand Park, The Beverly sở hữu vị trí được đánh giá cao vì nằm liền kề khu công viên trung tâm rộng 36ha với hệ thống tiện ích cao cấp đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, vị trí ven sông của The Beverly Vinhomes cũng hứa hẹn mang đến không gian mát mẻ, trong lành cùng tầm view thoáng cho các căn hộ.

Thiết kế

The Beverly – Vinhomes Grand Park được thiết kế gồm 10 tòa căn hộ, chia thành 2 tiểu phân khu là The Resort gồm 6 tòa và The Star gồm 4 tòa. Các tòa căn hộ The Beverly có dạng chữ Z, chiều cao từ 30-35 tầng. Toàn phân khu có tổng cộng 5088 căn hộ, gồm các loại hình studio, căn 1-3 phòng ngủ, diện tích dao động từ 28-120m2. Trong số 10 tòa căn hộ The Beverly Vinhomes, các căn tại tòa The Hill đẹp nhất phân khu sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn Diamond, tương đương tiêu chuẩn bàn giao căn hộ hạng sang tại dự án Vinhomes Golden River. Các tòa còn lại sẽ bàn giao căn hộ theo tiêu chuẩn Ruby.



The Beverly gồm 2 tiểu phân khu là The Star và The Resort

Nhờ vị trí đắc địa trong lòng đại đô thị, căn hộ The Beverly có tới 5 view đa dạng cho người mua chọn lựa là: view sông Đồng Nai, view công viên, view nội khu lớn, view nội khu nhỏ và view các phân khu khác của Vinhomes Grand Park.

Tiện ích

Cư dân The Beverly sẽ được sử dụng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích cực kỳ đa dạng trong đại đô thi Vinhomes Grand Park được triển khai từ năm 2018, đến nay đã hoàn thiện khoảng 90%. Trong đó, tiện ích nổi bật nhất là đại công viên rộng 36ha nằm ngay đối diện phân khu The Beverly, với 15 chủ đề khác nhau cùng hệ thống 800 máy tập thể dục ngoài trời. Ngoài ra, dự án còn có các tiện ích đáng chú ý khác như bãi biển nhân tạo, khu nướng BBQ, đảo dưỡng sinh,… The Beverly cũng được thiết kế các tiện ích dành riêng cho cư dân của phân khu như vườn trên không, phòng gym, phòng Yoga, phòng tập golf 3D, bar club, 2 phòng tiệc sang trọng, 2 hồ nước mặn,…



Đại công viên 36ha ngay kế bên phân khu The Beverly Vinhomes Grand Park



Khu nướng BBQ bên bãi biển nhân tạo Vinhomes Grand Park

Giá bán

Giá bán căn hộ The Beverly Vinhomes Grand Park dao động từ 50 – 80 triệu/m2. Căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích 55m2 tại dự án có giá từ 2,8 tỷ nếu không dùng chính sách hỗ trợ lãi suất, khoảng 3,3 tỷ nếu dùng chính sách này. Riêng tòa The Hill đẹp nhất dự án có giá từ 75-80 triệu/m2.

So sánh trong nội bộ dự án Vinhomes Grand Park, giá căn hộ The Beverly nhỉnh hơn so với phân khu The Rainbow (38-48 triệu/m2) và The Origami (50-70 triệu/m2) nhờ vị trí đẹp hơn. Mức giá này tương đương với 2 dự án căn hộ khác ở ngay kế bên là Masteri Centre Point (60-75 triệu/m2) hay The 9 Stellars (55 – 80 triệu/m2) nhưng về tiện ích, The Beverly có lợi thế hơn nhờ hệ sinh thái tiện ích đa dạng trong đại đô thị.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, căn hộ The Beverly là lựa chọn an cư phù hợp với người làm việc tại khu Đông TP.HCM. Người mua cần lưu ý rằng quãng đường di chuyển từ dự án vào khu trung tâm khá xa, có thể mất nhiều thời gian nếu kẹt xe. Tuy nhiên, các dự án giao thông như Metro, cầu vượt được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng này trong tương lai. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng triển khai các tuyến xe buýt điện VinFast để chở cư dân vào trung tâm. Chủ sở hữu căn hộ The Beverly nếu không ở có thể cho thuê lại, khách thuê tiềm năng là các chuyên gia, kỹ sư, nhân viên văn phòng, người nước ngoài, giảng viên đại học làm việc tại Khu Công nghệ cao, các trường đại học xung quanh.

