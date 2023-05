Tổng quan

Tòa Diamond Goldmark City thuộc khu phức hợp TNR Goldmark City, chủ sở hữu là Tổng công ty MBLand (MBLand Holdings), tọa lạc tại số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tòa tháp này cao 40 tầng với tổng cộng 278 căn hộ, mật độ chỉ 8 căn/sàn. Tòa Diamond được biết đến là tòa căn hộ cao cấp nhất dự án TNR Goldmark City, được xây dựng với định hướng mang đến sự tiện ích, sang trọng và đẳng cấp cho cư dân. thuộc khu phức hợp TNR Goldmark City, chủ sở hữu là Tổng công ty MBLand (MBLand Holdings), tọa lạc tại số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tòa tháp này cao 40 tầng với tổng cộng 278 căn hộ, mật độ chỉ 8 căn/sàn. Tòa Diamond được biết đến là tòa căn hộ cao cấp nhất dự án TNR Goldmark City, được xây dựng với định hướng mang đến sự tiện ích, sang trọng và đẳng cấp cho cư dân.

Vị trí – Hạ tầng

Dự án TNR Goldmark City được quy hoạch tại số 136 Hồ Tùng Mậu, ngay trên mặt tiền 2 trục đường lớn là Nguyễn Cơ Thạch kéo dài và đường Hồ Tùng Mậu, nối liền với trục đường Xuân Thủy – Cầu Giấy. Từ vị trí này, cư dân có thể dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận, di chuyển về trung tâm thành phố cũng như đi các tỉnh, thành khác. Dự án cách bến xe Mỹ Đình chỉ 1km, cách sân bay Nội Bài 30 phút di chuyển. Từ dự án đi về trung tâm Hà Nội hết khoảng 30 phút, đi các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cũng khá thuận tiện nhờ tuyến đường Vành đai 3. Trong bán kính 3-5km xung quanh dự án có trường học các cấp và một số bệnh viện, hồ điều hòa,… Dự án cũng nằm liền kề tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội nên cư dân sẽ có thêm lựa chọn về phương tiện đi lại trong thời gian tới. Batdongsan.com.vn đánh giá dự án TNR Goldmark City nói chung, tòa Diamond nói riêng có vị trí thuận lợi, nằm trên trục đường lớn nên giao thông khá thông thoáng. Dù vào giờ cao điểm, nơi này cũng chỉ ghi nhận mật độ giao thông dày, ít khi xảy ra ách tắc.

Tiện ích

Toà Diamond Goldmark City có tiện ích nội khu khá hoàn chỉnh với 3 tầng thương mại – dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cư dân tại đây. Nằm trong quần thể dự án TNR Goldmark City, tòa Diamond được hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích quy mô, bài bản của khu phức hợp này như: 3 quảng trường hiện hữu, đường dạo bộ, đài phun nước, bể bơi ngoài trời, trường liên cấp quốc tế Newton, siêu thị, nhà hàng,… Được định vị là tòa căn hộ cao cấp nhất dự án, Diamond Goldmark City cũng sở hữu riêng những tiện ích nổi bật như bể bơi bốn mùa, phòng gym 5 sao, spa, sân bóng,… Cư dân của tòa Diamond Goldmark City không cần đi đâu xa cũng vẫn có đủ các tiện ích tiện nghi, chất lượng.

Thiết kế

Căn hộ tòa Diamond Goldmark City gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, thông thoáng nhờ diện tích căn khá lớn, từ 104-186m2, thiết kế 3-4 phòng ngủ và căn duplex, không có căn 1-2 phòng ngủ. Vì vậy, các căn hộ ở đây phù hợp với gia đình đa thế hệ hoặc những ai mong muốn sở hữu không gian sống rộng rãi, thoáng mát. Thiết kế căn hộ theo phong cách hiện đại, khoa học, với phòng khách, phòng bếp đều thoáng, sáng và 3-4 phòng ngủ. Phòng khách có thể tiếp đón 10-20 vị khách cùng lúc vẫn khá thoải mái. Phòng ngủ master có điểm nhấn là thiết kế kính viền tràn và phòng thay đồ rất tiện nghi. Mỗi căn hộ tòa Diamond có từ 2-3 lô gia để đón nắng, gió tối đa. Căn góc có 2 lô gia và phòng giặt đồ riêng biệt. Các phòng đều có ánh sáng tự nhiên, được tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng. Căn hộ Diamond Goldmark City được bàn giao với đầy đủ thiết bị chiếu sáng và vệ sinh cao cấp từ các thương hiệu uy tín.



Thiết kế căn hộ mẫu 3 phòng ngủ của tòa Diamond Goldmark City

Giá cả – So sánh

Giá bán căn hộ tòa Diamond Goldmark City thời điểm Quý 1/2021 dao động trong khoảng 29-30 triệu đồng/m2. Các căn diện tích nhỏ đã được bán hết, hiện dự án chỉ còn các căn 134-139m2 với giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Trong vòng bán kính 2km quanh dự án này, một số dự án tương đồng về tiện ích, chất lượng như The Zei, The Nine đang được chào bán với mức giá từ 40-41 triệu đồng/m2, theo số liệu tổng hợp của Batdongsan.com.vn. Như vậy, tòa Diamond Goldmark City đang có giá bán khá cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc quanh khu vực Mỹ Đình hiện nay.

Được biết, phí quản lý căn hộ Diamond Goldmark City chưa đến 8.000 đồng/m2 – mức trung bình so với các dự án cùng phân khúc. Một điểm cộng khác của dự án này là căn hộ đã được xây xong, đi vào hoạt động với pháp lý hoàn thiện, có đầy đủ sổ hồng. Khách hàng mua căn hộ có thể dọn vào ở ngay mà không cần chờ đợi hay băn khoăn về vấn đề pháp lý.

Batdongsan.com.vn đánh giá tòa Diamond Goldmark City phù hợp nhất với người mua ở thực có tầm tài chính khoảng 4 tỷ đồng. Đây sẽ là lựa chọn an cư đáng cân nhắc bởi các lý do sau: căn hộ diện tích rộng rãi, phù hợp cho gia đình có nhiều thế hệ, giá bán cạnh tranh, pháp lý hoàn thiện. Bên cạnh đó, người mua với mục đích đảm bảo tài sản và cho thuê lại cũng có thể tìm hiểu dự án này vì khu vực Mỹ Đình là nơi tập trung khá nhiều người nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Hàn Quốc. TNR Goldmark City cũng là khu chung cư được nhiều người nước ngoài lựa chọn nên lượng khách thuê tương đối đa dạng, góp phần đảm bảo tiềm năng sinh lời cho chủ sở hữu căn hộ Diamond.

Lan Chi