Vinhome Westpoint triển khai trên khu đất rộng gần 2,4ha, đây là khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại ở khu vực phía Tây, gần trung tâm Hà Nội. Dự án do VinGroup làm chủ đầu tư, đây là một trong những ông lớn địa ốc có uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay với nhiều năm triển khai các dự án bất động sản trên khắp cả nước, từ trung tâm thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng đến bất động sản nhà ở. Đặc biệt, VinGroup sở hữu nhiều quỹ đất lớn, vị trí đắc địa và đã triển khai nhiều dự án đại đô thị quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành. Với Vinhome Westpoint, dù quy mô không lớn nhưng đây lại là một trong những dự án đa dạng loại hình sản phẩm nhất của VinGroup.

Về vị trí, Vinhome Westpoint nằm ngay tại nút giao giữa đường Phạm Hùng và Đỗ Đức Dục, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án có 2 mặt giáp đường, còn lại giáp các lô đất trống. Trong đó phía Đông Nam là mặt đẹp nhất của dự án với view nhìn về Bảo tàng Hà Nội, Cung triển lãm xây dựng kiến trúc, Khách sạn JW Marriott và xa hơn là Trung tâm Hội nghị quốc gia. Nằm ở gần trung tâm khu vực Tây Hà Nội, kề cận các tuyến đường lớn, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án Vinhome Westpoint có vị trí đắc địa, trong vòng bán kính 2km từ dự án có nhiều tuyến giao thông huyết mạch và các công trình, tiện ích lớn của thành phố: Trung tâm Hội nghị quốc gia (600m); Tòa Keangnam Landmark72 (700m); Vincom Phạm Hùng (1,5km); Vincom Center Trần Duy Hưng; Đại lộ Thăng Long (1,9km); công viên Cầu Giấy; công viên Thanh Xuân…

Vinhome Westpoint nằm gần nhiều công trình tiêu biểu của TP. Hà Nội. Ảnh: dự án mặt Phạm Hùng

Về tiện ích, do khu đất triển khai dự án Vinhome Westpoint khá nhỏ, chỉ hơn 2ha trong khi có tới 3 tòa nhà và một khu TTTM 4 tầng nên không có nhiều diện tích cho cảnh quan sân vườn. Bù lại chủ đầu tư cũng đã bố trí các tiện ích nội khu hoàn chỉnh để phục vụ cư dân như bể bơi lớn và sân chơi trẻ em, phòng tập gym, thư viện… tại khu TTTM 4 tầng. Ngoài ra VinGroup đã xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm TTTM, trường học, bệnh viện tại các dự án xung quanh Vinhome Westpoint như Vincom Trần Duy Hưng, Vinhome Green Bay Mễ Trì hay Vinhome Skylake Phạm Hùng. Ngoài ra, với ưu thế về vị trí, tại Vinhome Westpoint cư dân được thừa hưởng đầy đủ tiện ích ngoại khu như công viên, trường học, bệnh viện…

Về thiết kế, Vinhome Westpoint gồm cả căn hộ ở thông thường và căn officetel. Trong đó, căn officetel chủ yếu được bố trí ở tòa West 1. Ngoài ra dự án còn có các căn duplex (căn hộ thông tầng) bố trí ở tầng 38, 39 của tòa West 1 và West 2.

Số lượng căn hộ bố trí trên mặt sàn mỗi tòa chỉ từ 11-14 căn với 8 thang máy tốc độ cao, 2 thang bộ. Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, mật độ căn hộ một sàn như vậy là khá thoáng.

Diện tích các căn hộ cũng rất đa dạng, từ căn studio cho người trẻ độc thân 35-40m2 đến căn dual key (hơn 100m2) cho các gia đình nhiều thế hệ. Có lẽ đây là dự án đa dạng về loại hình nhất trong số các dự án mà VinGroup đã triển khai.

Dự án Vinhome Westpoint mặt Đỗ Đức Dục

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, các căn hộ tại đây được hoàn thiện và bàn giao full nội thất liền tường như thiết bị vệ sinh, tủ bếp, điều hòa âm trần và cả một số nội thất rời như tủ âm tường… Các căn hộ được thiết kế khá đơn giản và hướng tới tính ứng dụng cao với các phòng chức năng chính đều có cửa sổ mở ra mặt thoáng, lan can logia ốp kính…. Nhìn chung về chất lượng hoàn thiện thì người mua có thể yên tâm với các dự án của Vin.

Về tiến độ, cũng như các dự án khác của VinGroup, dự án Vinhome Westpoint thực hiện theo đúng tiến độ cam kết, hoàn thiện các hạng mục và bàn giao chỉ sau 20 tháng thi công. Cụ thể, dự án được bàn giao vào tháng 5/2020 với cảnh quan, tiện ích nội khu hoàn chỉnh.

Về giá bán, do có nhiều dòng sản phẩm nên giá bán tại dự án rất đa dạng. Được biết từ thời điểm bàn giao đến nay, giá các căn hộ tại đây dao động từ 45-60 triệu/m2 với căn hộ ở và từ 38 triệu/m2 với căn hộ officetel. Với các căn hộ cho thuê, giá dao động từ 10-20 triệu/tháng, rẻ hơn khá nhiều so với dự kiến (15-40 triệu/tháng) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Căn officetel có giá thuê từ 2,5-3 triệu/m2/tháng.

Như vậy nếu so với một số dự án trên đường Phạm Hùng thì giá Vinhome Westpoint cao hơn nhưng có vị trí và tiện ích nổi bật hơn. Ngược lại nếu so với một số dự án trên tuyến đường Trần Duy Hưng thì giá cạnh tranh hơn.

Từ những thông tin trên, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án Vinhome Westpoint có vị trí thuận tiện, có thể kết nối dễ dàng đến các trục đường lớn để vào trung tâm như Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng… Từ dự án đến các khu vui chơi, giải trí cũng rất gần. Dự án nằm ở khu vực giao thoa của 3 quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân nên sẽ rất thích hợp cho những người mua ở thực làm việc tại các quận này, thậm chí cả quận Đống Đa, Ba Đình cũng có thể xem xét.

Nằm tại khu vực có nhiều văn phòng làm việc nên căn hộ trong dự án ngoài mua để ở còn có thể đầu tư cho thuê. Tòa Keangnam và khu Mỹ Đình có rất nhiều người Hàn Quốc sinh sống và làm việc nên nhu cầu thuê khá lớn. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên việc cho thuê hiện đang bị ảnh hưởng. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, các căn hộ officetel trong dự án hiện còn trống khá nhiều, khi dịch bệnh được đẩy lùi thì việc đầu tư căn hộ tại đây mới tiến triển. Hơn nữa phân khúc officetel cũng chịu sự cạnh tranh khá lớn từ văn phòng truyền thống và một số dự án khác ở khu vực Mỹ Đình.

Ngoài ra, khi mua nhà tại đây, người mua cần lưu ý đường Phạm Hùng phía trước dự án mật độ phương tiện giao thông lớn nên dễ ùn tắc giờ cao điểm, đặc biệt đoạn giao với đường Đỗ Đức Dục những khi có sự kiện tại Cung Xây dựng kiến trúc. Các căn hộ phía mặt đường Phạm Hùng khá gần với đường vành đai 3 trên cao, khi mua nên đến trực tiếp để lựa chọn kỹ hơn.

