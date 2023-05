Danh Khôi chính thức công bố tổ hợp nghỉ dưỡng mô hình Vogue Integrated Resort

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western bên vịnh Non Nước

Thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng sôi động đầu năm

Mở đầu Quý 1/2022, thông tin Tập đoàn Danh Khôi sẽ chính thức công bố dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western đã góp phần làm tăng sức nóng của thị trường nghỉ dưỡng miền Trung nói chung và tại TP Đà Nẵng nói riêng. Theo đại diện Danh Khôi, sự kiện mở đầu cho chuỗi công bố, ra mắt hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn tại các đô thị biển của tập đoàn trên phạm vi cả nước, phục vụ nhu cầu đầu tư, đón đầu làn sóng tăng trưởng du lịch trong thời gian tới.

Bên cạnh sự tham dự của các đối tác trong nước và quốc tế như Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts – đơn vị quản lý vận hành dự án; Tập đoàn Anabuki Kosan – đối tác đầu tư; Vertical Studio, đơn vị tư vấn thiết kế, kiến trúc dự án…, sự kiện hiện đang thu hút đông đảo các nhà đầu tư, khách hàng.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên cung đường ven biển đẹp nhất TP Đà Nẵng là đại lộ Trường Sa – Võ Nguyên Giáp, tầm nhìn độc tôn hướng vịnh biển Non Nước và bãi biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Trường Sa – Võ Nguyên Giáp còn được mệnh danh là “cung đường di sản” kết nối Đà Nẵng với Hội An, nơi quy tụ các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch – khách sạn trên thế giới.

Từ Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western, du khách có thể nhanh chóng kết nối đến sân bay quốc tế hay trung tâm Đà Nẵng, đồng thời dễ dàng di chuyển đến các địa danh du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hill, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn… để vừa trải nghiệm những phong vị du lịch đặc sắc, vừa tận hưởng nhịp sống sôi động, đầy màu sắc của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Nhà đầu tư kỳ vọng vào dòng sản phẩm Vogue Condosuites tiềm năng

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort, một xu hướng đang thịnh hành trên thế giới, với mục tiêu trở thành điểm đến yêu thích của du khách thế hệ Millennials (8X) và Centennials (9X, 10X).

Dự án sở hữu những tiện ích độc đáo và sáng tạo hướng đến những trải nghiệm nghệ thuật như Phim trường Hollywood, Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art… Bên cạnh đó, mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp Vogue Integrated Resort còn là nơi du khách được trải nghiệm tất cả các dịch vụ đa dạng, thời thượng bao gồm hệ thống nhà hàng Hachimora, nhà hàng Seoul, nhà hàng Aqua, nhà hàng Jet’aime, nhà hàng Panorama; dòng sông lười Seine, hồ bơi Maldives, hồ bơi tràn bờ view biển; ốc đảo Morocco, Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels tại tầng 16 và 30. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao, dự án còn đầu tư phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại, yoga, vườn thiền, hồ bơi… mang đến không gian lý tưởng giúp du khách thư giãn và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Phim trường Hollywood là một trong những tiện ích hướng đến trải nghiệm nghệ thuật tại dự án

Những phòng hội nghị với sức chứa lớn cũng được Tập đoàn Danh Khôi đầu tư để đón đầu làn sóng du lịch MICE, sẵn sàng tiếp đón những đoàn khách doanh nhân đến tận hưởng kỳ nghỉ kết hợp hội nghị, hội thảo, gala dinner…

Điểm nhấn nổi bật của tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là dòng sản phẩm Vogue Condosuites lần đầu tiên có mặt trên thị trường hứa hẹn tạo nên xu hướng mới trong lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng. Vogue Condosuites là loại hình căn hộ du lịch tập trung vào tính thời trang, sự sành điệu kết hợp với tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn. Dòng sản phẩm này được xem như thế hệ căn hộ du lịch “flagship” chú trọng trải nghiệm mang tính cá nhân hoá, mang đến cho du khách không gian lưu trú đầy tinh tế, lắng đọng cảm xúc.

Không gian bên trong căn hộ Vogue Condosuites “bắt đúng tín hiệu” của người trẻ năng động thành đạt, các ngôi sao hàng đầu, giới fashionista… khi được thiết kế theo phong cách retro, đề cao yếu tố thời trang và duy mỹ tạo nên một tổng thể tinh tế, cổ điển và hoàn hảo. Các căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ với phòng khách, phòng ngủ, cho đến ban công rộng đều có tầm nhìn hướng biển; diện tích gần 50m2 đến 82m2; đa dạng công năng sử dụng… mang đến nhiều sự lựa chọn cho các nhà đầu tư.

Trước đó vào ngày 26/12, dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western ra mắt nhà mẫu căn hộ Vogue Condosuites với sự tham dự của nhiều khách hàng, nhà đầu tư, trong đó có Á hậu Trương Thị May. Thông qua việc tái hiện không gian căn hộ mang phong cách retro đậm chất cổ điển pha lẫn hiện đại, cá tính, khách hàng được cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu thêm về sản phẩm một cách trực quan sinh động.

Á hậu Trương Thị May tạo dáng bên trong căn hộ mẫu Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western

Với các nhà đầu tư, dòng căn hộ Vogue Condosuites tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western được kỳ vọng mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, tiềm năng gia tăng giá trị giữa bối cảnh TP Đà Nẵng đang trở thành điểm đến toàn cầu sau đại dịch.

