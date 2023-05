Danh Khôi hoàn thành chiến lược phát triển 10 năm

Dự án The Aston Luxury Residence

Việc phát triển tổng hoà được 3 yếu tố này mới có thể tạo được bệ phóng vững chắc cho cả tập đoàn.

Đa dạng hoá các dòng sản phẩm – Tiền đề kiến tạo kỷ nguyên mới

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn hiện đang sở hữu quỹ đất sạch lên đến 759 ha, trải dài trên 9 tỉnh thành, bao gồm 3 loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở và khu công nghiệp với nhiều phân khúc.

Đầu tiên là nhóm bất động sản nghỉ dưỡng. Trong hai năm 2019 & 2020, thông qua các thương vụ M&A giá trị hàng nghìn tỷ đồng, tập đoàn sở hữu đến 6 khu đất vàng và nhanh chóng đưa vào đầu tư phát triển ở các thành phố ven biển. Do đáp ứng đúng nhu cầu thị trường về xu hướng mong muốn sở hữu căn nhà thứ hai ở các điểm đến du lịch sôi động nên khi những dự án như Kỳ Co Gateway – Bình Định, The Aston Luxury Residence – Nha Trang, The Royal Boutique Hotel & Condo – Đà Nẵng, Aria Đà nẵng công bố, đều được khách hàng đón nhận.

Đối với sản phẩm nhà ở, Danh Khôi đang phát triển các dự án theo xu hướng "đô thị trong đô thị". Khách hàng giờ đây mong muốn sống trong các khu dân cư kiểu mới với đầy đủ tiện ích khép kín như: ăn uống, giải trí, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, thẩm mỹ,… Hàng loạt dự án như Astral City Bình dương, The Park Hill City – Bình Thuận, Cà Mau New City – Cà Mau, Square One – Bình Dương, Saigon Metro Mall – TP.HCM, Ocean Square – Bình Định… đều được phát triển theo tiêu chí này.

Dự án The Astral City

Ở phân khúc bất động sản công nghiệp, Tập đoàn cũng sẽ sớm công bố các dự án bất động sản vào thời điểm thích hợp khi các bước chuẩn bị về mặt pháp lý và hệ sinh thái phụ trợ cho phân khúc này như hạ tầng, công nghệ & kỹ thuật vận hành được hoàn tất để bảo đảm các sản phẩm Danh Khôi đưa ra thị trường sẽ đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhân sự – trụ cột trọng tâm cho mục tiêu tăng trưởng

Tập đoàn xác định có 2 nhiệm vụ trọng yếu cần thực hiện trong chiến lược nhân sự. Thứ nhất là xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, bền vững để đáp ứng chiến lược tăng trưởng, Thứ hai là thực thi triệt để chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài.

Bà Nguyễn Ngọc Trâm – Phó Tổng Giám đốc khối vận hành tập đoàn cho biết: “Chương trình đào tạo sau tuyển dụng của chúng tôi được các chuyên gia thiết kế giúp cho ứng viên dễ dàng tiếp cận với kiến thức chuyên ngành và biết kết hợp cùng năng lực riêng của bản thân, để tạo dựng sự nghiệp thành công trong ngành bất động sản”.

Tập đoàn đã đưa vào hoạt động trụ sở mới, cung cấp 500 chỗ làm việc trong không gian được đầu tư hiện đại, có phong cách trẻ trung và năng động, đầy đủ nơi thư giãn, tập thể dục, yoga, cafe rooftop và khu BBQ ngoài trời. Ngoài ra, Danh Khôi còn xây dựng chính sách cổ phiếu ESOP đủ sức hấp dẫn và giữ chân người tài”.

Hệ thống quản trị – nền tảng

Có 2 mục tiêu cần đạt được khi phát triển trụ cột thứ ba này đó là: tái cấu trúc thành công hệ thống quản lý vận hành, áp dụng chuyển đổi số để tối ưu hoá hiệu quả hoạt động.

Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch Uỷ ban Chiến lược Tập đoàn cho biết: “Chúng tôi cùng các chuyên gia từ các công ty tư vấn tái cấu trúc đã mất 6 tháng để phân tích hệ thống nội tại của tập đoàn, đồng thời tham chiếu các mô hình quản trị tập đoàn tiên tiến trên thế giới, để đúc kết một bộ máy quản lý có năng lực quản trị hiệu quả và linh hoạt, giúp cho toàn bộ hoạt động của Danh Khôi được tối ưu hoá, đồng thời thích ứng nhanh với những biến động của thị trường”.

Chương trình chuyển đổi số đã được tập đoàn đã được kích hoạt từ tháng 6/2020, giúp tối đa hóa mức độ trao đổi thông tin, cải tiến và theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giảm thiểu chi phí do loại bỏ được các công việc và quy trình thừa không tạo ra giá trị gia tăng, cải thiện sự tương tác với khách hàng, giúp đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh.

“Tập đoàn sẽ sớm lựa chọn và cho triển khai ERP nhằm hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý vận hành, đảm bảo các chuẩn mực về kiểm soát và an toàn thông tin dữ liệu, hoàn thiện xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp khoa học, hiệu quả và chuyên nghiệp”, ông Bảo chia sẻ thêm.

3 trụ cột nền tảng giúp tập đoàn hoàn thành chiến lược phát triển 10 năm

3 trụ cột này đã được Danh Khôi hoạch định và từng bước thực hiện trên con đường trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực.