Danh Khôi – Tokyu hợp tác chiến lược phát triển dự án The Meraki

Theo đó, hai tập đoàn sẽ hợp tác trên nền tảng lâu dài, toàn diện, cùng nhau tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án BĐS ở Việt Nam. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển, quản lý và vận hành dự án. Sự kết hợp giữa hai tập đoàn lớn hứa hẹn mang lại nguồn lực phát triển dự án chất lượng và năng lực tài chính vững mạnh, khẳng định được vị thế, uy tín của 2 doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác giữa Danh Khôi và Tokyu sẽ mang lại cho thị trường những sản phẩm không chỉ đáp ứng mục đích cư trú mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn Danh Khôi trở thành đối tác lâu dài, ông Oh Dong Kun, TGĐ Tokyu Corporation Việt Nam cho biết, Tokyu đã đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe để lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư như uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm cũng như năng lực thực hiện các thủ tục pháp lý, tiềm lực tài chính vững mạnh và khả năng triển khai dự án đúng tiến độ cam kết. Sự kiện hợp tác không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu và năng lực phát triển dự án của Tập đoàn Danh Khôi mà còn là minh chứng cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam có những doanh nghiệp đủ tầm để liên kết cùng các doanh nghiệp quốc tế và trở thành điểm nóng thu hút đầu tư nước ngoài.

Tập đoàn Danh Khôi cùng đối tác Nhật Tập đoàn Tokyu ký kết hợp tác toàn diện.

Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó TGĐ Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ, mong muốn mang lại những sản phẩm chất lượng cao, quy hoạch bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nên việc được hợp tác cùng Tập đoàn có hơn 100 năm kinh nghiệm như Tokyu không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu của Tập đoàn Danh Khôi mà còn bảo chứng chất lượng dự án, mang đến chuỗi dịch vụ, tiện ích cao cấp; tạo nên những trải nghiệm khác biệt và chất lượng cho khách hàng.

Cũng tại sự kiện ký kết, Tập đoàn Danh Khôi và Tập đoàn Tokyu cho biết đang trong quá trình nghiên cứu, lên ý tưởng để cùng phát triển dự án The Meraki Vũng Tàu. Đây sẽ là dự án đầu tiên đặt nền móng trong hành trình hợp tác chung của hai tập đoàn, mở đầu cho chuỗi giá trị bền vững, lâu dài, uy tín của đôi bên.

The Meraki là dự án căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc tại Khu đô thị Chí Linh, tiên phong định hình phong cách sống “SMART DUAL LIFE – Chuẩn sống kép thông minh”, tọa lạc ngay đường D5, Phường 10, TP. Vũng Tàu. Dự án thuộc tổ hợp resort Aria Vũng Tàu nằm trong phân khu Chí Linh – khu quy hoạch nghỉ dưỡng hàng đầu tại Vũng Tàu với mật độ phủ xanh lên đến 77%. Đây cũng là một trong số ít dự án sở hữu bãi biển riêng dài 400m, địa điểm lý tưởng để xây dựng một không gian nghỉ dưỡng đậm chất thiên nhiên mang hơi thở của biển. Cũng chính vì vậy, các căn hộ tại The Meraki đều sở hữu tầm nhìn trực diện ra biển Vũng Tàu. The Meraki được phát triển thiết kế bởi Kume – 1 trong 5 công ty thiết kế lớn Nhật Bản.

Phương Uyên