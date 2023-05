Đón “sóng” BĐS Bình Dương

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, Bình Dương sẽ là một trong những khu vực có thị trường bất động sản (TTBĐS) sôi động nhất năm 2020 khi đứng trước cơ hội lớn từ những chính sách mới cũng như định hướng phát triển của tỉnh. Trong những năm qua, Bình Dương không ngừng đầu tư cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với TP.HCM và các tỉnh khác như việc mở rộng đường DT743, Quốc lộ 13, tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn, bến xe Miền Đông mới, kéo dài tuyến Metro số 1,…

Là một trong những địa phương có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển bậc nhất ở phía Nam, Bình Dương thu hút dòng vốn FDI tích luỹ đến nay chỉ xếp sau TP.HCM và được xem là “trái tim công nghiệp” của khu vực phía Nam. Mỗi năm Bình Dương cần thêm 30.000 – 40.000 lao động là các chuyên gia, kỹ sư và công nhân kỹ thuật cao trong và ngoài nước, chưa kể hàng triệu lao động phổ thông. Bên cạnh đó, tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh Bình Dương đạt 80,17% (năm 2019) và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt 82%. Đây là những động lực kéo theo sự gia tăng bền vững nhu cầu BĐS nhà ở nơi đây. Bình Dương được xếp vào nhóm địa phương có tỷ lệ người phải thuê nhà cao nhất cả nước, có đến 74,5% người nhập cư tại Bình Dương đang ở nhà thuê.

BĐS pháp lý hoàn thiện hút khách

Với những tiềm năng rõ ràng đó, Bình Dương trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư BĐS, thu hút nhiều chủ đầu tư với hàng loạt các dự án mới đang rục rịch triển khai.

Theo các chuyên gia, các nhà đầu tư cá nhân thường quan tâm đến các sản phẩm đất nền, nhà liền thổ pháp lý hoàn thiện. Điều này càng đúng đối với thói quen an cư của người địa phương Bình Dương và đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm dự án pháp lý hoàn thiện như hiện nay. Vì thế, các sản phẩm đất nền trong khu đô thị được quy hoạch chỉn chu, dân cư đông đúc và pháp lý hoàn chỉnh dù ở thời điểm nào cũng được các nhà đầu tư ưu ái. Trong một khảo sát về phân khúc BĐS tiềm năng của năm 2020, 47% lựa chọn phân khúc đất nền, tiếp theo là phân khúc biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại.



Phối cảnh Đô thị Icon Central 4 mặt tiền tại trung tâm TP.Dĩ An

Trong hàng loạt các dự án triển khai ở Bình Dương sắp tới, phần lớn tập trung ở phân khúc căn hộ và bắt đầu khan hiếm dòng sản phẩm nhà phố trung tâm Dĩ An, Thuận An. Nguồn cung dự án đất nền, nhà phố trong thời điểm này khá hạn chế. Tiêu biểu nhất hiện nay là dự án Đô thị Icon Central tại trung tâm kinh tế sôi động giữa 2 thành phố trẻ Dĩ An và Thuận . Dự án đã hoàn thiện, có sổ hồng riêng từng căn, nằm giữa khu dân cư đông đúc,… vì vậy đang đang có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư.

Cơ hội nhân đôi lợi nhuận

Nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận các cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả trong mùa dịch Covid, DVG chủ động công bố chính sách thanh toán vô thời hạn cho khách hàng khi mua dự án Icon Central.

Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán trước 50% (tương ứng 1.3 tỷ), còn lại 50% thanh toán vô thời hạn. Như vậy, thay vì đầu tư cho 1 sản phẩm, khách hàng có thể mua được 2 sản phẩm với cơ hội gia tăng lợi nhuận gấp đôi.



Icon Central hạ tầng nội khu hoàn thiện, sổ hồng riêng thanh toán vô thời hạn.

Anh Viên, nhà đầu tư cá nhân tại Quận 12, TP.HCM chia sẻ: “Trong giai đoạn này, đầu tư vào các sản phẩm BĐS có sổ là an toàn và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó chủ đầu tư dự án còn hỗ trợ kéo giãn thời gian thanh toán nên tôi cho rằng đây chính là thời điểm vàng để ra quyết định đầu tư”.

Sở hữu vị trí đẹp, hạ tầng chỉn chu, sổ hồng riêng, chính sách thanh toán vô thời hạn “có một không hai”… Icon Central đang được đánh giá là cơ hội đầu tư nhân đôi lợi nhuận cực kỳ an toàn cho các nhà đầu tư.