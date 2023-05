Trên nền tảng vững chắc từ đội ngũ nhân sự, Danh Việt Group (DVG) là Doanh Nghiệp chuyên đầu tư trong lĩnh vực Bất Động Sản với khát khao xây dựng chuỗi cung ứng toàn diện. Hiện tại, DVG sở hữu phần lớn Cổ phần từ Danh Khôi Việt (DKRV) – một trong những thương hiệu phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam tiêu biểu với các dự án Toky Tower, Hado Riverside, Cam Ranh Citygate, Para Grus (KN Paradise)… Ngoài ra, trong hệ thống DVG còn có những công ty thành viên: Danh Việt Investment, Danh Việt Holding, Danh Việt Construction, Danh Việt Real Estate Service. Kiến tạo nên giá trị bền vững cho xã hội luôn là trọng tâm định hướng phát triển của tất cả các Công ty trong hệ thống DVG.



Lễ ký kết hợp tác đầu tư và phát triển dự án Icon Central Bình Dương

Với phương châm hoạt động: “Chung niềm tin – vững tầm xa” trên nền tảng cốt lõi là phát triển bền vững, sáng tạo và chia sẻ giá trị, DVG đã không ngừng nghiên cứu tìm kiếm những thị trường có giá trị thật. Trên cơ sở khảo sát về tiềm năng của thị trường bất động sản Dĩ An, Bình Dương, DVG chính thức hợp tác cùng Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị và xã hội ở tỉnh Bình Dương. Những dự án của Phú Hồng Thịnh luôn được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng, tiến độ, tiện ích và pháp lý hoàn thiện. Hợp tác cùng đơn vị uy tín cũng chính là một trong những chiến lược quan trọng của DVG trong hành trình chinh phục sự hài lòng của khách hàng.



Bà Phạm Thị Hường (Chủ tịch HĐQT Phú Hồng Thịnh) và ông Trần Lê Thanh Hiển (Chủ tịch

HĐQT kiêm TGĐ DVG) tại lễ ký kết hợp tác dự án Icon Central

Được bình chọn là một trong 21 thành phố có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của thế giới, đứng thứ 3 cả nước về thu hút dòng vốn FDI, giáp ranh với các đô thị lớn, Bình Dương sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Do đó, thời gian gần đây, Bình Dương đang đón làn sóng đầu tư bất động sản mạnh mẽ từ hàng loạt các chủ đầu tư lớn.

Ông Trần Lê Thanh Hiển – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ DVG chia sẻ: “Là một trong những Tỉnh thành đón dòng vốn FDI lớn nhất của cả nước trong 2 thập kỷ qua, với nhu cầu lớn về nhà ở của hàng chục ngàn chuyên gia đang sống và làm việc tại gần 30 khu công nghiệp là nền tảng vững chắc để bất động sản Bình Dương vươn mình phát triển bền vững. Đó cũng chính là những tiêu chí mà DVG cân nhắc khi lựa chọn thị trường đầu tư hướng đến những dự án có giá trị thật, pháp lý minh bạch.”

Dự án Icon Central sở hữu 4 mặt tiền đường, có quy mô gần 5,3 hecta với 469 sản phẩm gồm shophouse và townhouse được quy hoạch đồng bộ 1 trệt + 2 lầu, toạ lạc tại khu đất vàng đường số 5, phường Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, Bình Dương. Các sản phẩm có diện tích đa dạng từ 60m2 đến khoảng 100m2. Đây là dự án trọng điểm nằm giữa nút giao của 2 thị xã Thuận An và Dĩ An, khu dân cư đông đúc, kinh doanh phát triển, đồng thời là nơi chuyển tiếp kết nối giao thương giữa Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai. Tháng 4/2019 vừa qua đề án thành lập TP. Dĩ An đang được xem xét cho thấy tiềm năng cao của dự án Icon Central.

Mong muốn kiến tạo giá trị thật và bền vững, DVG chỉn chu ngay từ những khâu cơ bản nhất thể hiện sự nghiêm túc và tâm huyết của doanh nghiệp. Với Icon Central, DVG sẽ xây dựng nên không gian sống được quy hoạch đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng đến sự hoàn hảo cho cộng đồng cư dân tại Bình Dương. Icon Central sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu về phong cách sống mới của Dĩ An và của cả Bình Dương.

(Theo Cafeland.vn)