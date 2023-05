Đất Bình Dương giáp ranh Sài Gòn tăng giá

Được ví là sân sau của TP.HCM, bất động sản Bình Dương đặc biệt là các khu vực giáp ranh với Sài Gòn đang tăng giá mạnh trong 3 năm gần đây. So với năm 2017, một số dự án khu vực thị xã Dĩ An có mức giá tăng đến gấp ba lần. Tại khu vực Dự án Trung tâm hành chính Dĩ An, năm 2017, đất nền tại một số trục đường lớn dao động từ 20 đến 25 triệu đồng mỗi m2 nhưng hiện nay đã chạm ngưỡng 70 triệu đồng một m2.

Trong khi đó, đất nền dự án tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, từ quý 4/2018 được mở bán giá 14 triệu đồng mỗi m2, vị trí trục chính nay được giao dịch 22 triệu đồng mỗi m2. Cuối năm ngoái, đất nền nội khu dự án này có giá từ 10 triệu đồng mỗi m2 nay vươn lên 17 triệu đồng mỗi m2.



Dĩ An nhìn từ trên cao

Tại Đông Hòa, Dĩ An, đất dự án bán nhà phố từ tháng 8/2018 giá 18-20 triệu đồng mỗi m2. Đến quý 3, giá đã vọt lên 40-45 triệu đồng. Nhà thô từ vùng giá 16 triệu đồng mỗi m2 đã leo lên 33-36 triệu đồng mỗi m2. Tại Đông Hiệp, Dĩ An, dự án nhà ở quy mô 6,5ha bán hồi quý 1 với giá 24 triệu đồng mỗi m2 nay tăng lên 34-36 triệu đồng mỗi m2.

Đất nền dự án trên Quốc lộ 1K, phường Bình An, Dĩ An, hiện giao dịch 30-36 triệu đồng mỗi m2. Nhà thô nằm ở trục giao thông chính khoảng 36-45 triệu đồng mỗi m2.

Cũng nằm kế cận Sài Gòn, tại Thuận Giao, Thuận An, một dự án quy mô 5,3ha mới bung hàng quý 1/2019 có giá nhà phố 72-75 triệu đồng mỗi m2. Đất nền trục giao thông chính được giao dịch giá 32-35 triệu đồng còn đất nền nội khu vươn lên 20-23 triệu đồng.

Không chỉ đất nền tăng giá, các phân khúc khác tại Bình Dương từ cuối năm 2018 đến nay đã trở thành thỏi nam châm hút các doanh nghiệp bất động sản từ TP.HCM. Nhiều doanh nghiệp trú tại TP.HCM như Đất Xanh, Phú Đông Group, Thủ Đức House, Vạn Xuân… đều đã có mặt, dẫn đến có hàng chục dự án tung ra với hàng ngàn căn hộ, chủ yếu tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Cùng với cơn sóng nguồn cung này, thị trường căn hộ tại Bình Dương cũng đang thiết lập một mặt bằng giá mới, nhiều dự án trong đợt mở bán lần đầu đã đưa ra giá 30-35 triệu đồng mỗi m2, tăng tới 20-30% so với cuối năm 2018.

Tổng giám đốc Công ty Viethome, Nguyễn Anh Đào cho biết, nhiều nguyên nhân đẩy giá đất nền nói riêng và bất động sản nói chung tại Bình Dương tăng vọt ở các vị trí giáp ranh Sài Gòn. Do mặt bằng giá chung toàn thị trường tăng lên, giá TP.HCM cao hơn nên đã lan tỏa qua các địa phương lân cận có tiềm năng phát triển.

Thuận An và Dĩ An có kết nối giao thông thuận lợi với Sài Gòn, lại có đề án được chuyển lên thành phố nên hiệu ứng tăng giá bất động sản khá mạnh. Cùng với làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp TP.HCM, các công trình công cộng, dịch vụ tại 2 địa bàn này từng bước được đầu tư nhiều hơn cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá bất động sản tăng.

Chuyên gia này cho biết, Bình Dương vừa được ví như sân sau đồng thời cũng là đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai nên mặt bằng giá đất tại các vị trí giáp ranh nhiều khả năng vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá theo thời gian cùng với phát triển đô thị.

Ông Đào cho hay, Bình Dương còn là đại diện đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 21 thành phố thông minh của thế giới và đang thu hút rất đông chuyên gia, kỹ sư, lao động trình độ cao đến làm việc, sinh sống. Đây là động lực to lớn thúc đẩy thị trường nhà ở tại đô thị này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nguồn cung bất động sản Bình Dương được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ đến cuối năm 2019. Thị trường sẽ xuất hiện những đợt sóng mới với các dự án từ vài chục đến hàng trăm ha và có thể lập mặt bằng giá mới vào cuối năm.

(Theo Vnexpress)