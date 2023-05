Đất Củ Chi, Hóc Môn giảm "sốt", giá vẫn neo cao

Giá đất tăng cao

Các thông tin xây dựng cao tốc ven sông, đường vành đai 3, vành đai 4 và việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư mới đây, cùng việc rỉ tai nhau đang có nhiều ông lớn đổ về chiếm cứ quỹ đất phát triển đại dự án đang khiến giá BĐS Hóc Môn, Củ Chi nhảy múa liên tục. Hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp từ đầu tháng 3 đến nay, đất thổ cư, đất thổ cư xen lẫn đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm… đều được mua đi bán lại với tầm giá tăng từ 30-50% chỉ trong vài tháng qua.

Chia sẻ với Batdongsan.com.vn , nhiều sàn môi giới tại Củ Chi, Hóc Môn, cho biết từ đầu tháng 3/2022, giao dịch nhà đất tại hai huyện ngoại thành này đã rất sôi động. Thậm chí là ngay trong những ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua, không ít nhà đầu tư vẫn chăm chỉ đổ về các xã Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, An Nhơn Tây, Bình Mỹ (Củ Chi), Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông, Tân Thới Nhì, Bà Điểm (Hóc Môn) tìm mua đất . Loại đất được tìm mua nhiều nhất ở Củ Chi là đất vườn, đất ở, diện tích trung bình 300-500m2, nhất là các khu đất dọc ven sông, kênh rạch. Giá đất cũng biến động chóng mặt, đất trồng cây lâu năm có giá từ 2,5-4 triệu đồng/m2, tăng 2-3 triệu đồng so với đầu năm. Đất vườn liền thổ cư thì từ 7-10 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với cuối năm 2021. Đất thổ cư diện tích nhỏ giá trung bình 18-25 triệu đồng/m2. Đất dự án có giá 15-20 triệu đồng/m2.