Thời điểm đầu năm 2025, thị trường đất nền dịch vụ Hà Nội ghi nhận mức tăng giá nhẹ so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, lượng giao dịch của thị trường không mạnh, mang tính chất nhỏ giọt. Một vài điểm nóng khác của thị trường đang hút sức mua đầu năm nên đất dịch vụ Hà Nội không nhận được sự quan tâm lớn.

Đất Dịch Vụ Hà Nội Nhích Giá Nhẹ

Giai đoạn 2020-2021 là thời kì huy hoàng của đất dịch vụ Hà Nội khi giá bán liên tục nhảy múa. Đây cũng là hai năm đại dịch Covid-19 chứng kiến sự lên đồng của phân khúc đất nền . Tuy nhiên, từ 2022 đến hết 2023, thị trường bất động sản rơi cảnh đóng băng, thị trường đất nền dịch vụ Hà Nội cũng đìu hiu, ảm đạm theo. Và phải đến 2024, khi các dấu hiệu khởi sắc ngày càng rõ nét, đất nền dịch vụ Hà Nội mới kết thúc thời kì đóng băng. Giá đất bắt đầu tăng trở lại, thanh khoản của thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, những cơn sốt nóng đã không còn lập lại trên bình diện chung của thị trường, mà chỉ xảy ra mang tính cục bộ tại một số khu vực nhất định đón nhận những thông tin tích cực về quy hoạch, hạ tầng hay siêu dự án.

Thị trường đất dịch vụ Hà Nội tăng giá đáng kể trong hơn một năm qua. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Khảo sát mới đây nhất của phóng viên ghi nhận, sau Tết Nguyên đán 2025, đất nền dịch vụ Hà Nội đã có sự tăng giá nhẹ so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, với thị trường Hoài Đức, đất dịch vụ Lại Yên , với các lô mặt tiền 4-5m, đường rộng 12m, giá đất tăng từ 60-75 triệu đồng/m2 lên mức 64-78 triệu đồng/m2. Cũng thuộc Lại Yên, các lô dịch vụ có đường 36m, giá đất cũng tăng từ 90-95 triệu đồng/m2 lên 93-97 triệu đông/m2. Ở vị trí này, một số chủ đất chào bán mức giá 100-105 triệu đồng/m2. Đối với đất có vị trí mặt đường đôi 40m2, giá đất dịch vụ cũng tăng từ 120-140 triệu đồng/m2 lên mức 125-146 triệu đồng/m2.

Đối với đất dịch vụ An Thượng , giá tăng từ 80-90 triệu đồng/m2 lên mức 85-95 triệu đồng/m2 đối với những lô đường 11m và 13m. Ở các vị trí đắc địa hơn là những lô có vị trí đường 4 làn xe, trong hơn một năm qua, mức giá chào bán tăng từ 135 triệu đồng/m2 lên mức 138-140 triệu đồng/m2. Tương tự, đất dịch vụ Kim Chung – Di Trạch với mặt đường 33m, giá chào bán cũng tăng từ 140-155 triệu đồng/m2 lên mức 145-160 triệu đồng/m2. Các lô đất dịch vụ phía trong, ở vị trí đường nhỏ hơn, giá cũng tăng từ 80-90 triệu đồng/m2 lên mức 84-93 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Song Phương cũng tăng giá từ 65-75 triệu đồng/m2 lên mức 68-77 triệu đồng/m2.

Tại Hà Đông, vào năm ngoái, đất dịch vụ khu Yên Nghĩa được chào bán trên thị trường với mức giá từ 115 triệu đồng/m2 thì đến nay, cùng vị trí, các lô đất được chào giá từ 120 triệu đồng/m2. Với đất dịch vụ Dương Nội, cạnh đường Lê Trọng Tấn chạy thẳng lên Thiên Đường Bảo Sơn có mức giá chào bán từ 140 triệu đồng/m2 vào năm ngoái thì nay mức giá là từ 150 triệu đồng/m2. Tại khu vực La Khê, đất dịch vụ gần các tòa chung cư The Pride, Usilk, giá chào bán cũng tăng từ mức 120 triệu đồng/m2 lên mức 130 triệu đồng/m2. Đối với các vị trí mặt đường kinh doanh, giá chào bán năm ngoái là 220 triệu đồng/m2 thì nay là từ 225 triệu đồng/m2.

đất nền hà nội Batdongsan.com.vn – website bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của đất nền Hà Nội. Xem Ngay

Giao Dịch Trên Thị Trường Không Quá Mạnh

Như vậy, trong một năm qua, thay vì thực trạng đóng băng, ảm đạm của nhiều năm trước thì đất dịch vụ Hà Nội đã có những biến chuyển đáng chú ý. Tuy nhiên, giao dịch của thị trường thời điểm hiện tại không mạnh. Nếu so với năm ngoái thì có phần kém hơn. Anh Tuấn Minh, môi giới đất nền khu vực phía Tây Hà Nội cho biết, vào thời điểm sau Tết năm ngoái, lãi suất ngân hàng xuống thấp đã phần nào thúc đẩy dòng tiền nhàn rỗi chuyển hướng từ ngân hàng sang bất động sản. Lượng nhà đầu tư quan tâm tới đất dịch vụ và lượng giao dịch ở phân khúc này tăng cao hơn so với năm trước đó. Quá trình phục hồi của thị trường bất động sản trong suốt năm 2024 khiến phân khúc đất dịch vụ ghi nhận những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dù giá tăng nhưng giao dịch không quá sôi nổi, theo anh Minh là do thị trường đang có nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư.

Giao dịch phân khúc đất dịch vụ khá nhỏ giọt trên thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Batdongsan.com.vn

“Đất dịch vụ các vùng ven Hà Nội dù tiềm năng nhưng ở thời điểm hiện tại đang không cạnh tranh được với nguồn hàng sơ cấp của các đại dự án cũng ra mắt tại vùng ven Hà Nội, thuộc khu vực Đông Anh và Đan Phượng. Các đại dự án này đã hút phần lớn mối quan tâm của giới đầu tư nên đất dịch vụ bị suy giảm sức nóng, dù giá tăng nhưng lượng giao dịch không đáng kể”, anh Minh nhấn mạnh.

Còn theo nhà đầu tư Nguyễn Văn Quy, trú tại Dương Nội (Hà Đông) thì sở dĩ đất dịch vụ kém sức hút ở thời điểm hiện tại còn là do phần lớn loại đất này nằm tại các vị trí vẫn còn vắng vẻ cư dân, dù hạ tầng giao thông và hệ thống điện nước đã hoàn chỉnh nhưng đất chưa thể đưa vào kinh doanh. Do đó, tiềm năng khi đầu tư đất dịch vụ là những tính toán của tương lai. Trong khi đó, các đại dự án đang hoặc sắp ra hàng thì vô cùng đồng bộ, chỉn chu và là sản phẩm của các chủ đầu tư lớn nên được giới đầu tư quan tâm. Cũng theo ông Quy, chỉ những mảnh đất dịch vụ đang kinh doanh được hoặc có thể đưa vào khai thác kinh doanh ngay thì mới ghi nhận giá tăng đi cùng với thanh khoản.Nhà đầu tư này dự báo ít nhất trong một năm tới, giao dịch của đất dịch vụ vẫn không có khởi sắc đáng kể do lép vế với nguồn hàng mới của các đại đô thị vùng ven được tung ra.

Nguyễn Nam

Xem thêm: