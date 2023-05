Đất dịch vụ vùng ven Hà Nội: trầm lắng sau sốt nóng

Khoảng 2 tháng nay, các điểm nóng một thời của thị trường đất dịch vụ Hà Nội khá im ắng. Những đoàn xe tấp nập một thời trong các cơn sốt đất đầu và cuối năm 2021 đã không còn xuất hiện. Tại vùng ven phía Tây, giá rao bán đất dịch vụ vẫn đang ở mức cao nhưng số ít giao dịch thực tế ghi nhận cho thấy mức giá đang quay đầu giảm nhẹ.

Các điểm nóng một thời của thị trường đất dịch vụ Hà Nội hiện khá im ắng

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, tại Hà Đông, cuối năm 2021, giá bán đất dịch vụ Đồng Mai, những lô sát vành đai 4 được chào giá 54-57 triệu đồng/m2 thì hiện tại, giá rao bán chỉ dao động trong khoảng 52 triệu đồng/m2 và giá giao dịch ghi nhận được chỉ là 50 triệu đồng/m2. Cũng tại Đồng Mai, những lô đất dịch vụ có mức giá trung bình 33-37 triệu đồng/m2 vào cuối năm 2021 thì giá giao dịch được môi giới tiết lộ vào tháng 5/2022 là 32,5 triệu đồng/m2.

Giá đất dịch vụ Dương Nội vẫn duy trì mức giá rao bán cao, đạt 80-95 triệu đồng/m2 nhưng giao dịch trên thị trường lại nhỏ giọt. Một số chủ đất sẵn sàng giảm nhẹ 1-2 giá nếu gặp được người mua thiện chí. Tuy nhiên, những lô đất dịch vụ sát Aeon Mall Hà Đông, trong cơn sốt cuối năm ngoái, giáo rao bán đạt 155-190 triệu đồng/m2 thì hiện nay mức giá môi giới chào bán là khoảng 135-180 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Yên Nghĩa, ở những khu vực đã hình thành hạ tầng và khu dân cư, giá chào bán và giao dịch vẫn loanh quanh 50-65 triệu đồng/m2. Mức giá này cho thấy thị trường đang đi ngang và thanh khoản cũng khá chậm chạp. Đất dịch vụ khu vực Đìa Lão – Mậu Lương – Kiến Hưng, ở những vị trí đẹp, giá giảm từ 1-2 triệu đồng/m2 so với nửa năm trước, đạt mức 58-62 triệu đồng/m2.

Thị trường đất dịch vụ đang bước vào chu kì trầm lắng so với cùng kì năm ngoái

Hoài Đức do đón thông tin lên quận vào năm 2025 và hạ tầng khu vực, các dự án lớn vẫn đổ về mạnh nên mặt bằng đất dịch vụ tại đây đang đi ngang, giá không tăng nhưng cũng không giảm so với cuối năm ngoái. Cụ thể, đất dịch vụ thuộc các thôn Đào Nguyên, thôn Ngự Câu, thôn An Hạ (xã An Thượng) vẫn đang được rao bán phổ biến ở mức 30-35 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ An Thọ (An Khánh) giá chào bán là 30-40 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Phú Vinh, Vân Lũng, Yên Lũng (An Khánh) vẫn có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2.

Khoảng 5 năm gần đây, đất dịch vụ vùng ven Hà Nội đã có giai đoạn biến động khá sôi nổi khi mức tăng ghi nhận đạt trung bình 10-20%/năm. Trong các cơn sốt đất của hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành, mức tăng bị đẩy ảo, có khi đạt 20-30% chỉ trong thời gian ngắn: 1 tuần đến 1 tháng. Thế nhưng từ khoảng 3 tháng nay, thị trường này đang bước vào chu kì trầm lắng khi so với cùng kì năm ngoái, giá đất gần như đi ngang, thậm chí có xu hướng sụt giảm nhẹ. Giao dịch trên thị trường rất chậm chạp, có những khu vực, dù giá giảm nhẹ nhưng trong vòng 1 tháng vẫn không phát sinh giao dịch.

Bà Phan Thu Phương, một nhà đầu tư kiêm môi giới tại khu vực này cho biết, sự trầm lắng của đất dịch vụ vùng ven Hà Nội đang cùng nhịp với mạch trầm lắng chung của toàn thị trường sau giai đoạn phát triển nóng. Dù đã trải qua sốt ảo nhưng bà Phương cho rằng mức giá của thị trường này vẫn hợp lý. “Một số vùng ven, giá đất ở các vị trí mặt tiền đường lớn đều có giá lên tới 80 đến hơn 100 triệu đồng/m2, giá đất dự án một số khu đô thị cũng được chào bán lên tới 130-150 triệu đồng/m2 thì mức giá phổ biển chỉ khoảng 50-60 triệu đồng/m2 của đất dịch vụ vùng ven là chấp nhận được so với mặt bằng giá của thị trường”. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư, môi giới chuyên làm các thị trường ven đô nhận định, bức tranh ảm đạm của thị trường đất dịch vụ nói riêng và đất ven đô nói chung sẽ kéo dài đến cuối năm. Thị trường sẽ chỉ thực sự khởi sắc trở lại khi những điểm nghẽn về nguồn vốn, chính sách, phê duyệt đầu tư được tháo gỡ dần.

Tuấn Vũ