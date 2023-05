Đất dịch vụ vùng ven: trầm lắng giao dịch

Với đặc điểm là đất đền bù cho người dân bị thu hồi hơn 1/3 diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng để chuyển đổi nghề nghiệp nên đất dịch vụ thường có vị trí đẹp, thuận lợi cho kinh doanh, được thừa hưởng hệ thống hạ tầng kĩ thuật đã có sự hoàn thiện. Do các đặc điểm đó, đất dịch vụ có mức giá khá cao và cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng trong nhiều năm qua. Trong cơn sốt đất đầu năm, loại đất này tiếp tục bị đẩy giá lên cao.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn thời điểm trước Tết Nguyên đán cho thấy, giá đất dịch vụ tại các vùng ven Hà Nội đã thiết lập mức giá cao. Tại Hà Đông, giá đất dịch vụ khu vực Đồng Mai lúc này đã chạm mốc 30-35 triệu đồng/m2. Thậm chí, một số vị trí đẹp, đắc địa, giá được chào bán lên tới 40-50 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Dương Nội chạm mức 80-90 triệu đồng/m2. Những lô đất dịch vụ sát Aeon Mall Hà Đông, giá bán cũng lên tới 150-180 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Yên Nghĩa cũng ở mức giá 55-60 triệu đồng/m2. Không kém cạnh, đất dịch vụ khu vực Đìa Lão – Mậu Lương – Kiến Hưng thiết lập mức giá 60-65 triệu đồng/m2; giá lên tới hơn 100 triệu đồng/m2 với những mảnh đẹp.

Tại Hoài Đức, giá đất dịch vụ thuộc các thôn Đào Nguyên, thôn Ngự Câu, thôn An Hạ (xã An Thượng) có mức giá 29-35 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ An Thọ (An Khánh) là 30-35 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Phú Vinh, Vân Lũng, Yên Lũng (An Khánh) là 25-30 triệu đồng/m2. Tại quận Hoàng Mai, giá bán phân khúc này cũng lên tới 55-70 triệu đồng/m2.

Đất dịch vụ Hà Nội hiện giao dịch trầm lắng. Ảnh minh họa

Trong cơn sốt đất nền đầu năm bùng nổ vào thời điểm tháng 3, tháng 4, đất dịch vụ vùng ven Hà Nội cũng theo đà tăng giá với mức tăng dao động 10-20% so với mức giá trước Tết. Những lô đất dịch vụ có khoảng giá 50-60 triệu đồng/m2 đổ xuống ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Nhiều lô đất dịch vụ Đồng Mai trước tết chỉ có giá 30-35 triệu đồng/m2 thì trong cơn sốt, giá bị đẩy lên 35-47 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ thuộc các thôn Đào Nguyên, thôn Ngự Câu, thôn An Hạ (xã An Thượng) đươc rao bán phổ biến ở mức 35-42 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ An Thọ (An Khánh) giá chào bán lên mức 36-45 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Phú Vinh, Vân Lũng, Yên Lũng (An Khánh) giá cũng tăng lên mức 30-35 triệu đồng/m2. Dù giá tăng cao nhưng do hiệu ứng đám đông của cơn sốt, thị trường vẫn ghi nhận giao dịch ở giai đoạn này.

Tuy nhiên, khi cơn sốt đi qua, giá đất dịch vụ ở các khu vực trên ghi nhận mức giảm tương đương với mức tăng ở thời điểm sốt là 10-20%, quay về mức giá phổ biến chào bán của thời điểm đầu năm 2021. Kế đó, những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 khiến giao dịch của thị trường vô cùng trầm lắng. Chỉ những lô đất cắt lỗ, giá thấp 1-2 triệu đồng/m2 so với giá thị trường thời điểm đầu năm mới ghi nhận giao dịch. Môi giới bán đất dịch vụ tại Hà Đông, Hoài Đức cho biết số ít lô giao dịch thời gian dịch bệnh này chủ yếu nằm ở những lô đất mà chủ thiện chí bán rẻ hơn so với giá thị trường do cần tiền bởi những khó khăn mà dịch bệnh gây ra.

Ông Nguyễn Phú Dũng, một nhà đầu tư đất dịch vụ cho biết loại đất này có ưu điểm lớn là do nằm ở vị trí đẹp, phù hợp với mục đích kinh doanh. Thế nhưng trên thực tế, nhiều lô đất dịch vụ dù vị trí đẹp nhưng xung quanh vẫn còn vắng vẻ, chưa hình thành cộng đồng dân cư nên với mục đích mua để làm mặt bằng kinh doanh hoặc cho người khác thuê lại để kinh doanh chưa khả thi, cần thời gian để khu vực đó đông đúc, sầm uất. Bên cạnh đó, đại dịch khiến thị trường mặt bằng bán lẻ đối mặt với nhiều khó khăn nên các lô đất dịch vụ với lợi thế kinh doanh cũng chững trong giao dịch thời điểm này.

Duy Bách