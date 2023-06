Đất Gần Khu Công Nghiệp Vẫn Hút Đầu Tư

Đất gần khu công nghiệp ở các thị trường tỉnh vẫn ghi nhận giao dịch, trái ngược với sự trầm lắng, đóng băng của đất nền ven Hà Nội. Trong bối cảnh thị trường đất nền ảm đạm thì đất gần khu công nghiệp là điểm sáng hiếm hoi.

Đất Gần Khu Công Nghiệp Tăng Giá Nhẹ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, đất nền ven khu công nghiệp vẫn tăng giá nhẹ

Khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn ghi nhận, tại Hưng Yên, so với giữa năm ngoái, đất gần khu công nghiệp Kim Động, có xu hướng nhích giá nhẹ từ mức 4-5 triệu đồng/m2 lên mức 4,8-6,5 triệu đồng/m2. Những lô đất đườg hai ô tô tránh nhau, có tiềm năng kinh doanh, giá bán tăng từ mức 14-15 triệu đồng/m2 lên mức 15-16 triệu đồng/m2. Tương tự, đất gần khu công nghiệp Ân Thi, giá cũng tăng nhẹ từ mức 3-4 triệu đồng/m2 lên mức 4-5 triệu đồng/m2.

Tại Bắc Ninh, cũng với vị trí gần khu công nghiệp nhưng lại nằm sâu trong các làng, đường trước nhà bé, tổng giá trị lô đất dao động từ 500-900 triệu đồng/lô cũng ghi nhận mức tăng giá và thanh khoản tốt. Đơn cử, đất nền ven khu công nghiệp Thuận Thành thuộc các xã Mão Điền, An Bình, Thanh Khương, Xuân Lâm, Ninh Xá, Song Liễu, giá đất cũng nhúc nhích nhẹ từ mức 4-7 triệu đồng/m2 của năm ngoái lên mức 5-8 triệu đồng/m2 thời điểm hiện tại. Đất nằm sâu trong làng tại các xã Đại Bái, Lãng Ngâm, Thái Bảo, Xuân Lai, Vạn Ninh thuộc huyện Gia Bình hiện đang ở mức 5-8 triệu đồng/m2, tăng từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/m2 so với nửa năm trước.

Hay tại Vĩnh Phúc, trong khoảng một năm qua, đất gần khu công nghiệp Tam Dương nằm trong bán kính 6-8km khu công nghiệp Tam Dương 1 và Tam Dương 2 tại xã Đồng Tĩnh cũng tăng giá, từ mức 3-5 triệu đồng/m2 lên mức 4-6 triệu đồng/m2. Những khu đất vị trí mặt tiền đẹp, kinh doanh được, có mức giá dao động từ 20-30 triệu đồng/m2 gần khu công nghiệp Tam Dương có xu hướng đi ngang về giá, không có dấu hiệu quay đầu giảm giá.

Thị Trường Vẫn Túc Tắc Giao Dịch

Chị Nguyễn Thị Hường, môi giới đất nền ở Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết, do gần các khu công nghiệp, hướng tới nhu cầu ở thực nên những lô đất giá rẻ dưới 1 tỷ đồng vẫn ghi nhận giao dịch khá tốt. “Thanh khoản của phân khúc này vẫn túc tắc, nhưng do ảnh hưởng của thị trường trầm lắng và kinh tế suy thoái, lượng giao dịch chỉ được khoảng 1/3 so với giai đoạn sôi nổi là những năm 2020-2021. Những lô đất nền ven khu công nghiệp có giá trị từ khoảng 2 tỷ đồng trở lên vẫn có giao dịch nhưng lượng giao dịch ít ỏi. Với tổng giá tiền lô đất từ 2 tỷ đồng trở lên, 4 tháng nay tôi phát sinh đúng 2 giao dịch”, chị Hường chia sẻ.

Đất nền ven khu công nghiệp có giá thành trên dưới 1 tỷ đồng/lô vẫn túc tắc giao dịch

Đồng quan điểm, anh Văn Thanh Minh, môi giới đất nền tại Bắc Ninh cho biết, khoảng giá đất từ 1,2 tỷ đồng/lô trở xuống ở Bắc Ninh là phân khúc vẫn ghi nhận thanh khoản tốt. Ảm đảm nhất là những lô đất nền ven khu công nghiệp có giá thành từ 3 tỷ đồng trở lên. Cũng theo anh Minh, những lô đất có khoảng giá từ 1,2 tỷ đồng trở xuống thì khách hàng chính là công nhân đang làm việc tại các nhà máy. Ngoài ra, một số nhà đầu tư có vốn nhỏ cũng chọn đầu tư phân khúc này do suất đầu tư thấp, tính thanh khoản cao.

Đáng chú ý, anh Minh cho rằng, phân khúc đất nền ven khu công nghiệp ở các thị trường tỉnh có mức giá rẻ, trên dưới 1 tỷ đồng sẽ là điểm sáng của thị trường bất động sản do giá chưa bị đẩy ảo, lực cầu cao. Phân khúc này sẽ tiếp tục ghi nhận thanh khoản tốt và mức tăng giá nhẹ từ 5-10% trong vòng 1 năm tới.

Nguyễn Nam

