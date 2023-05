Đất Hoài Đức, Hà Nội "loạn" giá, "loạn" giao dịch

Đất dịch vụ tăng giá mạnh, khan hàng

2 tháng sau khi đất dịch vụ tại thôn An Thọ, xã An Khánh được bốc thăm, giá nhiều lô đất tăng từ 32 triệu lên 38 triệu đồng/m2. “Mách nước” cho nhà đầu tư chọn đất dịch vụ thay vì đất thổ cư để đầu tư, một số môi giới cho rằng giá đất dịch vụ An Khánh có thể sẽ còn tăng khi chính quyền giao đất, cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, câu hỏi về thời gian cụ thể cấp sổ đỏ, các môi giới đều không trả lời được.

Thực chất, đất dịch vụ là phần diện tích đất được đền bù cho các hộ dân bị thu hồi hơn 1/3 diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng để chuyển đổi nghề nghiệp. Mỗi suất đất dịch vụ có diện tích khoảng 40-50m2. Sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng, chính quyền địa phương sẽ tổ chức cho người dân bốc thăm số lô cụ thể. Những khu đất này thường nằm sát cạnh hoặc bên trong các khu đô thị. Đất dịch vụ cũng được cấp lâu dài, được phép xây nhà cao tầng để ở hoặc kinh doanh. Sau khi người dân bốc thăm vị trí, lô đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.



Đất dịch vụ An Khánh, Hoài Đức được "cò" đất quảng cáo có tiềm năng tăng giá mạnh

Tại khu vực An Khánh hiện nay, đất An Thọ, Phú Vinh, An Thượng đã được tổ chức bốc thăm phân lô. Còn tại các khu vực như Vân Lũng, Yên Lũng, vẫn còn một số khu đất chưa có thông tin về thời gian tiến hành bốc thăm. Dù mới chỉ giao dịch trên giấy tờ thỏa thuận nhưng giá đất ở các khu vực chưa phân lô đã leo thang nhanh chóng.

Trong vai người có nhu cầu mua đất đầu tư ở Hoài Đức, chúng tôi được môi giới nhận tên Hoài ở An Khánh giới thiệu một số lô đất dịch vụ chưa bốc thăm với giá 17-23 triệu đồng ở các khu Song Phương, An Thượng. Môi giới này nói rằng các nhà đầu tư đang về Hoài Đức săn đất dịch vụ rất nhiều, loại đất này đang trong tình trạng khan hàng, nếu muốn mua đầu tư phải đưa ra quyết định nhanh. “Các lô đất này chưa bốc thăm nên mới có giá đó, chỉ vài tháng nữa tiến hành bốc thăm, giá sẽ tăng chóng mặt từ 5 đến 7 triệu đồng/m2. Bây giờ mua bán thì chủ yếu qua giấy tờ, người mua cầm vi bằng, sau này được giao đất thì mới có sổ đỏ”, môi giới tên Hoài nói.

Theo quảng cáo của môi giới, sở dĩ đất dịch vụ ở Hoài Đức được săn lùng nhiều trong thời gian qua là do nhu cầu tăng cao, khả năng tăng giá tốt. Tuy nhiên, lý do chính và quan trọng nhất là huyện Hoài Đức sẽ lên quận vào năm 2020.

Anh Đ. Tài, một môi giới khác quảng cáo đất dịch vụ, loại đã bốc thăm ở Hoài Đức “chưa bao giờ thôi nóng”. Môi giới này lấy ví dụ giá loại đất này ở khu An Thọ, Anh Khánh đang neo ở mức 37-40 triệu đồng/m2, cao xấp xỉ với đất thổ cư trong ngõ ở cùng khu vực. “Đất thổ cư trong ngõ ở An Khánh có giá trunh bình khoảng 40 triệu đồng/m2, mà ngõ thường nhỏ, ô tô không vào được. Nếu so sánh với các lô đất dịch vụ thì rõ ràng đất dịch vụ hấp dẫn hơn”, môi giới nói.

Giới "cò" đất ở An Khánh đều cho rằng với các lô đất đã bốc thăm sẽ còn có khả năng tăng giá mạnh nếu chờ đến ngày cấp sổ đỏ. 1 lô đất có giá 38 triệu được hứa hẹn sẽ tăng giá đến mức khoảng 55 triệu đồng/m2 khi chính quyền giao đất vầ cấp sổ. Giới "cò" cho rằng các nhà đầu tư có thể đầu cơ ở giai đoạn này để kiếm lãi ở thời điểm giao đất.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về thời điểm cấp sổ, "cò" đất cho rằng không chắc chắn, phụ thuộc vào chính quyền địa phương.



Bất động sản Hoài Đức tiếp tục tăng giá sau khi Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện

Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020

Giá đất thổ cư tăng nhẹ

Ngoài đất dịch vụ, đất nền Hoài Đức cũng trong xu hướng tăng giá để đón sóng Hoài Đức lên quận. Theo khảo sát, từ khi Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, trên các diễn đàn mua bán bất động sản, thông tin mua, bán đất nền trở nên sôi động hơn, giá đất thổ cư tăng phổ biến ở mức 1-1,5 triệu đồng/m2 so với thời điểm cách đây 3 tháng.

Anh Lý cho biết hồi tháng 5, gia đình anh rao bán một miếng đất thổ cư diện tích 70m2 ở An Khánh với giá 26 triệu đồng/m2. Tuy nhiên đến nay, sau 4 tháng, chủ mới của miếng đất đang rao bán lại với giá 30 triệu đồng/m2, tức tăng 30%.

Ngoài An Khánh, một số khu vực khác như Song Phương, Vân Côn… cũng ghi nhận mức tăng giá đối với đất thổ cư. Chẳng hạn, tại Song Phương, đất ngõ hiện được chào bán phổ biến ở mức 16,5-17 triệu đồng, tăng khoảng 1 triệu đồng/m2 so với hồi đầu năm.

Còn tại thị trấn Trạm Trôi, giá đất thổ cư đang neo ở mức cao và đa dạng. Thực tế, các lô đất mặt đường ở khu vực này đã có mức giá cao từ nhiều năm gần đây, giao dịch đã ghi nhận mức giá từ 150 đến xấp xỉ 200 triệu đồng/m2 đối với một số lô đất. Theo thông tin từ các văn phòng nhà đất, hiện giá đất Trạm Trôi có tăng nhưng không đáng kể, khoảng 5-10% so với cuối năm 2018.

