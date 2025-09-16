Đất Nền Đan Phượng – Giá Đi Ngang Dù Lực Đẩy Mới Xuất Hiện

Đất nền Đan Phượng là một trong những điểm nóng của thị trường đất nền Hà Nội từ đầu năm đến nay. Đến thời điểm hiện tại, thị trường này tiếp tục được kích thích bởi yếu tố hạ tầng. Tuy nhiên, khác với các đợt tăng nóng từ trước, giá đất không còn nhảy nhót mà đi ngang và lượng giao dịch không quá mạnh.

Lực Đẩy Mới Của Đất Nền Đan Phượng

Đất nền Đan Phượng là một tâm điểm mới của thị trường đất nền thủ đô từ năm ngoái đến nay nhờ loạt cú hích hạ tầng và sự xuất hiện của các dự án đại đô thị. Trước đó, việc khởi công Vinhomes Wonder Park cùng tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn dài 2,1 km từ tỉnh lộ 422 đến Tây Tựu) đã tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, nâng cao sức hút khu vực. Đáng chú ý, đầu tháng 9, Hà Nội tiếp tục khởi công tuyến cao tốc vành đai 4 – dự án trọng điểm quốc gia dài 113 km, tổng vốn đầu tư hơn 56.290 tỷ đồng, quy mô giai đoạn một với 4 làn xe. Đây là dự án thành phần 3, được ví như “trục xương sống” của vùng Thủ đô, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, điểm đầu nối cao tốc Hà Nội – Lào Cai và điểm cuối gặp cao tốc Nội Bài – Hạ Long. Dự kiến sau 36 tháng thi công, dự án sẽ đưa vào khai thác từ tháng 6/2028.

Đất nền Đan Phượng là điểm nóng của đất nền thủ đô từ đầu năm đến nay. Ảnh: Tạp chí Thương trường

Với lợi thế trực tiếp hưởng lợi từ cao tốc vành đai 4, đặc biệt dự án thành phần 3 cùng sự đổ bộ của đại đô thị Vinhomes Wonder Park đi cùng hệ thống tiện ích quy mô lớn, thị trường đất nền Đan Phượng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng dài hạn. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, nhờ mặt bằng lãi suất thấp và các gói vay ưu đãi, khu vực này tiếp tục nằm trong “tầm ngắm” của giới đầu tư. Đặc biệt, từ khi dự án thành phần 3 của vành đai 4 khởi công, lượng khách tìm mua đất nền tại Đan Phượng đã tăng mạnh, bất chấp trùng thời điểm tháng Ngâu – vốn được coi là mùa trầm lắng của thị trường bất động sản.

Đất Nền Đan Phượng Giá Đi Ngang

Ghi nhận lực đẩy mới từ hạ tầng và dù được cộng hưởng từ lãi suất rẻ, đại đô thị đang ngày càng hoàn thiện, lượng khách hàng quan tâm tăng nhưng giá bán đất nền Đan Phượng đang ghi nhận đi ngang và lượng giao dịch dù đi lên nhưng vẫn không quá mạnh so với thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Hiện đất dịch vụ ở Tân Hội (nay là xã Ô Diên) giáp đại dự án Vinhomes Wonder Park, với những vị trí không quá đẹp, giá vẫn đang “dậm chân” tại chỗ ở mức 170-180 triệu đồng/m2. Giá đi ngang cũng được ghi nhận ở những mảnh đất dịch vụ có vị trí đắc địa, mặt tiền kinh doanh thuận lợi với mức giá 210-240 triệu đồng/m2. Những lô đất thổ cư cách đại dự án của Vingroup khoảng 1-2km, giá vẫn dao động ở mức 90-95 triệu đồng/m2. Đất thổ cư nằm trong các ngõ, hai ô tô tránh nhau, giá cũng không biến động so với 3 tháng trước, vẫn ở mức 42-55 triệu đồng/m2.

Giá đất nền Đan Phượng đang đi ngang. Ảnh: Lao động

Đất nền Liên Trung (nay là xã Ô Diên), với những lô mặt tiền có thể kinh doanh, đường trước đất rộng, hai ô tô tránh nhau, giá chào bán vẫn đang ở mức 115-135 triệu đồng/m2. Giá đất trong làng, vị trí kinh doanh được cũng không có sự biến động, vẫn đang ở mức trung bình 55-60 triệu đồng/m2. Ngay cả những lô đẹp, giá đất vẫn đang là 85-95 triệu đồng/m2.

Chị Lê Cát Anh, môi giới đất nền Đan Phượng cho biết, lượng nhà đầu tư tìm hiểu thị trường tăng gấp đôi so với cùng kì tháng trước, kéo theo lượng giao dịch tăng. Nhưng nếu so với thời kì sau Tết, thời điểm đại dự án của Vingroup được công bố khiến thị trường đất nền khu vực này sôi sục thì tỉ lệ chuyển đổi từ quan tâm đến mua bán ở giai đoạn này chỉ bằng được khoảng 40%, dù lượng khách quan tâm theo chị Cát Anh đánh giá là ngang ngửa. Nguyên nhân theo chị Cát Anh, sau các đợt tăng nóng, đất nền Đan Phượng hiện đã thiết lập mặt bang giá cao. Điều này đã khiến đất nền nơi đây dù có nhiều động lực tăng trưởng nhưng vẫn giảm một phần nào sức hút.

Môi giới Vũ Duy Hưng, lượng giao dịch dù tăng so với tháng trước nhưng vẫn không bằng so với thời điểm sau Tết Nguyên đán, bên cạnh yếu tố giá cao, còn đến từ một nguyên nhân khác là thị trường thiếu nguồn hàng đẹp. Hiện giới đầu tư vẫn đang găm hàng và tin tưởng rằng giá trị của đất nền Đan Phượng sẽ bật tăng thời gian tới nên không bán ra. Sự khan hiếm nguồn hàng đẹp, vị trí đắc địa cũng là lý do khiến nhiều nhà đầu tư không tìm được nguồn hàng phù hợp nên không xuống tiền, khiến giao dịch không tăng mạnh dù mức độ quan tâm tăng so với tháng trước đó.

