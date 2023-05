Đất Nền Bình Tân Hút Dòng Vốn Đầu Tư Nhờ Lực Đẩy Hạ Tầng

Thị Trường Đất Nền Vẫn Hút Khách

Đất nền từ lâu đã là loại hình bất động sản được nhà đầu tư ưa chuộng bởi tính thanh khoản cao, nhiều tiềm năng tăng giá và tâm lý của một bộ phận không nhỏ người Việt thích sở hữu đất hơn so với chung cư. Theo kết quả một khảo sát do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 5/2022, với 2500 người làm việc trong ngành bất động sản tham gia, có 53% người được hỏi nhận định rằng đất nền là loại hình tiềm năng nhất trong nửa cuối năm nay.

Trải qua 2 năm dịch bệnh Covid, trong khi các kênh đầu tư phổ biến khác như vàng, chứng khoán, tiền gửi tiết kiệm chứng kiến nhiều diễn biến thăng trầm thì bất động sản vẫn giữ vững vị thế là kênh có chỉ số tăng giá cao nhất. Cụ thể, chỉ số giá đất ghi nhận mức tăng tới 86% trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2022, bỏ xa mức tăng giá vàng 34% và chứng khoán 21% trong cùng kỳ. Đặc biệt, thị trường chứng khoán lao dốc trong nửa đầu năm 2022 khiến không ít nhà đầu tư nản lòng, chuyển dòng vốn trở lại bất động sản với hy vọng tìm kiếm lợi nhuận ổn định và chắc chắn hơn. Càng gần thời điểm cuối năm, khi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân đạt được mức tích lũy nhất định, nhiều người có xu hướng tìm kiếm kênh đầu tư hợp lý để gia tăng lợi nhuận trong tương lai.

Trong bối cảnh mặt bằng giá đất các quận trung tâm TP.HCM leo thang “chóng mặt”, quỹ đất khan hiếm, vắng bóng dự án mới gia nhập thị trường, các nhà đầu tư, đặc biệt là những người sở hữu tầm tài chính vừa phải, chuyển hướng tìm kiếm sang các quận, huyện vùng ven. So với khu Đông hay khu Nam, bất động sản khu Tây như quận Bình Tân với các dự án đất nền “sạch” pháp lý, hạ tầng ngày càng đồng bộ nhưng giá chưa quá cao trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư. Thay vì phải bỏ ra số vốn lớn để sở hữu nhà đất ở các quận nội thành, gần trung tâm đã quá đắt đỏ, nhà đầu tư có thể lựa chọn đất nền Bình Tân để phù hợp với túi tiền, giảm áp lực tài chính mà vẫn có tiềm năng sinh lời cao. Chính vì vậy, đất nền Bình Tân năm 2022 ghi nhận mức độ quan tâm của thị trường luôn ở mức cao trong số các quận, huyện khu Tây. Từ đầu Quý 3 đến nay, lượng tin đăng bán đất nền Bình Tân thường xuyên duy trì trong khoảng 600-1000 tin mỗi ngày, thu hút sự quan tâm của người tìm kiếm, tỷ lệ giao dịch thành công cao.

“Cú Hích” Hạ Tầng Tạo Đà Cho Nhà Đất Bình Tân Tăng Giá

Là cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, Bình Tân là một quận mới, được tách ra từ huyện Bình Chánh vào năm 2003. Sau gần 20 năm thành lập, quận Bình Tân có tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số thuộc nhóm cao nhất TP.HCM nhờ quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông, tiện ích được đầu tư nâng cấp, ngày càng đồng bộ. Hàng loạt dự án, công trình hạ tầng đã và đang được triển khai những năm qua đã tạo nên sự bứt phá cho nền kinh tế-xã hội quận Bình Tân, trong đó có bất động sản. Những tuyến đường được mở mới, nâng cấp như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc Trung Lương, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, các tuyến Tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16,… giúp tăng tính kết nối, mở ra cơ hội kinh doanh, giao thương cho Bình Tân và các khu vực lân cận.



Bất động sản Bình Tân “thay da đổi thịt” nhanh chóng nhờ lực đẩy hạ tầng

Nhắc đến hạ tầng quận Bình Tân, không thể bỏ qua 2 tuyến Metro: tuyến số 3A Bến Thành – Ga Tân Yên và tuyến số 6 Bà Quẹo – Vòng Xoay Phú Lâm. Trong đó, tuyến Metro 3A xuất phát từ Bến xe Miền Tây đi theo tim đường Kinh Dương Vương qua ga Hồ Học Lãm, vượt qua cầu An Lạc tới ngã ba An Lạc, rẽ trái đi theo tim Quốc lộ 1 tới ga Hưng Nhơn, qua rạch Bàu Gốc, đường Tân Tạo – Chợ Đệm và kết thúc ở ga Tân Kiên. Các tuyến Metro được coi là mảnh ghép đáng chú ý nhất trong bức tranh hạ tầng, là “cú hích” quan trọng giúp bất động sản ở khu vực có Metro đi qua tăng giá. Theo nhận định của các chuyên gia, giá bất động sản dọc theo các tuyến Metro thường cao hơn từ 6-25%, có tiềm năng tăng giá cao hơn 10-20% so với khu vực lân cận. Điều này đã được chứng minh ở các dự án nhà đất tại khu vực có Metro số 1 và số 2 đi qua, dù đường chưa hoàn thành thì giá vẫn liên tục tăng lên theo tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hoà cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, thay vào đó là các khu dân cư mới và công viên cây xanh với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng. Cụ thể, sẽ có khoảng 24ha dành cho công viên cây xanh và 12ha xây trung tâm thương mại trong tổng số 44ha đất giải toả, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tăng tiện ích cho cộng đồng cư dân. Đây đều là những dự án quan trọng, bảo chứng cho sức hấp dẫn và tiềm năng tăng giá cho bất động sản Bình Tân trong tương lai.

Phối cảnh khu dân cư Đất Nam An Lạc

Khu Dân Cư Đất Nam An Lạc – Điểm Sáng Đầu Tư Đất Nền Bình Tân

Tọa lạc trên đại lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Học Lãm, nơi có tuyến Metro 3A đi qua, khu dân cư Đất Nam An Lạc do Tập đoàn Đất Nam đầu tư phát triển. Khu dân cư Đất Nam An Lạc gồm 31 lô đất nền nhà phố liền kề. Vị trí quy hoạch ngay đại lộ Võ Văn Kiệt (được quy hoạch kết nối trực tiếp vào đại lộ Võ Văn Kiệt), cách vòng xoay An Lạc 1km, cách trung tâm tài chính Quận 1 khoảng 10km. Từ khu dân cư Đất Nam An Lạc chỉ mất khoảng 15-20 phút để di chuyển vào các quận trung tâm, đi KĐT Phú Mỹ Hưng Quận 7 hay đi TP. Thủ Đức. Dự án nằm liền kề khu căn hộ Ehome 3 rộng 6,4ha của Nam Long và đại đô thị Harbor City 65ha của Novaland nên cũng được thừa hưởng các tiện ích như công viên trung tâm, trường học quốc tế, hồ bơi, chuỗi siêu thị tiện ích như Winmart, Bách Hóa Xanh, Satrafood, Co.op mini mart, hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharmacity,…

Ngoài ra còn có các tiện ích nổi bật của Bình Tân như TTTM Aeon Mall Bình Tân, bệnh viện CIH Tên Lửa, bệnh viện Triều An, bến xe miền Tây,… chỉ cách dự án khoảng 5 phút di chuyển. Khả năng kết nối giao thông thuận lợi và hệ thống tiện ích đa dạng sẽ đảm bảo cho cuộc sống an cư lâu dài của cư dân cũng như tiềm năng sinh lời của dự án.



Khu dân cư Đất Nam Tân Lạc đã hoàn thiện hạ tầng nội bộ khang trang, sạch đẹp.

Khu dân cư Đất Nam An Lạc hiện đã được hoàn thiện 100% hạ tầng với hệ thống chiếu sáng công cộng, hạ tầng điện, nước được ngầm hóa, đường nội khu trải nhựa, vỉa hè lát gạch Terrazzo chịu lực cao. Trục đường nội khu chính rộng 12m, quy hoạch kết nối trực tiếp ra đại lộ Võ Văn Kiệt và trục đường nhánh 7m quy hoạch kết nối vào khu căn hộ Ehome 3 Nam Long. Đặc biệt, toàn bộ các lô đất nền dự án Đất Nam An Lạc đều đã có sổ hồng riêng từng nền nên người mua và nhà đầu tư có thể yên tâm về pháp lý. Chủ đầu tư đang có những chính sách ưu đãi chiết khấu và quà tặng giá trị cho khách hàng mua đất nền tại đây. Với khách hàng cần hỗ trợ tài chính, ngân hàng Vietcombank sẽ hỗ trợ tài chính lên tới 70% giá trị đất trong thời hạn tối đa 20 năm.

