Đất nền có sổ đỏ dưới 2 tỷ tại khu vực vệ tinh TP.HCM hút giới đầu tư

Báo cáo mới nhất của một số đơn vị nghiên cứu bất động sản cho biết, năm 2020, toàn khu vực TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận khoảng 84 dự án mới mở bán với khoảng 13.179 nền. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 8.519 nền, chiếm xấp xỉ 65% tổng nguồn cung dự án mở bán mới trong năm.

Riêng tại thị trường TP.HCM, cả năm 2020 chỉ có 7 dự án mới mở bán (bao gồm 4 dự án mới và 3 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), cung cấp ra thị trường 564 nền, bằng 33% so với năm 2019. Điều này cho thấy, nguồn cung tại thị trường TP.HCM đang khan hiếm, bắt đầu xuất hiện xu hướng “nước chảy về vùng trũng”, khu vực vệ tinh thành phố tiếp tục giữ vị thế chủ lực về nguồn cung.

Dự án Garden Riverside tại Thủ Thừa – Long An

Các khu vực quanh thành phố ngày càng có lượt quan tâm tăng mạnh, tính đến hết tháng 3/2021, Đồng Nai tăng 18%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 43%, đặc biệt, Long An tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là các khu vực càng gần đường quốc lộ, cao tốc càng được săn đón nhiều.

Với đà này, trong thời gian tới, các địa phương có quy hoạch phát triển khu dân cư, khu đô thị mới, có đất nền pháp lý sạch trở thành kênh thu hút đầu tư, có giao dịch tốt và tăng giá cao.

Đất nền có sổ đỏ dưới 2 tỷ tại khu vực vệ tinh hút đầu tư

Một chuyên gia bất động sản cho biết, các nhà đầu tư có tài chính hạn chế thì có khuynh hướng đầu tư vào tài sản có thể để dài hơi, đặc biệt phân khúc đất nền có sổ đỏ dưới 2 tỷ tại vùng vệ tinh được ưu tiên hàng đầu.

“Nếu nhà đầu tư có trong tay tầm 1,5 – 2 tỷ đồng thì khó mua được căn hộ, mua nhà phố ở quận ven TP.HCM thì rất nhỏ, lợi nhuận không nhiều, nên thường các nhà đầu tư này sẽ lựa chọn mua đất nền ở các vùng lân cận, nhất là thị trường mới nổi như Long An. Các nền đất có diện tích 100m2 – 150m2 có giá tầm 1,4 – 2 tỷ đồng/nền, sau đó kỳ vọng sau một năm giá trị miếng đất sẽ tăng lên 20-25% là hoàn toàn có thể đạt được”, vị chuyên gia này đưa ra ví dụ.

Đặc biệt, Long An là cửa ngõ nối TP.HCM và các tỉnh miền Tây, nên các dự án bất động sản tại đây được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm bởi giá mềm và cơ sở hạ tầng được đầu tư chỉn chu.

Garden Riverside đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Tiêu biểu có thể kể đến dự án Garden Riverside của chủ đầu tư IDTT vừa ra mắt thị trường tháng 3/2021, chỉ cách trung tâm TP. HCM 30km. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường có pháp lý rõ ràng gồm phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, hoàn thiện tiền sử dụng đất và sổ riêng từng nền, cùng mức giá khá mềm, chỉ khoảng 1,4 tỷ/nền 100m2. Hiện dự án đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân.

Bên cạnh pháp lý chuẩn chỉnh, giá mềm, Garden Riverside còn sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa, vừa sở hữu lợi thế về cửa ngõ kết nối, tiềm năng phát triển hạ tầng, vừa đón đầu làn sóng đầu tư công nghiệp trong khu vực.

Trong tương lai, Thủ Thừa sẽ là điểm sáng vì hiện nay các KCN Long An tập trung ở các khu vực giáp ranh TPHCM. Trên địa bàn Thủ Thừa hiện nay đang sở hữu rất nhiều khu công nghiệp như KCN Tân Thành (768ha), KCN Hòa Bình (118ha), KCN Việt Phát (1.800ha), KCN Thủ Thừa (188ha)…

Long An đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư

Theo ông Nguyễn Văn Út – chủ tịch UBND tỉnh Long An: Tới đây, để phát triển Thủ Thừa, tỉnh đã tính toán chú trọng đầu tư hạ tầng và đầu tư về đất đai, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, mở rộng kết nối giao thông.

“Hiện nay, Quốc Hội đã thông qua nâng cấp mở rộng QL N2. Đây là trục xuyên suốt kết nối giữa Thủ Thừa đi các huyện ủy và các tỉnh miền Tây, ngay cả TP.HCM. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tiến hành nâng cấp và mở rộng tuyến đường 818, kết nối với QL13. Trong năm nay, chúng tôi sẽ thi công 1 cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây để kết nối Thủ Thừa và TP.Tân An. Đặc biệt, tới đây sẽ phát triển thêm 1 hướng tuyến mới, kết nối đường vành đai TP.Tân An về Thủ Thừa. Đây được coi là điểm kết nối sáng trong thời gian tiếp theo”, vị Chủ tịch tỉnh Long An cho biết thêm.

Phối cảnh toàn dự án Garden Riverside nằm giữa 2 sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây

Song song với hạ tầng được chú trọng đầu tư, Garden Riverside còn thừa hưởng hệ sinh thái xanh mát mẻ quanh năm khi nằm giữa 2 sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây cùng 3 dòng kênh nội khu, tạo nên máy điều hòa tự nhiên, giúp cân bằng nhiệt, “lá phổi xanh” thanh lọc bầu không khí cho cả khu vực.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tới đây phân khúc đất nền sẽ chuyển mình và phân hóa mạnh mẽ, Garden Riverside nói riêng và Thủ Thừa nói chung với những lợi thế của mình sẽ mở ra cơ hội lớn, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong bối cảnh giá bất động sản tại đây đang còn rẻ hơn nhiều so với các vùng lân cận khác như Bình Dương, Đồng Nai.



Ngọc Lam