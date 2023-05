Đất nền giá rẻ hút khách dù dịch bệnh

Ảm đạm và u ám là gam màu chủ đạo của thị trường bất động sản thời điểm hiện tại do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập đông người khiến các hoạt động mua bán, quảng bá sản phẩm, các chiến dịch bán hàng, marketing sản phẩm bất động sản đều phải hoãn. Thế nhưng, đối với thị trường đất nền thổ cư trong dân, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ, có giá trị dưới 1 tỷ đồng, hoạt động mua bán vẫn “túc tắc” diễn ra.

Tại Hà Nội, dù thị trường đất nền ven đô liên tục nổi sóng trong thời gian qua với cao trào là cơn sốt thời điểm đầu năm nhưng ở chính thị trường ven vẫn có những khu vực nằm ngoài cơn sốt. Đó là phân khúc đất nền có giá dưới 1 tỷ đồng, giá chưa bị đẩy ảo vẫn thu hút mối quan tâm của nhà đầu tư. Hiện những nền đất thổ cư ở Hoài Đức có diện tích 20-50m2 ở Mộc Hoàn, Quyết Tiến, Phương Quan (Vân Côn) có mức giá dao động từ 18-22 triệu đồng/m2; đất ở La Tinh, Đồng Nhân, Đông Lao (Đông La) có mức giá dao động 27-30 triệu đồng/m2, đất tại Lại Yên có giá 22-30 triệu đồng/m2. Tổng giá trị các mảnh đất đều không quá 1 tỷ đồng.

Hay tại Hà Đông, những mảnh đất có giá trị dưới 1 tỷ đồng có diện tích từ 30-35m2 vẫn hiện hữu tại các phường xa trung tâm như Biên Giang, Đồng Mai, Yên Nghĩa. Đất tại Yên Nghĩa đang dao động từ 24-32 triệu đồng/m2, đất tại Đồng Mai được chào bán từ 15-25 triệu đồng/m2, đất tại Biên Giang từ 22-30 triệu đồng/m2.

Ngay tại Đông Anh, một điểm nóng đất nền của Hà Nội thời điểm đầu năm vẫn xuất hiện những lô đất có giá dưới 1 tỷ đồng. Tại Hải Bối không thiếu những lô đất 40m2 có giá bán dao động từ 20-25 triệu đồng/m2. Hay tại Mỹ Nội, Quan Âm, Thượng Phúc (Bắc Hồng) có những lô đất 40-60m2 giá bán chỉ 17-20 triệu đồng/m2. Hay tại Xuân Nộn, rất nhiều mảnh đất 40-60m2 có giá bán không vượt quá 1 tỷ, dao động từ 15-17 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nếu nhiều phân khúc, nhiều khu vực rơi vào tình cảnh đóng băng, trầm lắng thì những khu đất này vẫn “túc tắc” giao dịch. Theo các môi giới địa phương, khách hàng mua phân khúc này chủ yếu là những nhà đầu tư nghiệp dư, vốn mỏng và người mua ở thực.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy những lô đất có giá dưới 1 tỷ đồng ở ven Hà Nội đều có đặc điểm chung là diện tích nhỏ, nằm trong các vị trí ngõ ngách, ngõ nhỏ, ô tô không vào được. Những khu vực này nằm ngoài tác động của cơn sốt đất đầu năm khi không có hiện tượng nhảy múa về giá nhưng cũng tăng 10-20% so với năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá đã sụt giảm nhẹ khoảng 5-10% so với cơn sốt đầu năm.

Anh Lê Quốc Khánh, một môi giới tại Hoài Đức cho biết cơn sốt đầu năm đã khiến những khu vực nóng của thị trường đất nền ven Hà Nội giá bị đẩy giá lên quá cao, vượt khả năng đầu tư và mua ở của nhiều người. Trong khi những khu vực ngóc ngách của đất vùng ven, do vị trí không đẹp nên không bị tác động lớn của cơn sốt, giá đất cũng còn khá mềm nên vẫn nằm trong tầm ngắm của những nhà đầu tư vốn mỏng và người mua ở thực.

Theo anh Khánh, giới đầu tư chuyên nghiệp thường không quan tâm đến những lô đất có vị trí ngóc ngách này bởi tiềm năng tăng giá chậm và không có sự đột biến về giá như những lô đất có vị trí đẹp, đắc địa, đón sóng hạ tầng quy hoạch, giao thông. Do đó, đất có giá trị dưới 1 tỷ đồng thường được những người đầu tư nghiệp dư, vốn mỏng, tâm lý ăn chắc mặc bền chú ý và những người có nhu cầu thực mua để xây ở. Dù dịch bệnh phức tạp nhưng do giá rẻ, phù hợp với túi tiền của đại đa số dân chúng nên phân khúc đất nền dưới 1 tỷ vẫn thu hút một bộ phận khách đầu tư hoặc mua xây ở. “Dịch bệnh khiến người có tiền nhàn rỗi vẫn săn tìm hàng đầu tư do việc đổ tiền vào sản xuất gặp nhiều khó khăn và người mua thực vẫn tiếp tục tìm đất xây nhà. Hàng giá rẻ tầm 1 tỷ phù hợp với đại đa số tài chính của người dân nên vẫn túc tắc giao dịch dù dịch bệnh phức tạp”, anh Khánh chia sẻ.

