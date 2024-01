Biệt thự, căn hộ và đất nền giá rẻ Long An đang ghi nhận sự bùng nổ cả về nguồn cung và nhu cầu tìm mua. Ngay cả loại hình đất nền cũng có sự tăng trưởng tích cực trong tháng 12 vừa qua.

Căn Hộ, Đất Nền Giá Rẻ Long An Hút Khách

Báo cáo thị trường BĐS Long An của Batdongsan.com.vn, cho thấy trong tháng 12/2023 vừa qua, Long An đang có nhu cầu tìm kiếm và lượng tin rao bán nhà đất tăng trưởng mạnh mẽ. Nhất là ở phân khúc căn hộ chung cư và đất nền giá rẻ Long An.

Cụ thể, tháng 12, lượng tin rao bán nhà đất Long An tăng 28% so với tháng 11, nhu cầu mua bất động sản cũng tăng 8%. Long An cũng là tỉnh ghi nhận đà tăng tốt nhất thị trường phía Nam trong tháng vừa qua.

Căn hộ, biệt thự và đất nền giá rẻ Long An đang ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng mạnh trong tháng 12/2023. Ảnh: Nam Long Land.

Xét trên từng loại hình, căn hộ chung cư Long An đang là phân khúc dẫn đầu về nhu cầu tìm kiếm toàn thị trường này. Theo đó, lượt tìm mua chung cư Long An tăng 37%, số lượng tin rao bán tăng 157% so với tháng trước. Đứng sau căn hộ là loại hình biệt thự liền kề với nhu cầu mua tăng 28%, số sản phẩm rao bán tăng 135%.

Đất nền giá rẻ Long An cũng ghi nhận tăng trưởng nhu cầu và tin rao tích cực, mức tăng lần lượt là 6% và 7% trong tháng 12. Riêng loại hình đất nền dự án quy hoạch bài bản có nhu cầu mua tăng 8,6% trong khi đất nền tự do rao bán trong dân chỉ tăng 5,3% so với tháng 11 trước đó. Dù vậy, dựa trên tổng thể nhu cầu, loại hình đất nền tự do vẫn dẫn đầu về xu hướng mua tại Long An trong tháng qua, vượt các phân khúc khác.

Nhu cầu mua đất nền giá rẻ Long An tập trung vào các sản phẩm có tầm giá từ 8 -15 triệu đồng/m2, còn loại hình căn hộ ở khoảng giá trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Riêng với biệt thự Long An , giá rao bán tương đối đa dạng, vào khoảng từ 5-20 tỷ đồng/căn.

Cũng theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, huyện Đức Hòa và Bến Lức đang là hai khu vực sở hữu nguồn cung và lượng quan tâm tìm kiếm nhà đất cao nhất Long An. Chi tiết hơn, lượng tin đăng bán nhà đất Đức Hòa tăng 17,5% trong khi Bến Lức tăng đến 75%. Tương tự, nhu cầu tìm mua nhà đất Đức Hòa tăng thêm 9,2% trong khi con số này tại huyện Bến Lức là 17,6%.

Nhu Cầu Tăng Nhờ Nguồn Cung Chất Lượng Tốt

Nhu cầu mua căn hộ, biệt thự và đất nền giá rẻ Long An tăng mạnh trong tháng cuối cùng của năm 2023 được nhận định là do thị trường này ghi nhận tín hiệu tích cực từ hạ tầng và nguồn cung mới. Năm qua Long An liên tục đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng liên kết vùng như đường Vành đai TP.Tân An, TL826E; trục động lực Đức Hòa; đường Tân Tập – Long Hậu; mở rộng TL824; nút giao đường Hùng Vương – QL62… tỉnh cũng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn. Ngoài ra tỉnh còn có kế hoạch triển khai hàng loạt dự án đô thị quy mô trong giai đoạn 2023 -2024, những yếu tố này tác động tích cực đến thị trường bất động sản Long An trong các năm tới và giúp khu vực này gia tăng tiềm năng trong mắt nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Long An đang có ưu thế rất lớn về giá bán. Đất nền giá rẻ Long An nguồn cung dồi dào, đa dạng sự lựa chọn và ít bị tình trạng tăng ảo, sốt nóng cục bộ. Dù yếu tố này có thể khiến đất nền Long An khó có sự tăng trưởng đột biến về giá và “kiếm lời khủng” như các thị trường đầu tư khác.

Nhưng bù lại, nhà đất Long An lại tăng trưởng ổn định, dựa trên nhu cầu thực. Thị trường này cũng là khu vực ít giảm giá, cắt lỗ đất nền nhất trong 2 năm vừa qua. Xu hướng điều chỉnh giá đất nền Long An khá nhẹ, chủ yếu thay đổi theo nhu cầu chứ không bị ‘ảo giá’ như các tỉnh khác.

Còn xét về căn hộ, so với cả 3 tỉnh lân cận TP.HCM khác là Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An hiện là nơi duy nhất có dự án chung cư triển khai theo mô hình đô thị tích hợp quy mô lớn, đa dạng tiện ích nhưng giá bán chỉ vào khoảng 1,1 tỷ đồng/ căn. Căn hộ chung cư duy nhất đang mở bán tại đây là Ehome Southgate ra mắt lần đầu năm 2021, đến nay hơn 700 căn hộ đã bàn giao, đón hàng trăm gia đình về an cư. Bên cạnh mức giá, dự án còn ghi điểm bởi chất lượng sống với chuỗi tiện ích nội khu đã hoàn thiện cùng hệ thống tiện ích của khu đô thị 355 ha.

Còn với loại hình biệt thự, nếu giá biệt thự ở Đồng Nai đã đạt mốc 62,2 tỷ đồng/căn, TP.HCM là 61,1 tỷ đồng, Bình Dương 14,8 tỷ đồng còn Long An chỉ khoảng 8,6 tỷ đồng. Xét về chất lượng, biệt thự Long An không hề thua kém gì các tỉnh lân cận, kết nối với TP.HCM và các tỉnh miền Tây thuận lợi và thông thoáng.

Tuy nguồn cung biệt thự Long An khá khiêm tốn, chỉ chiếm 8% tổng cung thị trường biệt thự phía Nam nhưng dự án đang chào bán lại có chất lượng và chính sách bán nổi bật. Ví như phân khu Park Village thuộc khu đô thị Waterpoint (Long An). Dự án này thu hút nhu cầu tìm mua nhờ chủ đầu tư áp dụng chính sách cho khách thanh toán 30% đến khi nhận nhà (36 tháng), đợt 1 chỉ 5% và đợt tiếp theo cứ 6 tháng đóng 5%. Chủ đầu tư tài trợ lãi suất lên đến 6%/năm trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc, tặng 3 năm phí quản lý…

Theo chuyên gia của Batdongsan.com.vn, thị trường Long An đang có lợi thế hơn các khu vực khác nhờ tính ổn định, bền vững và cung cấp được nguồn cung phù hợp. Trong bối cảnh tâm lý đầu tư bất động sản chưa thực sự phục hồi, thị trường nào đảm bảo được tính an toàn về thanh khoản cũng như ổn định về giá sẽ được người mua ở thực và nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Phương Uyên

