Tình hình giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh/thành phố tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã tác động tiêu cực đến quá trình giao dịch bất động sản trên địa bàn. Giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, giao dịch bất động sản thứ cấp tại nhiều địa phương hầu như không có. Một số giao dịch mới chỉ dừng lại ở việc chuyển tiền đặt cọc rồi chờ đến khi hết giãn cách thì sẽ hoàn tất các thủ tục mua bán.

Đất nền Hà Nội vẫn ở ngưỡng giá cao

Giá đất nền cơ bản không thay đổi so với quý trước. Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, giá đất nền vẫn ở ngưỡng cao, hầu như chưa giảm so với quý 2/2021. Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, thị trường đất nền có dấu hiệu giảm giá cục bộ ở một số dự án, khu vực tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh. Mức giảm khoảng 5 – 7% so với tháng 5 (giai đoạn trước khi dịch bùng phát mạnh). Cụ thể, giá rao bán trung bình đất nền tại một số địa phương như sau:

Tại Hà Nội, đất dự án tại khu đô thị mới Đại Kim – Định Công có giá khoảng 46 triệu đồng/m2, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh có giá khoảng 34 triệu đồng/m2, dự án Eurowindow Twin Parks có giá khoảng 94 triệu đồng/m2, khu đô thị Kim Chung – Di Trạch có giá khoảng 52 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá đất nền tại khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi quận 2 có giá khoảng 114 triệu đồng/m2, dự án An Phú – An Khánh tại quận 2 có giá khoảng 211 triệu đồng/m2, dự án Huy Hoàng tại quận 2 có giá khoảng 212 triệu đồng/m2, dự án The Everich III tại quận 7 có giá khoảng 110 triệu đồng/m2, khu dân cư Sở Văn hóa thông tin tại quận 9 có giá khoảng 72 triệu đồng/m2.

Giá đất nền Hà Nội vẫn ở ngưỡng cao, giá đất nền TP.HCM có xu hướng giảm

Tại Đà Nẵng, dự án Làng Châu Âu (Euro Village) tại quận Sơn Trà có giá khoảng 84 triệu đồng/m2, dự án One River tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 52 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 43 triệu đồng/m2.

Tại Hải Phòng, dự án ICC Quán Mau tại quận Lê Chân có giá khoảng 61 triệu đồng/m2, dự án Him Lam Hùng Vương tại quận Hồng Bàng có giá khoảng 29 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị Bắc Sông Cấm tại huyện Thủy Nguyên có giá khoảng 28 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị mới Cựu Viên tại quận Kiến An có giá khoảng 22 triệu đồng/m2.

Giá bán căn hộ chung cư một số tỉnh phía Nam tăng

Đối với căn hộ chung cư, giá rao bán căn hộ chung cư bình quân, đặc biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Khánh Hòa giảm khoảng 2-4% so với quý 2. Tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu giá rao bán căn hộ chung cư có xu hướng tăng, cụ thể tại TP.HCM tăng khoảng 2%, Bình Dương là khoảng 4%, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 5%.

Với căn hộ bình dân (có mức giá từ 25 – 30 triệu đồng/m2), các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2. Căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm. Tại Hà Nội có thể kể đến dự án Rose Town tại số 79 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai giá rao bán khoảng 26 triệu đồng/m2, dự án chung cư Bình Minh Garden tại đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Long Biên có giá rao bán khoảng 26,3 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM, chung cư HQC Plaza huyện Bình Chánh giá rao bán khoảng 23 triệu đồng/m2, dự án Citi Esto tại đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, giá rao bán khoảng 30 triệu đồng/m2.

Sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp. Giá rao bán căn hộ trung cấp có mức tăng cao tại một số khu vực như quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Hà Nội); Quận 5, TP. Thủ Đức (TP.HCM); TP. Dĩ An (Bình Dương). Một số dự án căn hộ chung cư mở bán mới trong quý như dự án Mipec Rubic 360 (Xuân Thủy), giá rao bán khoảng 40 triệu đồng/m2, dự án Golden Park Tower (Cầu Giấy) giá rao bán khoảng 41 triệu đồng/m2, dự án Zei Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) có giá rao bán khoảng 36 triệu đồng/m2.

Với phân khúc cao cấp, tại Hà Nội và TP.HCM, một số dự án có vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao như dự án Moonlight Centre Point, số 9 đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông, Quận Bình Tân có giá khoảng 250 triệu đồng/m2, Dự án D’. Palais De Louis – Nguyễn Văn Huyên, Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy giá khoảng 135 triệu đồng/m2.

Duy Bách