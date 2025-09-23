Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Tin tứcĐất Nền Hòa Lạc Gợn Sóng, Sức Mua Túc Tắc, Không Tăng Mạnh
Hướng dẫn tìm kiếm

Đất Nền Hòa Lạc Gợn Sóng, Sức Mua Túc Tắc, Không Tăng Mạnh

Nguyễn Nam
Được đăng bởi Nguyễn Nam
Cập nhật lần cuối vào 23/09/2025 11:17Đọc trong khoảng 7 phút
Thị trường đất nền Hòa Lạc tiếp tục được kích thích bởi yếu tố hạ tầng. Tuy nhiên, dù đón nhận thông tin tích cực nhưng đất nền Hòa Lạc chưa hình thành cơn sốt mới. Giá bán nhích nhẹ và giao dịch của thị trường không quá mạnh.

Đất Nền Hòa Lạc Đón Thông Tin Tích Cực Từ Hạ Tầng

Mới đây nhất, UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc, theo Quyết định số 4602/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn ký ban hành ngày 4/9/2025. Phương án này được lập bởi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, tỷ lệ 1/500, bao phủ nhiều phường trung tâm và các xã ngoại thành từ Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ đến Hòa Lạc, Quốc Oai.
Theo thiết kế, tuyến số 5 sẽ khởi đầu tại ngã tư Văn Cao – Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), với tổng chiều dài 39,6 km. Dự án còn mở thêm hai nhánh kết nối Depot số 1 tại Sơn Đồng – Dương Hòa và Depot số 2 tại Hòa Lạc, kéo dài thêm khoảng 4,8 km.
Tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc là thông tin hạ tầng tích cực với thị trường bất động sản Hòa Lạc
Toàn tuyến dự kiến bố trí 20 nhà ga, gồm 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất, chủ yếu chạy dọc theo đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình. Đáng chú ý, nhiều ga sẽ là điểm trung chuyển trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác như số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2, hình thành một mạng lưới giao thông đô thị liên hoàn, gia tăng khả năng kết nối vùng và giảm áp lực giao thông cho Thủ đô.
Ngay lập tức thông tin tích cực này đã khiến thị trường đất nền Hòa Lạc gợn sóng. Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, giá đất nền Hòa Lạc có xu hướng nhích nhẹ so với nửa năm trước đó. Cụ thể, những lô đất mặt tiền đường thuộc đất xã Tiến Xuân cũ (nay là xã Yên Xuân), giá tăng từ mức 30-32 triệu đồng/m2 lên 33-35 triệu đồng/m2. Với vị trí mặt đường kinh doanh, đất Tân Xã cũ, nay thuộc xã Hạ Bằng cũng nhích đáng kể, từ mức giá 37-40 triệu đồng/m2 lên mức 39-42 triệu đồng/m2. Những lô vị trí trong làng, giá rao bán tăng từ 25-27 triệu đồng/m2 lên 26-28 triệu đồng/m2. Đất tại Bình Yên cũng thiết lập mặt bằng giá mới, từ mức 22-24 triệu đồng/m2 lên 24-27 triệu đồng/m2. Với vị trí đường đôi, đất xã Thạch Hòa cũ, nay là xã Hòa Lạc, giá chào bán cũng tăng từ 38-40 triệu đồng/m2 lên 40-43 triệu đồng/m2.
Cũng thuộc khu vực Hòa Lạc, giá rao bán tại thị trường đất nền xã Quốc Oai cũng tăng giá theo thông tin hạ tầng. Những mảnh ô tô có thể đi vào thuộc khu vực đất nền Hòa Thạch, giá tăng trung bình 1-2 triệu đồng mỗi m2, dao động từ 25-27 triệu đồng/m2. Đất Đông Yên cũ, nay thuộc xã Phú Cát ở vị trí mặt đường tỉnh lộ 412B, cũng thiết lập mặt bằng giá mới, từ 40-44 triệu đồng/m2 lên 42-46 triệu đồng/m2. Với các vị trí nằm sâu trong làng, mức tăng đạt được cũng ghi nhận đáng kể, từ mức 11-13 triệu đồng/m2 lên 13-15 triệu đồng/m2. Đất tại Phú Mãn nay thuộc xã Phú Cát cũng tăng 1-3 giá so với 6 tháng trước đó.
Đất nền Sơn Tây ở vị trí đường lớn mở rộng 18m, gần quy hoạch tuyến ga Metro 05, giá cũng tăng từ 30-31 triệu đồng/m2 lên 33-35 triệu đồng/m2. Đất xã Cổ Đông ở vị trí đường lớn, ô tô tránh nhau tăng giá từ 29-32 triệu đồng/m2 lên 32-35 triệu đồng/m2. Mức tăng 2-3 triệu đồng/m2 cũng được ghi nhận với những mảnh đất nằm trong làng, không thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán.

Sức Mua Không Quá Mạnh

Đón nhận thông tin tích cực từ tuyến đường sắt đô thị số 5 và giá đất ghi nhận sự tăng trưởng về giá rao bán nhưng theo các môi giới địa phương, giao dịch trên thị trường diễn ra túc tắc, không tạo thành cơn sốt. Dù không tạo thành cơn sốt nhưng lượng giao dịch trong hơn một tháng qua cũng tăng khoảng 20-30% so với các tháng trước đó, bất chấp tâm lý kiêng kị tháng Ngâu.
Lượng giao dịch đất nền Hòa Lạc trong hơn một tháng qua tăng khoảng 20-30% so với các tháng trước đó.
Môi giới Nguyễn Xuân Chiến cho biết, sở dĩ đất nền khu vực Hòa Lạc không tăng giá quá mạnh và không tạo thành cơn sốt khi có thông tin về tuyến đường sắt đô thị số 5 là bởi ngay sau Tết Nguyên đán, trong mạch sốt nóng của thị trường đất nền, khu vực Hòa Lạc cũng là một điểm nóng với mặt bằng giá được đẩy lên cao. Chính mức giá cao được thiết lập ở thời điểm này khiến dư địa tăng của thời điểm hiện tại không còn quá mạnh. Đặc biệt, cũng theo anh Chiến, thị trường không có tình trạng sốt nóng là bởi đất nền khu vực này đang lép vế so với các điểm nóng Đông Anh, Đan Phượng.
“Không chỉ riêng khu vực Hòa Lạc mà Đông Anh, Đan Phượng cũng đón nhận những thông tin tích cực về hạ tầng trong thời gian qua. Bên cạnh những biến chuyển của hạ tầng, thì một điểm cộng mà đất nền Đông Anh và đất nền Đan Phượng có được còn là cuộc đổ bộ của các siêu dự án lớn. Đây là điều mà đất nền khu vực Hòa Lạc chưa có được. Chính bởi vậy mà giới đầu tư đổ dồn vào 2 khu vực trên khiến Hòa Lạc dù đón thông tin tích cực nhưng giao dịch và mức tăng giá không mạnh bằng Đan Phượng, Đông Anh”.
Đồng quan điểm, nhà đầu tư Ngô Quang Tú, trú tại phường Ba Đình (Hà Nội) cho biết: “Về dài hạn, đất nền Hòa Lạc là một thị trường tiềm năng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thị trường này dù được kích thích bởi những thông tin tích cực từ hạ tầng nhưng vẫn lép vế so với Đan Phượng và Đông Anh – đây là 2 khu vực ngoài hạ tầng phát triển mạnh và có phần vượt trội còn có sự cộng hưởng của các siêu đô thị đi cùng hệ tiện ích khủng, bài bản. Sóng đầu tư hiện đang dồn chính ở hai khu vực này. Do đó, không khó hiểu khi đất nền Hòa Lạc rơi cảnh lép vế ở thời điểm hiện tại”.
Xem thêm:
——-
Tác giả: Nguyễn Nam
Nguồn tin:
Thời gian xuất bản:
Link nguồn:
——-
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Khám phá thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Trọn Bộ Lãi Suất Vay Mua Nhà Mới Nhất Tháng 9/2025
2
Chung Cư Hưng Yên, Khu Vực Thái Bình Cũ Giảm Tốc
3
Đất Nền Các Khu Vực Ven TP.HCM Tiếp Tục Tăng Giá Sau Sáp Nhập
4
Thị Trường Đất Nền Tây Ninh Tiếp Tục Tăng Giá Mạnh
5
Đất Nền Hưng Yên Tiếp Tục Tăng Giá

Bài viết khác

Tin tức SonKimLand Chính Thức Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Alta Height Tại The 9 Stellars

23/09/2025 14:06Hải Âu

SonKimLand Chính Thức Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Alta Height Tại The 9 Stellars

Sau khi hoàn tất bàn giao khu biệt thự Alta Villa vào tháng 7 vừa qua – đánh dấu giai đoạn vận hành đầu tiên của đại đô thị TOD - The 9 Stellars, Alta Height – khu căn hộ cao tầng liền kề Alta Villa cũng đã chính thức ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng khẳng định pháp lý rõ ràng và củng cố niềm tin của thị trường dành cho dự án.

Tin tức Masteri Sky Quarter Mang Mô Hình MultiLex Đến Wonder City, Hà Nội

22/09/2025 11:30Hải Âu

Masteri Sky Quarter Mang Mô Hình MultiLex Đến Wonder City, Hà Nội

Masteri Sky Quarter - Bộ sưu tập phong cách sống Masteri Collection tại trung tâm Wonder City - tiên phong ra mắt MultiLex, mô hình căn hộ tầng thấp đa chức năng kết hợp giữa thương mại và an cư trong cùng một không gian, góp phần nâng tầm chuẩn sống quốc tế cho cộng đồng cư dân toàn cầu phía Tây Hà Nội.

Tin tức Nhìn Lại Loạt Chính Sách Kích Cầu Khuấy Động Thị Trường BĐS Tháng Ngâu

22/09/2025 11:00Nguyễn Nam

Nhìn Lại Loạt Chính Sách Kích Cầu Khuấy Động Thị Trường BĐS Tháng Ngâu

Thị trường bất động sản tháng Ngâu những năm gần đây đã không còn quá ảm đạm. Tuy nhiên, tâm lý kiêng kị của người dân trong tháng này vẫn buộc các chủ đầu tư phải đẩy mạnh kích cầu với các chính sách bán hàng ưu đãi hơn hẳn so với các tháng trước đó.

Thị trường bất động sản 2025

Thị trường BĐS tại các tỉnh / thành nóng nhất

Hà Nội
Hải Phòng
Hưng Yên
Quảng Nam
Quảng Ninh
Đà Nẵng

Câu hỏi thường gặp

Thị trường đất nền Hòa Lạc tiếp tục được kích thích bởi yếu tố hạ tầng. Tuy nhiên, dù đón nhận thông tin tích cực nhưng đất nền Hòa Lạc chưa hình thành cơn sốt mới. Giá bán nhích nhẹ và giao dịch của thị trường không quá mạnh.

Mới đây nhất, UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc, theo Quyết định số 4602/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn ký ban hành ngày 4/9/2025.

Sở dĩ đất nền khu vực Hòa Lạc không tăng giá quá mạnh và không tạo thành cơn sốt khi có thông tin về tuyến đường sắt đô thị số 5 là bởi ngay sau Tết Nguyên đán, trong mạch sốt nóng của thị trường đất nền, khu vực Hòa Lạc cũng là một điểm nóng với mặt bằng giá được đẩy lên cao
Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point