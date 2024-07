Trước khi thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng kể từ giữa năm 2022, thị trường đất nền Hòa Lạc từng là điểm nóng của đất nền thủ đô. Sau thời gian dài cắt lỗ và đóng băng giao dịch, trong khoảng 2 tháng gần đây, đất nền Hòa Lạc bắt đầu tăng giá.

Từ tháng 5 đổ lại đây, đất nền Hòa Lạc có xu hướng nhích giá nhẹ và thanh khoản của thị trường cũng được cải thiện so với cuối năm 2023. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, đất nền Hòa Lạc khu vực Thạch Thất tăng giá khoảng 10% so với cuối năm ngoái. Cụ thể, đất xã Tiến Xuân vị trí mặt tiền đường tăng từ mức 25-27 triệu đồng/m2 lên mức 27-30 triệu đồng/m2. Đất xã Thạch Hòa , vị trí đường đôi tăng từ 32-33 triệu đồng/m2 lên mức 35-36 triệu đồng/m2. Đất Tân Xã đường ô tô vào được cũng tăng giá từ 20-22 triệu đồng/m2 lên mức 22-25 triệu đồng/m2. Đất tại Bình Yên giá cũng tăng từ 18-20 triệu đồng/m2 lên mức 20-22 triệu đồng/m2.

Dữ liệu thị trường bất động sản quý 2/2024 của Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm của người tìm kiếm đất nền đang tăng mạnh so với quý 1/2021, đạt 33%. Đáng chú ý, khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới bán đất nền thì 35% cho rằng phân khúc đất nền đang có sự tăng trưởng ổn định ở mức 10%. Đây cũng là tỉ lệ áp đảo trong các nhận định về diễn biến đất nền của các môi giới bất động sản.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Batdongsan.com.vn cho biết, riêng với thị trường đất nền miền Bắc đã ghi nhận hiện tượng sốt cục bộ ở một số nơi. Trong đó, mức độ quan tâm và giá tăng mạnh ở khu vực vùng ven Hà Nội nhờ yếu tố quy hoạch và hoạt động đấu giá. Riêng các khu vực gắn với khu công nghệ cao Hòa Lạc đều ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. So với cùng kì năm ngoái, giá bán ở Thạch Thất tăng 13%, mức độ quan tâm tăng 48%, giá bán tại Quốc Oai tăng 20%, mức độ quan tâm tăng 101%.

Đồng quan điểm, ông Phan Cao Trường, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản có trụ sở ở khu công nghệ cao Hòa Lạc cho biết, sở dĩ, đất nền Hòa Lạc ghi nhận sự đi lên của giá bán và giao dịch so với thời điểm cuối năm 2023 là bởi đầu tháng 5, tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội xác định đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học thông minh. Theo đó, sau năm 2030, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành một thành phố khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo sinh thái và thông minh, có đầy đủ và toàn diện các chức năng theo mô hình “4 trong 1”; tập trung đầu tư và phát triển theo chiều sâu, dần chuyển đổi các hoạt động sản xuất công nghiệp sang hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, đào tạo, ươm tạo.

Ông Trường cho biết, thông tin này chính là yếu tố kích thích thị trường đất nền Hòa Lạc có sự tăng trưởng so với năm ngoái. Lượng nhà đầu tư quay lại tìm hiểu thị trường và quyết định xuống tiền mua đang có xu hướng tăng mạnh, tuy nhiên, nếu so với giai đoạn huy hoàng của thị trường đất nền Hòa Lạc thì lượng nhà đầu tư này vẫn còn khiêm tốn. Ngoài ra, theo ông Trường, sức hút của thị trường đất nền Hòa Lạc còn nằm ở mặt bằng giá thấp hơn so với nhiều thị trường đất nền vùng ven khác của Hà Nội. Ông khuyến cáo nhà đầu tư mua đất nền Hòa Lạc thời điểm này nên xác định đầu tư lâu dài, việc tính toán lướt sóng là rủi ro và không khả thi ở thời điểm này.