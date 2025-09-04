Đất Nền Hưng Yên Tiếp Tục Tăng Giá

Giá đất nền tại Hưng Yên tiếp tục có xu hướng tăng giá trong hai tháng gần đây. Việc hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình làm một, cùng với các dự án lớn tiếp tục đổ bộ và hạ tầng được đẩy mạnh trở thành động lực cho sự tăng trưởng của bất động sản Hưng Yên.

Đất Nền Hưng Yên Đi Lên Về Giá Bán

Dữ liệu thị trường bất động sản quý 2/2025 của Batdongsan.com.vn tiếp tục ghi nhận Hưng Yên là thị trường đất nền sáng giá ở khu vực phía Bắc với mức tăng trưởng về giá đạt 75% so với quý 1/2023. Trước đó, trong quý 1/2025, cũng theo dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn, Hưng Yên nằm trong top đầu những tỉnh có lượng người tìm kiếm nhiều nhất.

Thị trường đất nền Hưng Yên tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên của giá bán

So với đầu năm 2025, thị trường đất nền Hưng Yên tiếp tục có sự đi lên về giá bán. Cụ thể, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, tại điểm nóng đất nền xã Văn Giang (được sáp nhập từ thị trấn Văn Giang, xã Liên Nghĩa và xã Tân Tiến) những lô đất thuộc khu vực vòng xuyến (bùng binh) Văn Giang, giá đã tăng từ 125-150 triệu đồng/m2 lên mức 135-160 triệu đồng/m2. Với những vị trí kém đẹp hơn, những lô đất mặt tiền thuộc trục đường chính có thể kinh doanh thuộc xã Văn Giang cũng thiết lập mặt bằng giá mới đạt 65-78 triệu đồng/m2, thay cho mức giá 50-60 triệu đồng/m2 của đầu năm. Đất nền thuộc các khu vực Phụng Công, Xuân Cao và Cửu Cao (cũ), giá rao bán cũng tăng 40-55 triệu đồng/m2 lên 44-58 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ tại xã Văn Giang cũng tăng không kém cạnh đất thổ cư, giá rao bán từ mức 78-120 triệu đồng/m2 lên mức 84-126 triệu đồng/m2. Những lô đất dịch vụ có vị trí không sầm uất, giá đã hình thành mặt bằng mới, tăng trung bình từ 3-5 giá so với cuối năm ngoái, dao động từ 40-55 triệu đồng/m2.

Không kém cạnh đất Văn Giang, đất nền thành phố Hưng Yên cũng tăng giá đáng chú ý. Đơn cử, đất kinh doanh được tại đường Lương Định Của, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng thuộc phường Phố Hiến (thành phố Hưng Yên), giá bán từ mức 30-35 triệu đồng/m2 lên mức 33-38 triệu đồng/m2. Đất kinh doanh, buôn bán tại đường An Vũ, Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Linh thuộc phường Phố Hiến (phường Hiến Nam cũ), giá bán tăng từ 26-32 triệu đồng/m2 lên 28-35 triệu đồng/m2. Đất mặt đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Sơn Nan) được chào bán từ 33-36 triệu đồng/m2, tăng khoảng 10% so với 3 tháng trước đó. Riêng những lô đất đẹp ở khu vực này, giá rao bán dao động từ 44-47 triệu đồng/m2.

Đất Nền Hưng Yên: Liên Tiếp Những Động Lực Tăng Trưởng

Môi giới Huyền Trang, người chuyên bán đất nền Hưng Yên những năm gần đây cho biết, sở dĩ đất nền Hưng Yên tăng giá thời gian qua là do việc hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình làm một, lấy tên là tỉnh Hưng Yên, trung tâm chính trị – hành chính được đặt tại tỉnh Hưng Yên. Sáp nhập thường đi kèm định hướng phát triển thành đô thị trung tâm quy mô lớn hơn, đồng nghĩa với việc Nhà nước sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ. Khi các tỉnh hợp nhất, trung tâm hành chính – kinh tế mới hình thành và được đặt tại Hưng Yên, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, đất ở, đất thương mại – dịch vụ. Tầng lớp dân cư đổ về trung tâm hành chính mới sẽ thúc đẩy giá đất nội đô và vùng phụ cận.

Sáp nhập tỉnh, hạ tầng giao thông và các siêu dự án trở thành động lực tăng trưởng của bất động sản Hưng Yên

Ngoài hiệu ứng sáp nhập tỉnh, cũng theo môi giới Huyền Trang, bất động sản địa phương này được thúc đẩy bởi hàng loạt công trình trọng điểm như tuyến đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng, hay Vành đai 3.5 được triển khai. Những dự án này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển về Hà Nội mà còn nâng cao vị thế liên vùng. Song song với hạ tầng, nhiều “siêu đô thị” cũng được khởi động, như Alluvia City Văn Giang quy mô gần 200 ha với vốn 31.000 tỷ đồng, khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 – Phố Nối hơn 262 ha vốn 35.000 tỷ đồng, dự án 55 ha tại Văn Giang do Sunshine Group phát triển. Sự hội tụ của hạ tầng nghìn tỷ và các dự án BĐS lớn đã biến Hưng Yên từ vùng ven bình lặng thành “điểm nóng” đầu tư.

Đồng quan điểm với chị Trang, nhà đầu tư Lê Quang Huy, trú tại phường Đống Đa (Hà Nội) nhấn mạnh, quá trình sáp nhập sẽ đưa một số khu vực có vị thế cao hơn, giá trị đất đai vì vậy cũng được định giá lại. Các doanh nghiệp lớn có xu hướng đổ vốn về khu vực này, tạo hiệu ứng lan tỏa cho thị trường. Các dự án công nghiệp, thương mại, bất động sản được triển khai nhiều hơn, góp phần nâng mặt bằng giá đất. Ông Huy không phủ nhận hiệu ứng tâm lý và dòng tiền đầu cơ trong sự tăng trưởng về giá của đất nền Hưng Yên. Bởi lẽ, nhà đầu tư thường có tâm lý “đi trước đón đầu”, kỳ vọng giá đất sẽ tăng sau sáp nhập, kích hoạt làn sóng đầu cơ, làm thanh khoản sôi động và đẩy mặt bằng giá tăng.

“Sáp nhập tỉnh không trực tiếp làm giá đất tăng, nhưng kỳ vọng hạ tầng – vị thế đô thị – dòng vốn đầu tư và tâm lý đầu cơ chính là những yếu tố khiến giá đất biến động mạnh”, ông Huy nhấn mạnh.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 04/09/2025 – 13:30

Link nguồn: https://reatimes.vn/dat-nen-hung-yen-tiep-tuc-tang-gia-202250904070706925.htm

————