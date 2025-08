Đất Nền Khu Công Nghiệp Bắc Ninh Yên Ắng Trong Năm 2023

Đất nền khu công nghiệp Bắc Ninh đang khá yên ắng, dù bất động sản công nghiệp vẫn giữ vững vai trò và vị thế là phân khúc điểm sáng của thị trường. Sự vắng mặt của giới đầu tư và suy thoái kinh tế đã khiến thị trường này trở nên đìu hiu.

Từ đầu năm đến nay, đất nền Bắc Ninh , vị trí gần các khu công nghiệp, hiện vắng bóng nhà đầu tư, môi giới và vắng bóng cả giao dịch. Lượng môi giới hoạt động tại thị trường chỉ còn bằng khoảng 30% so với những năm 2020-2021. Nhiều lô đất nền Từ Sơn đã giảm giá khoảng 20% so với đầu năm nhưng vẫn không có người hỏi mua. Đất thuộc Đồng Kỵ, gần trục đường 277, giá rao bán hiện tại dao động từ 32-38 triệu đồng/m2, giảm 2-3 triệu đồng mỗi m2 so với cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Đất nền Tương Giang (Từ Sơn) , giá rao bán dao động 35-38 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm 2022. Đất tại Trang Hạ, giá cũng quay đầu giảm nhẹ từ 30-32 triệu đồng/m2 (đầu năm 2022) xuống mức 27-29 triệu đồng/m2. Đất tại Tân Hồng, thay vì mức giá 33-35 triệu đồng/m2 của hơn 2 năm trước, hiện giá chào bán dao động phổ biến 29-30 triệu đồng/m2.