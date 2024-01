Nhiều năm về trước, đất nền khu đô thị Thanh Hà từng là điểm đất nền nóng bỏng trước khi rơi cảnh “bất động” do vướng sai phạm khiến người dân không thể xây nhà trên chính đất của mình.

Khoảng một tháng trở lại đây, thị trường đất nền khu đô thị Thanh Hà bỗng nổi sóng trở lại khi được UBND TP.Hà Nội cho phép xây dựng.

Đất Nền Khu Đô Thị Thanh Hà: Một Thời Sốt Nóng

Giai đoạn 2018 đến đầu năm 2019 là thời kì huy hoàng của đất nền ven đô nói chung và đất nền khu đô thị Thanh Hà nói riêng với các cơn sốt đất diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước – những nơi đón nhận các thông tin tích cực của quy hoạch, hạ tầng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đất nền khu đô thị Thanh Hà có mức tăng giá ấn tượng.

Đất nền khu đô thị Thanh Hà từng một thời sốt nóng. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Giữa năm 2016, đất nền khu đô thị Thanh Hà chính thức mở bán với mức giá chỉ dao động 15-20 triệu đồng/m2 thì đến giữa năm 2018, mức giá chào bán các nền tại đây ở những vị trí đẹp dao động 40-50 triệu đồng/m2. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , từ giữa năm 2016 đến hết năm 2017, mức tăng của đất nền khu đô thị Thanh Hà không ghi nhận đột biến, chỉ dao động trung bình 10% nhưng từ sau Tết Nguyên đán 2018 đến giữa năm 2018, mức tăng của đất nền khu đô thị Thanh Hà bắt đầu vọt lên, cán mốc trung bình 40-50 triệu đồng/m2. Trong 1 năm tiếp theo, giá tiếp tục nhích lên trung bình 5 triệu đồng/m2 tuỳ từng vị trí. Giai đoạn này các hoạt động mua bán diễn ra rất sôi nổi, lực lượng môi giới, nhà đầu tư đổ về đây đông đảo. Nhiều nhà đầu tư lướt sóng thu lời hàng trăm triệu đồng chỉ trong vòng 4-5 tháng.

Thế nhưng, đến tháng 7/2019, dự án Thanh Hà bị dừng xây dựng do các vi phạm về pháp lý. Dù bị tạm dừng xây dựng nhưng trong 2 năm đại dịch Covid-19, đất nền khu đô thị Thanh Hà cũng không năm ngoài mạch sốt nóng khi những vị trí đẹp tiếp tục xác lập mặt bằng giá mới lên mức trung bình 60 triệu đồng/m2. Những vị trí nằm sâu bên trong, không kinh doanh, buôn bán được, mức giá cũng dao động 30-38 triệu đồng/m2. Dù bị đẩy cao nhưng thời điểm này, so với các điểm nóng đất nền khác thuộc vùng ven Hà Nội, giao dịch đất nền khu đô thị Thanh Hà là không đáng kể do người mua,nhà đầu tư e ngại vấn đề pháp lý.

Cuộc Hồi Sinh Mới Của Đất Nền Khu Đô Thị Thanh Hà

Sau nhiều năm bất động và ảm đạm, mới đây, đất nền khu đô thị Thanh Hà đã đón nhận những thông tin tích cực mới. Ngày 31/10 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo về việc xử lý vi phạm tồn tại của khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5. Theo đó, UBND TP. Hà Nội thống nhất cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn cấp giấy phép xây dựng, không có vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng; để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong việc khai thác, vận hành các công trình trong khu đô thị Thanh Hà – Cienco5.

Tại khu đô thị Thanh Hà, nhà ở thấp tầng khu B1.1 phù hợp với điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở Xây dựng đã có thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhà ở thấp tầng, thuộc đối tượng miễn phép xây dựng, đủ điều kiện triển khai đầu tư. Được biết, khu nhà ở thấp tầng B1.1 thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 nằm trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai có quy mô 400 căn liền kề, 273 căn biệt thự.

Giá đất nền khu đô thị Thanh Hà bật tặng sau khi được phép xây dựng trở lại. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Văn bản trên đã tạo nên một đợt tăng giá mới với đất nền thuộc khu thấp tầng B1.1. Thời điểm tháng 8/2023, một số lô đất nền diện tích 100m2 có giá chào bán dao động từ 50-55 triệu đồng/m2 thì ở thời điểm hiện tại, chủ đất đưa mức giá mới là 60-70 triệu đồng/m2. Những lô biệt thự song lập có diện tích ngoài 200m2, giá bán cũng từ mức 55-67 triệu đồng/m2, tăng lên 65-72 triệu đồng/m2. Biệt thự đơn lập 240m2 cũng đang được chào bán mức giá trung bình 64-66 triệu đồng/m2, thay vì mức giá 60 triệu đồng/m2 của nhiều tháng trước.

Thị trường đất nền khu đô thị Thanh Hà đang thu hút giới đầu tư. Với việc khởi công vào tháng 12 tới và tiến độ hoàn thành xây dựng tối đa là 11 tháng, giới đầu tư đánh giá cao tiềm năng của khu vực này sau khi hoàn thành bởi các mốc thời gian rõ ràng, pháp lý hoàn thiện và mặt bằng giá đang thấp hơn so với mặt bằng biệt thự, liền kề Hà Nội nói chung.

Dù lượng nhà đầu tư đổ về thị trường này không sôi nổi như thời kì nóng sốt nhưng so với mặt bằng chung của thị trường hiện tại, đất nền khu đô thị Thanh Hà đang là điểm sáng nổi bật về mức tăng giá và mối quan tâm. Nhà đầu tư Đoàn Hải Tiến, trú tại Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) cho rằng bên cạnh vấn đề pháp lý đã rõ ràng thì sức hút của đất nền, bất động sản thấp tầng Thanh Hà còn đến từ lượng cư dân khổng lồ sinh sống tại các toà chung cư. Đây là nguồn cầu lớn cho mô hình shophoue, biệt thự dùng vào mục đích kinh doanh của dự án.

Nguyễn Nam

