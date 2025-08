Đất Nền Khu Đông TP.HCM Tiếp Tục Tăng Giá

Việc TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, trở thành một siêu đô thị là yếu tố quan trọng, tiếp tục kích thích sự tăng trưởng của phân khúc đất nền khu Đông. Chỉ trong 2 tháng gần đây, đất nền khu Đông tiếp tục có xu hướng nhích nhẹ về giá bán.

Việc mở rộng không gian phát triển đô thị vùng TP.HCM, bao gồm sáp nhập hành chính và tăng cường liên kết hạ tầng với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường nói chung và đất nền khu Đông nói riêng. Khu Đông với tâm điểm là TP. Thủ Đức cũ sở hữu vị trí "giao điểm chiến lược" được đánh giá sẽ trở thành trung tâm kết nối liên vùng, đóng vai trò then chốt trong chuỗi đô thị – công nghiệp – dịch vụ liên hoàn. Sau sáp nhập, vị thế này càng rõ rang và là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của phân khúc đất nền.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn , giá đất nền tại nhiều khu vực thuộc khu Đông đã tiếp tục tăng giá trong hai tháng gần đây. Cụ thể, đất tại phường Trường Thạnh cũ, nay là phường Long Phước, nằm trên trục Nguyễn Duy Trinh đã tăng từ khoảng 59–62 triệu đồng/m² lên 61-64 triệu đồng/m2. Cũng thuộc khu vực này, đất trên đường Lò Lu, giá bán tăng từ 47–56 triệu đồng/m2 lên 48,5-58 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, các lô mặt tiền gần chợ Trường Thạnh đã chạm mốc 115 triệu đồng/m2, thay vì mức giá 110 triệu đồng/m2 của hai tháng trước đó. Đất thuộc phường Phú Hữu cũ, nay là phường Long Trường, những lô đất có hạ tầng tốt, ô tô vào tận cũng thiết lập mặt bằng giá khoảng 56-60 triệu đồng/m2, tăng đáng kể so với mức 54–56 triệu đồng/m2 trước đó. Các khu vực như Gò Cát, Liên Phường cũng ghi nhận mức tăng 2–4 giá tùy vị trí và diện tích.

Không chỉ các khu vực trên, các phường Bình Chiểu, phường Tam Bình, phường Tam Phú (cũ), nay là đất phường Tam Bình cũng ghi nhận giá đất nền thiết lập mặt bằng mới, cao hơn 2 tháng trước đó khoảng 5%. Đất nền phường An Khánh cũng tăng giá trung bình từ 1-2 triệu đồng/m2 trong cùng biên độ thời gian. Nhiều lô đất tại phường Bình Trưng, trước là phường An Phú, phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây cũng thiết lập giá mới, tăng khoảng 4-5% so với tháng 5/2025.