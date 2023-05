Đất nền khu ven “cứu cánh” môi giới giữa dịch bệnh

Đầu năm 2019, đất nền ven Hà Nội đã làm xáo động thị trường bất động sản. Khi đó, thông tin Hà Nội xin cơ chế đặc thù đưa 4 huyện Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm lên quận vào năm 2020 khiến thị trường BĐS các khu vực này dậy sóng. Khảo sát các huyện trên vào thời điểm đó, Batdongsan.com.vn ghi nhận giá đất đang được các cò đất rao bán cao đột biến với mức tăng nóng 20-30%, thậm chí nhiều khu vực mức tăng đạt 70-100% chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu trò tạo sóng thị trường của cò đất, đầu nậu. Trên thực tế, giá đất không hề tăng, nếu có chỉ tăng nhẹ khoảng 5-10%.

Trái ngược với cơn sốt đầu năm 2019, thị trường đất nền ven Hà Nội năm 2020 chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giao dịch giảm và giá đi ngang hoặc sụt nhẹ. Tuy nhiên, trong mặt bằng ảm đạm chung của thị trường thì đất nền ven Hà Nội, phân khúc 1 tỷ đồng vẫn giao dịch khá tốt, dù không được sôi động như giai đoạn phát triển trước đó. Thời điểm dịch Covid đầu năm, báo cáo thị trường quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy, lượng đất nền có giá dưới 1 tỷ đồng tại miền Bắc chiếm đến hơn một nửa tổng số đất nền được chào bán, cao hơn khu vực miền Trung và miền Nam. Báo cáo cũng cho thấy chỉ số sụt giảm mức độ quan tâm của phân khúc đất nền và chung cư bình dân thấp hơn các loại hình bất động sản khác. Đáng chú ý, mức độ sụt giảm về nhu cầu mua chỉ bằng xấp xỉ một nửa mức sụt giảm nhu cầu bán. Điều này cho thấy nhu cầu tìm mua và đầu tư đất nền trong mùa dịch vẫn rất lớn.

Nhiều môi giới đã chuyển sang bán đất nền vùng ven trong bối cảnh khó khăn hiện tại

Trên thực tế, phân khúc đất nền từ 600 triệu đồng – 1 tỷ đồng/lô thuộc An Thượng, An Khánh, Đức Thượng, Vân Côn, La Phù (Hoài Đức), Xuân Nộn, Bắc Hồng (Đông Anh), Đặng Xá, Kiêu Kỵ (Gia Lâm), Giang Biên, Đồng Mai (Hà Đông)… vẫn có giao dịch đều. Phần lớn các mảnh đất có mức giá này nằm trong các ngõ rộng 2-3m. Khách hàng gồm cả người mua thực và người đầu tư.

Anh Hùng, môi giới đất thổ cư khu vực Hà Đông, Hoài Đức cho biết so với năm 2019 thì thị trường năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên có chậm hơn do người mua hạn chế đi lại, tiếp xúc người lạ và đến chỗ đông người. Dù không sôi nổi như các năm trước nhưng thị trường vẫn có giao dịch đều, không rơi vào cảnh đóng băng, nhỏ giọt như nhiều phân khúc, loại hình bất động sản khác.

Chị Trần Mỹ Linh, một sale chuyên bán bất động sản nghỉ dưỡng nhiều năm cũng đã chuyển sang bán đất thổ cư Hoài Đức. Chị cho biết từ năm 2019 đến nay là một năm bết bát của bất động sản nghỉ dưỡng, từ bão hòa nguồn cung, condotel lùm xùm pháp lý, vỡ trận cam kết lợi nhuận đến sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Có giai đoạn hơn 5 tháng chị không chốt được căn condotel nào. Nhận thấy đất nền ven đô giá rẻ vẫn giao dịch được, chị Linh đã chuyển sang bán đất thổ cư Hoài Đức. Chị cho biết dù hoa hồng của phân khúc đất thổ cư 1 tỷ không được nhiều như bán nghỉ dưỡng nhưng vì lực cầu của thị trường tốt nên chị túc tắc giao dịch. Khoảng nửa năm nay, kinh tế của chị cũng khá hơn khi chuyển từ bán nghỉ dưỡng sang bán thổ cư.

Tương tự, chị Lê Thị Hà, một môi giới chuyên bán và cho thuê chung cư hạng sang, cao cấp cũng lao đao khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Dịch bệnh khiến dòng sản phẩm vốn kén khách này càng khó giao dịch. Việc cho thuê cũng khó khăn hơn rất nhiều do chuyên gia nước ngoài không sang được Việt Nam làm việc. Từ tháng 5, chị Hà đã chuyển sang bán đất thổ cư khu vực Hòa Lạc. Từ đó đến nay với phân khúc đất thổ cư giá khoảng 1 tỷ ở Hòa Lạc, chị cũng đã thực hiện được 3 giao dịch thành công.

Nhà đầu tư Nguyễn Văn Quyết (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết dịch bệnh khiến việc đầu tư bị giảm sút do nguồn tiền và việc đi lại của giới đầu tư bị hạn chế. Nhưng nhìn chung nguồn tiền và nhu cầu đầu tư bất động sản như một kênh trú ẩn an toàn và gia tăng giá trị tài sản trong dân vẫn rất lớn. Nhóm nhà đầu tư có tài chính khoảng 1 tỷ cũng rất đông đảo. Trong bối cảnh dịch bệnh, thị trường đất nền, đất thổ cư vùng ven có xu hướng đi ngang và giá giảm nhẹ nên với nhiều người, đây là một cơ hội để xuống tiền. Chính bởi vậy, những môi giới giỏi của phân khúc này vẫn sống ổn dù nhiều phân khúc khác trên thị trường đang đóng băng hoặc giao dịch nhỏ giọt.

Duy Bách

